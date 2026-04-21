Cognizant 透過 Cognizant Skillspring™ 推動勞動力 AI 培訓：全新人才轉型平台，加速客戶勞動力為 AI 應用準備就緒

全新人工智能 (AI) 原生平台，幫助機構熟練運用 AI，使勞動力技能與 AI 經濟的需求保持一致，並推動以成果為導向、切合業務目標的學習模式

Skillspring 借助 Cognizant 多年來在勞動力培訓上的專業知識，協助企業把技能培訓當作重要的 AI 基建投資

新澤西州蒂內克2026年4月21日 /美通社/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) 今日發佈 Cognizant Skillspring™，這個人工智能 (AI) 原生的多模式對話型學習平台旨在重塑 AI 時代的學習方式，協助企業大規模培育具備 AI 應用能力的人才。 平台擺脫傳統靜態課程及合規驅動培訓的框架，協助機構靈活應對職位、技術及技能需求的快速變化，讓學習投資真正化為業務成果。

Cognizant 的《New Work New World 2026》（新工作，新世界 2026）研究顯示，AI 正以遠超預期的速度重塑工作模式，如今 AI 已能處理美國價值 4.5 萬億美元的工作量，並衝擊當下多達 93% 的職位，傳統學習系統的應變速度望塵莫及。 當企業在人類與 AI 代理團隊之間重塑工作模式之際，技能培訓已成為每間機構必備的 AI 基建核心，協助員工掌握所需的能力，從而在工作轉變時適應變化，開創貢獻新途，並勝任新興崗位。

Cognizant Skillspring 採用 AI 代理驅動的輔導及內容創作，為大規模勞動力提供個人化的優質學習體驗，同時協助機構更高效地管理學習及發展開支。 平台將技能直接貫通至職位、項目及表現成果，並隨職位及技能需求的演進，靈活調整學習路徑。 透過多模式的對話型體驗，學習內容直接融入客戶的日常工作流程，員工無需停工就能一邊工作一邊提升技能。

Cognizant Skillspring 內部還配備 AI Fluency Dashboard (AI 熟練度資訊主頁)，此個人化界面實時更新，讓每位員工清楚掌握自己對 AI 的準備情況，同時鼓勵全企業在實際工作中使用 AI 並推動創新。 此資訊主頁為 Cognizant 員工呈現 AI 技能、學習進程、使用狀況及創新表現的深度洞察，以評分及遊戲化設計，加速 AI 的普及，並引領員工在日常工作中更自如地運用 AI。

Cognizant 人才總監 Kathy Diaz 表示：「AI 時代需要更靈動的學習系統，能夠隨著工作、職位及技術的轉變而不斷演化。 Cognizant Skillspring 專門配合當下時代的急速節奏及複雜情況，讓人才在日常工作中得以持續蛻變。 作為 AI 構建者，Cognizant 專注將 AI 投資轉化為客戶現實中的成果。 Cognizant Skillspring 能縮短員工掌握技能的時間，並使技能投資更貼合業務重點，有助確保勞動力能在職位與技術持續演進的浪潮中，始終保持從容應對。」

Cognizant Skillspring 亦開放給大學、學院、社區及勞動力發展夥伴使用，體現 Cognizant 致力為來自各種背景的人才開拓在 AI 時代蓬勃發展的道路。 此舉建基於公司一直以來對技能培訓及勞動力準備的投入，當中包括 Cognizant 的全球技能提升計劃 Synapse，以及公司作出的白宮承諾，投資於美國年輕一代及 AI 教育。

The Marcy Lab School 執行董事 Reuben Ogbonna II 表示：「如同所有教育機構，The Marcy Lab School 必須與時並進，以跟上經濟變化的步伐，並讓學員為瞬息萬變的工作環境做好充分準備。 在 AI 時代，幾乎每道工作流程都正被重塑，我們視此為重大機遇，引領年輕人踏上充實的職業之路。 透過 Cognizant 的支援和 Skillspring 平台，我們的學員能夠透過高質素學習，更快培養出適切的工作技能，以配合未來在頂尖企業中負責的職位和項目。」

Skillspring 已在 Cognizant 內部推行，平台建基於公司屢獲殊榮的學習與發展專業經驗及投資，這些投資提供絕佳架構，每年幫助數十萬 Cognizant 員工提升技能。

Cognizant 學習總監 Thirumala Arohi 表示：「我們的技能提升引擎，集先進科技、數碼能力與核心的人事技能於一身，學習課程更以前瞻性教學大綱、創新精神及可量化的影響力贏得讚譽。 Cognizant Skillspring 為企業、社區及學術生態系統提供 AI 原生的學習體驗，既支援企業級勞動力轉型，也協助合作夥伴培育學員，使其能夠勝任熱門職位及應對不斷變化的技能需求。」

關於 Cognizant：

Cognizant (NASDAQ: CTSH) 是 AI 構建商和技術服務供應商，透過為客戶構建全棧 AI 解決方案，將 AI 投資轉化為企業價值。 我們發揮深層次的行業、流程和工程專長，將機構的獨特背景融入技術系統之中，從而釋放人類潛能，帶來實質回報，協助全球企業在急速變化的環境中保持領先。 歡迎瀏覽 www.cognizant.com 或關注 @cognizant，見證我們如何實現願景。

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SOURCE Cognizant Technology Solutions Corporation