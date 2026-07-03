Cognizant e OpenAI trazem a vanguarda da ciberdefesa com IA, desde a descoberta de vulnerabilidades até correções validadas

Como membro do Programa de Parceiros Cibernéticos Daybreak da OpenAI, a Cognizant oferece os serviços, a experiência em segurança e a escala de implementação necessários para ajudar as empresas a transformar recursos de IA de ponta em defesa de nível de produção.

TEANECK, Nova Jersey, 2 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognizant (Nasdaq: CTSH) anunciou hoje que está aplicando GPT-5.5 com o Acesso Confiável para Cibersegurança, por meio de seus serviços de Defesa Cibernética com IA de Ponta, para ajudar as empresas a avançarem mais rapidamente da descoberta de vulnerabilidades à implementação de correções validadas e testadas. Como membro do Programa de Parceiros Cibernéticos Daybreak da OpenAI, a Cognizant está colocando recursos de IA de ponta nas mãos de seus especialistas em segurança, ajudando a fortalecer a forma como os clientes defendem o software que desenvolvem e operam.

A IA de ponta está reescrevendo a economia da defesa cibernética. A IA agora pode ajudar a identificar vulnerabilidades em bases de código grandes e complexas com maior velocidade e escala. Mas a descoberta é apenas o começo. Proteger a empresa depende do que vem a seguir: validar quais descobertas são reais, entender seu impacto, desenvolver e testar um patch e finalizar a correção antes que o atacante possa agir.

A lacuna de remediação é onde as empresas devem focar seus esforços, e onde a Cognizant tem o domínio e a profundidade institucional para ajudar a entregar resultados, trazendo uma prática de cibersegurança construída ao longo de mais de uma década, com mais de 5.000 profissionais de segurança. A vasta experiência da Cognizant em setores regulamentados visa dar aos clientes a capacidade institucional para colocar a tecnologia de ponta em prática em grande escala.

"A IA de ponta mudou o panorama da defesa cibernética, mas o poder de um modelo só importa na forma como ele é aplicado dentro de uma empresa real", afirmou Sandra Notardonato, diretora global de desenvolvimento de parcerias e relações com influenciadores da Cognizant. "É aí que a abordagem de desenvolvimento de IA da Cognizant foi projetada para fazer a diferença. Nossas equipes de segurança incorporam essas capacidades ao código e às operações de segurança de nossos clientes, ajudando-os a passar da identificação de vulnerabilidades à validação e correção delas. A vantagem pertence aos profissionais de segurança que conseguem combinar recursos de ponta com as pessoas e o contexto necessários para aplicá-los de forma responsável, e é isso que buscamos oferecer em escala empresarial."

Por meio de seus serviços de Defesa Cibernética com IA de Fronteira, os profissionais de segurança da Cognizant aplicam GPT-5.5 com Acesso Confiável para Cibersegurança em fluxos de trabalho defensivos autorizados, incluindo revisão de código seguro, modelagem de ameaças, descoberta e validação de vulnerabilidades, engenharia de detecção, busca de ameaças e investigação e resposta a incidentes. Essas funcionalidades são projetadas para serem integradas aos fluxos de trabalho que os clientes já utilizam, com validação e supervisão humana em cada etapa. Elas complementam os controles e o monitoramento determinísticos dos quais as empresas dependem, em vez de substituí-los, acelerando o processo de detecção e correção, mantendo o controle por parte dos defensores.

"A capacidade cibernética de ponta alcança mais defensores quando os parceiros conseguem operacionalizá-la dentro dos fluxos de trabalho confiáveis que as empresas já utilizam diariamente", afirmou Colleen Kapase, vice-presidente de Parcerias Globais Estratégicas e Ecossistemas da OpenAI. "A Cognizant traz conhecimento aprofundado do domínio da cibersegurança e escala de entrega para ajudar as empresas a aplicar essas capacidades de forma responsável, com a supervisão e a governança necessárias para passar da descoberta à remediação validada."

A Cognizant aplica essas capacidades em suas próprias operações de segurança antes de disponibilizá-las aos clientes, atuando como seu próprio Cliente Zero. Suas equipes de segurança utilizam GPT-5.5 com Acesso Confiável para Cibersegurança em fluxos de trabalho internos de defesa, incluindo revisão segura de código, triagem e validação de vulnerabilidades, além de revisão de segurança de pull request e CI/CD, com validação e supervisão humana em cada etapa.

Em seu próprio ambiente, a Cognizant aplica essas capacidades em todo o seu portfólio de produtos, plataformas e repositórios internos para acelerar o ciclo de vida do gerenciamento de vulnerabilidades, desde a descoberta e validação até a correção. Essa experiência operacional, adquirida em seus próprios ambientes, é o que a Cognizant traz para os projetos com seus clientes.

A Cognizant e a OpenAI estão trabalhando juntas em uma estrutura criada para implantação responsável, com acesso controlado, monitoramento e supervisão humana, projetada para manter essas capacidades nas mãos de defensores confiáveis. Essa estrutura serve de base para uma colaboração crescente, à medida que ambas as empresas trabalham para levar a defesa cibernética de ponta.

Sobre a Cognizant

A Cognizant (Nasdaq: CTSH) é uma empresa especializada em desenvolvimento de IA e prestadora de serviços de tecnologia, que preenche a lacuna entre o investimento em IA e o valor empresarial, criando soluções de IA completas para nossos clientes. Nossa profunda experiência no setor, em processos e em engenharia nos permite incorporar o contexto específico de cada organização em sistemas tecnológicos que ampliam o potencial humano, geram resultados concretos e mantêm as empresas globais à frente em um mundo em rápida evolução. Veja como em www.cognizant.ai ou @cognizant.

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FONTE Cognizant Technology Solutions