Cognizant 與 OpenAI 推進前沿 AI 網絡安全防禦：從發現漏洞到經驗證的修復方案

作為 OpenAI Daybreak 網絡安全合作夥伴計劃的一員，Cognizant 憑藉其服務、網絡安全專業知識和實施規模，協助企業將前沿 AI 能力轉化為生產級的安全防禦。

新澤西州蒂內克2026年7月3日 /美通社/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) 今日宣佈，正透過其「Frontier AI Cyber Defense」（前沿 AI 網絡防禦）服務，運用配備「網絡安全受信任存取計劃」(Trusted Access for Cyber) 的 GPT-5.5，協助企業加速由漏洞發現推進至經驗證和測試的修復方案的進程。 作為 OpenAI Daybreak 網絡安全合作夥伴計劃的一員，Cognizant 正讓其安全專家掌握並運用前沿 AI 能力，幫助客戶強化對自身開發與運行軟件的防護能力。

前沿 AI 正在改變網絡安全防禦的經濟法則。 AI 如今能以更快速度、更大規模，協助在繁複龐大的程式碼庫中發掘漏洞。 然而，發現漏洞僅是起點。 守護企業的安全，繫於後續的每一步：核實哪些漏洞確實存在、評估其影響、研發並測試修補程式，並趕在攻擊者出手前落實修復。

修復差距是企業必須重點投入的環節，而 Cognizant 在此擁有所需的領域專業知識及深厚組織實力，能夠提供支援。其網絡安全專業服務經過逾十年發展，擁有超過 5,000 名網絡安全專才。 Cognizant 在受監管行業累積的深厚經驗，旨在賦予客戶足夠的機構實力，將前沿能力大規模投入實際應用。

Cognizant 全球合作夥伴發展與影響者關係主管 Sandra Notardonato 表示：「前沿 AI 已顛覆網絡防禦的舊有格局，但模型的威力，終究要在實際企業環境中方能見真章。 這正是 Cognizant 的『AI 構建商』模式要發揮價值的地方。 我們的安全團隊將這些能力融入客戶的程式碼及安全營運之中，幫助客戶由發現風險，推進到驗證與修復。 優勢將屬於那些能夠將前沿能力與專業人才及實際情境相結合，並負責任地加以應用的防禦方。這正是我們致力在企業層面大規模實現的目標。」

Cognizant 的安全專家透過前沿 AI 網絡防禦服務，在獲授權的防禦工作流程中運用配備「網絡安全受信任存取計劃」的 GPT-5.5，涵蓋安全程式碼審查、威脅建模、漏洞發現與驗證、偵測工程、威脅狩獵，以及事件調查與應變。 這些能力專為融入客戶既有工作流程而設，每個步驟皆有人工驗證及監督。 這些能力是強化而非取代企業所依賴的明確控制及監測機制，在加速由發現到修復的進程之餘，仍讓防禦人員掌控全局。

OpenAI 全球策略性合作夥伴與生態系統副總裁 Colleen Kapase 表示：「當合作夥伴能將前沿網絡能力在企業日常使用的可信賴工作流程中實現營運化時，這項能力就能惠及更多防禦人員。 Cognizant 擁有網絡安全領域的深厚知識和交付規模，能協助企業負責任地應用這些能力，並具備從發現到經驗證修復所需的監督及管治機制。」

Cognizant 在將這些能力提供給客戶之前，以自身作為「零號客戶」(Client Zero)，率先在自身安全營運中加以應用。 公司安全團隊在內部防禦工作流程中，運用配備「網絡安全受信任存取計劃」的 GPT-5.5，涵蓋安全程式碼審查、漏洞分級與驗證，以及 Pull Request（拉取請求）和持續 CI/CD 安全審查，每個步驟均有人工驗證和監督。

於自身環境中，Cognizant 正將這些能力應用於其各項產品、平台及內部程式碼庫，以加速漏洞管理的生命週期，由發現、驗證以至修復全面覆蓋。 這份從自身資產中累積而來的營運經驗，正是 Cognizant 帶給客戶合作項目的價值。

Cognizant 與 OpenAI 在專為負責任部署而設的框架下攜手合作，當中包括限定的存取權限、監測和人工監督，以確保這些能力始終掌握在可信賴的防禦人員手中。 兩間公司均致力將前沿網絡防禦推廣至更多企業，此正為雙方持續擴大的合作奠定基礎。

關於 Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) 是 AI 構建商和技術服務供應商，透過為客戶構建全棧 AI 解決方案，將 AI 投資轉化為企業價值。 我們發揮深層次的行業、流程和工程專長，將機構的獨特背景融入技術系統之中，從而釋放人類潛能，推動實質成果，協助全球企業在急劇變化的環境中保持領先。 歡迎瀏覽 www.cognizant.ai 或關注 @cognizant，見證我們如何實現願景。

如需更多資訊，請聯絡：

SOURCE Cognizant Technology Solutions