CognizantとOpenAI、脆弱性の発見から検証済みの修正に至るまで、最先端のAIを活用したサイバー防御を実現

OpenAI Daybreak Cyber Partner Programのメンバーとして、 Cognizantは、企業が最先端のAI機能を本番環境レベルの防御体制へと移行できるようにすべく、サービス、セキュリティに関する専門知識、そして大規模な導入体制を提供しています。

ニュージャージー州ティーネック, 2026年7月2日 /PRNewswire/ -- CognizantNasdaq：CTSHは、同社のFrontier AI Cyber Defenseサービスを通じて、GPT-5.5とTrusted Access for Cyberを組み合わせて活用し、企業が脆弱性の発見から検証・テスト済みの修正策の適用へと、より迅速に移行できるよう支援すると発表しました。OpenAI Daybreak Cyber Partner Programのメンバーとして、Cognizantは自社のセキュリティ専門家たちに最先端のAI機能を提供し、顧客が開発・運用するソフトウェアの防御体制の強化を支援しています。

フロンティアAIは、サイバー防衛のエコノミクスを変革しています。AIを活用することで、大規模かつ複雑なコードベース全体にわたる脆弱性を、これまで以上に迅速かつ大規模に特定できるようになりました。しかし、発見はほんの始まりに過ぎません。企業を守るためには、その後の対応が鍵となります。具体的には、どの発見が事実であるかを確認し、その影響を把握し、パッチを開発・テストし、攻撃者が行動を起こす前に修正を適用する必要があります。

企業は、この「是正措置のギャップ」に注力すべきであり、Cognizantは、10年以上にわたり築き上げてきたサイバーセキュリティ事業と5,000人以上のセキュリティ専門家を擁し、この分野における専門知識と組織的な強みを活かして、その実現を支援します。Cognizantが規制産業全般で培ってきた豊富な経験は、クライアントが最先端の能力を大規模に活用するための組織的な基盤を提供することを目的としています。

「フロンティアAIはサイバー防衛の構図を一変させましたが、モデルの性能が重要となるのは、エンタープライズ内で実際どのように活用されるかという点に限られます」と、Cognizantのパートナー開発およびインフルエンサーリレーションズ担当グローバル責任者であるSandra Notardonato氏は述べています。「まさにそこが、CognizantのAIビルダー・アプローチが真価を発揮する場面なのです。当社のセキュリティチームは、こうした機能をクライアントのコードやセキュリティ運用に組み込み、脆弱性の発見から、その検証および是正へと移行できるよう支援しています。「フロンティアレベルの能力と、それを責任を持って活用するための人材や状況とを組み合わせることができる防御担当者に優位性があり、まさにそれこそが、エンタープライズ規模での実現を目指していることなのです。」

Cognizantのセキュリティ専門家は、「Frontier AI Cyber Defense」サービスを通じて、GPT-5.5と「Trusted Access for Cyber」を、セキュアなコードレビュー、脅威モデリング、脆弱性の発見と検証、検知エンジニアリング、脅威ハンティング、インシデントの調査および対応など、承認された防御ワークフロー全体に適用しています。これらの機能は、顧客がすでに運用しているワークフローに組み込むことを想定して設計されており、各段階において人間による検証と監督が行われます。これらは、企業が依存している決定論的な制御や監視機能を置き換えるのではなく、それらを補完するものであり、防御担当者が主導権を握りつつ、問題の発見から修正までのプロセスを加速させます。

「パートナー企業が、企業がすでに日常的に利用している信頼できるワークフローのなかで、 フロンティア・サイバー能力を運用可能にできれば、より多くの防御担当者にその能力が届くようになります」と、OpenAIの戦略的グローバルパートナーシップおよびエコシステム担当バイスプレジデントを務めるColleen Kapase氏は述べています。「Cognizantは、サイバーセキュリティ分野における深い専門知識と大規模な提供体制を活かし、企業がこれらの機能を責任を持って活用できるよう支援します。また、発見から検証済みの是正措置へと移行するために必要な監督とガバナンスも提供します。」

Cognizantは、これらの機能を自社内のセキュリティ運用に適用したうえで顧客に提供しており、いわば自社を「クライアント・ゼロ」として運用しています。同社のセキュリティチームは、GPT-5.5と「Trusted Access for Cyber」を組み合わせて、セキュアなコードレビュー、脆弱性の優先順位付けと検証、プルリクエストおよびCI/CDのセキュリティレビューなど、社内の防御ワークフロー全般に活用しており、各段階において人間による検証と監督が行われています。

Cognizantは自社の環境において、これらの機能を自社の製品、プラットフォーム、および内部リポジトリ全体に適用し、 脆弱性管理のライフサイクルを、 脆弱性の発見から検証、そして是正に至るまで加速させています。自社で培ったこうした実務経験こそが、Cognizantがクライアントとのプロジェクトに活かしているものです。

CognizantとOpenAIは、責任ある導入のために構築された枠組みの中で協力しており、アクセス範囲の限定、監視、および人的監督を通じて、これらの機能を信頼できる防御担当者の手に委ねるよう設計されています。これは、両社が最先端のサイバー防衛をより多くの企業に提供すべく取り組むなかで、今後さらに拡大していく協力関係の基盤となるものです。

Cognizantについて

Cognizant（Nasdaq：CTSH）はAIビルダーであり、テクノロジーサービスプロバイダーです。お客様向けのフルスタックAIソリューションの構築を通じて、AI投資と企業価値をつなぐ橋渡し役を担っています。 詳細については、cognizant.aiまたは@cognizantをご覧ください。業界、プロセス、エンジニアリングに関する深い専門知識を活かし、組織固有の文脈をテクノロジー・システに組み込むことで、人間の潜在能力を増幅し、具体的なリターンを実現し、急速に変化する世界でグローバル企業が先頭に立ち続けることを可能にしています。詳細はwww.cognizant.aiまたは@cognizant をご覧ください。

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SOURCE Cognizant Technology Solutions