Cognizant expandirá para 5.000 engenheiros certificados Frontier e 10.000 operadores comerciais Frontier

O modelo Frontier da Cognizant para a força de trabalho cria a infraestrutura humana que transforme o investimento em IA em resultados empresariais

Apoiado por décadas de condução de tecnologia e operações em escala empresarial, o modelo operacional de capital humano da Cognizant incorpora talentos da Frontier que detêm resultados dentro das operações dos clientes

O talento da Cognizant Frontier atua em qualquer nuvem, qualquer modelo para ajudar a diminuir a lacuna entre a capacidade da IA e os resultados empresariais

TEANECK, Nova Jersey, 10 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognizant (Nasdaq: CTSH), empresa líder no desenvolvimento de soluções de IA e na prestação de serviços de tecnologia anunciou hoje seu compromisso de ampliar sua força de trabalho certificada pela Frontier — a infraestrutura humana e operacional de que as empresas precisam para transformar a capacidade de IA em resultados comerciais mensuráveis — para 5.000 engenheiros certificados pela Frontier e 10.000 operadores de negócios certificados pela Frontier.

O investimento da Cognizant em pessoas resultará em sua primeira turma, que estará avaliada pela Frontier e pronta para implantação, até o quarto trimestre de 2026. A Cognizant também planeja ampliar seu próprio pipeline de talentos da Frontier por meio de contratações diretas anuais de talentos nativos da Frontier de universidades americanas e globais.

Esse investimento em capital humano tem como foco solucionar um problema urgente enfrentado pelas empresas hoje: a maioria das organizações investiu mais em IA do que em qualquer tecnologia em uma geração, e a maioria tem pouco a mostrar por isso. A Cognizant mede a diferença entre o que a IA pode entregar e o que as empresas realmente alcançam em US$ 4,5 trilhões. Essa lacuna não é um problema de computação. É um problema de pessoas e processos, e não será resolvido com o fornecimento de mais infraestrutura. O investimento necessário é capacitar e mobilizar mais talentos prontos para a Frontier na entrega orientada ao cliente, para ajudar os clientes a obter retorno sobre seu investimento em tecnologia.

"Fechar a lacuna de resultados da IA exige talentos que não apenas compreendam profundamente o setor do cliente, mas também possam reimaginar a forma como o trabalho é estruturado e assumir a responsabilidade integral de entregar resultados em colaboração com os clientes, em qualquer modelo ou nuvem escolhido pelo cliente", afirmou o CEO da Cognizant, Ravi Kumar S. "É isso que uma força de trabalho da Frontier faz. Ao assumir a responsabilidade pelos resultados, em vez de parar apenas na implantação da tecnologia, podemos ajudar os clientes a acelerar resultados mensuráveis enquanto gerenciam riscos. O contexto e a experiência da Cognizant em diferentes setores nos posicionam de forma única para liberar o valor que permaneceu fora de alcance durante essa transição para uma entrega baseada em resultados e um novo capítulo no capital humano."

A força de trabalho Frontier da Cognizant é, por definição, independente de modelo e de nuvem. Suas equipes incorporam o contexto exclusivo de uma organização em qualquer conjunto de tecnologias que o cliente já tenha escolhido, em uma rede de parcerias que abrange Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google, AWS, NVIDIA, Salesforce e ServiceNow. O resultado é uma capacidade duradoura projetada para a propriedade empresarial e a portabilidade entre ambientes, ou seja, soluções direcionadas aos problemas enfrentados pelo cliente, e não apenas ao que uma plataforma proprietária mais se aproxima de conseguir realizar.

"A IA expôs 93% dos empregos a mudanças, e o valor associado dessa força de trabalho permanece inexplorado porque a arquitetura de força de trabalho criada para um mundo pré-IA não consegue capturá-lo. "Por isso, reconstruímos a arquitetura para o mundo em que estamos agora", disse Kathy Diaz, diretora de recursos humanos da Cognizant. "A profundidade de conhecimento nos setores é uma das principais forças da Cognizant, e trazemos experiência em escala empresarial em tecnologia, processos e operações. Sabemos como transformar essas poderosas ferramentas de fronteira em valor comercial real, e estamos capacitando nossa força de trabalho para fazer isso em escala."

O diretor de aprendizagem da Cognizant, Thiru Arohi, declarou: "Estamos desenvolvendo uma nova identidade profissional para a era da IA. Estamos investindo na infraestrutura por trás dessa identidade: a Academia, a arquitetura de avaliação, o caminho de certificação e o pipeline de talentos, desde o campus até profissionais experientes. O que estamos expandindo não é o número de funcionários, mas uma força de trabalho capaz de fechar a lacuna de resultados que nenhum modelo, plataforma ou engenheiro de implantação consegue fechar sozinho."

Esse modelo Frontier é fundamentado em seis princípios: capacidade interdisciplinar; conexão direta com o valor para o cliente; criação, implantação ou trabalho em conjunto com agentes como uma prática habitual; responsabilidade de ponta a ponta; entrega por meio de um pequeno núcleo operacional; e uma experiência única e unificada da Cognizant para o cliente. A força de trabalho será organizada como uma única família de cargos premium com sete funções em duas trilhas complementares: engenheiros certificados Frontier e operadores de negócios Frontier:

Engenheiros certificados Frontier: Os engenheiros certificados Frontier projetam e desenvolvem sistemas agênticos, criam as camadas de recuperação e contexto que mantêm esses sistemas fundamentados na realidade do domínio e orquestram pipelines de múltiplos agentes em produção ativa, permanecendo responsáveis por cada sistema que implantam, incluindo os ciclos contínuos de monitoramento, ajuste e aprimoramento após o lançamento. Eles são o ponto em que o conhecimento especializado do setor, a engenharia de IA full-stack e a responsabilidade pela produção convergem em um único profissional. Eles ingressam no ambiente do cliente já familiarizados com suas restrições regulatórias, modos de falha operacionais e lógica de negócios, e usam esse conhecimento para determinar não apenas o que a IA pode fazer, mas o que ela deve fazer e como deve ser governada para ser confiável e estar alinhada aos requisitos do cliente.

Operadores de negócios Frontier: Os operadores de negócios Frontier são responsáveis por entregar resultados operacionais em colaboração com as partes interessadas do cliente, em ambientes nos quais a força de trabalho é simultaneamente humana e digital, gerenciando frotas de agentes e equipes humanas em direção a um resultado acordado, em tempo real, sem separação entre ambos. O diferencial deles não é a configuração técnica; é o julgamento que vem da experiência de ter gerenciado operações, fluxos de processos de sinistros e fluxos de trabalho de serviços que agora estão sendo assumidos por agentes de IA. Eles sabem como incorporar cada exceção e substituição manual de volta à calibração dos agentes, para que o sistema seja continuamente aprimorado e melhore sua confiabilidade ao longo do tempo.

O que diferencia essas funções de engenheiros alocados diretamente no local é a permanência, a responsabilidade e algo que não pode ser treinado da noite para o dia: o profundo conhecimento da Cognizant sobre os setores e a experiência conquistada com esforço de um desenvolvedor de IA que executa operações empresariais em escala. O modelo já está em funcionamento — recentemente, uma equipe composta por dois profissionais, um engenheiro e um operador, reinventou o fluxo de trabalho de gerenciamento de contas de uma grande empresa de serviços alimentícios, transformando-o em dezessete agentes de IA em produção, recuperando aproximadamente onze horas por gerente de conta por semana, reduzindo os ciclos de transferência em cerca de 60% e quase triplicando a receita por interação.

Por trás desse compromisso está um modelo desenvolvido para escalar e alcançar o cliente. A Cognizant estabelece capacidade local dentro dos clusters de clientes para que equipes certificadas sejam implantadas próximas ao trabalho pelo qual são responsáveis, enquanto seus centros globais de capacidade fornecem a base de talentos por trás delas. O funil de evolução se torna mais restrito em cada etapa: desde uma ampla base de capacitação em fluência em IA para centenas de milhares de colaboradores, passando por programas estruturados de AI-Bridge, até 40.000 profissionais com certificação Frontier, credenciados diretamente pelas empresas de modelos de fronteira, incluindo GitHub Copilot, Google Gemini, Claude da Anthropic e Codex da OpenAI. O investimento anunciado hoje expandirá a capacidade do SkillSpring™ da Cognizant, oferecerá treinamento em fluência em IA e IA responsável para toda a força de trabalho e financiará projetos incorporados com clientes em todo o mundo.

Para as empresas, o retorno é medido onde mais importa: investimentos em IA convertidos em resultados comerciais, gerando valor a partir da pilha tecnológica que elas já utilizam, com responsabilidade garantida por uma empresa desenvolvedora de IA que permanece muito além do lançamento. Ao se comprometer com as pessoas que entregam esses resultados, a Cognizant está fazendo uma aposta estratégica de que o principal diferencial da era da IA será humano e operacional, posicionando seus clientes para buscar o retorno financeiro de seus investimentos em tecnologia que até então permaneceu fora de alcance. Esse é o futuro da IA: não apenas capacidade, mas resultados que perduram.

Sobre a Cognizant

A Cognizant (Nasdaq: CTSH) é uma construtora de IA e fornecedora de serviços de tecnologia, reduzindo a lacuna entre investimento em IA e valor empresarial ao desenvolver soluções de IA full-stack para seus clientes. Nossa profunda experiência no setor, em processos e em engenharia nos permite incorporar o contexto específico de cada organização em sistemas tecnológicos que ampliam o potencial humano, geram resultados concretos e mantêm as empresas globais à frente em um mundo em rápida evolução. Veja como em www.cognizant.ai ou @cognizant.

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FONTE Cognizant Technology Solutions