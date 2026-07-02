Cognizant en OpenAI brengen frontier AI-cyberverdediging van kwetsbaarheidsontdekking tot gevalideerde oplossingen

Als lid van het OpenAI Daybreak Cyber Partner Program brengt Cognizant de diensten, beveiligingsexpertise en implementatieschaal om ondernemingen te helpen de grensoverschrijdende AI-capaciteit te verplaatsen naar verdediging op productief niveau.

TEANECK, New Jersey, 2 juli 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) heeft vandaag aangekondigd dat het GPT-5.5 met Trusted Access for Cyber, via zijn Frontier AI Cyber Defense-diensten, toepast om ondernemingen te helpen sneller van kwetsbaarheidsontdekking naar gevalideerde, geteste oplossingen te gaan. Als lid van het OpenAI Daybreak Cyber Partner Program plaatst Cognizant de frontier AI-capaciteit in de handen van zijn beveiligingsexperts en helpt zo te versterken hoe klanten de software die ze bouwen en gebruiken verdedigen.

Frontier AI verandert de economie van cyberverdediging. AI kan nu helpen om kwetsbaarheden op te sporen in grote, complexe codebases met grotere snelheid en schaal. Maar ontdekking is slechts het begin. Het beschermen van de onderneming hangt af van wat er vervolgens komt: valideren welke bevindingen echt zijn, begrijpen van hun impact, het ontwikkelen en testen van een patch en het aanbrengen van de oplossing voordat een aanvaller kan handelen.



De saneringsgat is waar ondernemingen hun inspanningen moeten richten, en waar Cognizant het domein en de institutionele diepte heeft om aan de verwachtingen te helpen voldoen, waardoor een cyberbeveiligingspraktijk wordt opgebouwd over meer dan een decennium, met meer dan 5.000 beveiligingsprofessionals. Cognizant's diepgaande ervaring in gereguleerde industrieën is bedoeld om klanten de institutionele kracht te geven om frontier-capaciteit op grote schaal te laten werken.

"Frontier AI heeft de vergelijking voor cyberverdediging veranderd, maar de kracht van een model is alleen belangrijk in hoe het binnen een echte onderneming wordt toegepast", zei Sandra Notardonato, Global Head of Partner Development and Influencer Relations, Cognizant. "Dat is waar Cognizant's AI Builder-benadering is ontworpen om aan de verwachtingen te voldoen. Onze beveiligingsteams brengen deze mogelijkheden in de code en beveiligingsoperaties van onze klanten, waardoor ze kunnen overgaan van het vinden van blootstellingen tot het valideren en corrigeren ervan. Het voordeel ligt bij verdedigers die frontier capaciteit kunnen koppelen aan mensen en context om het op een verantwoorde manier toe te passen, en dat is wat we willen leveren op ondernemingsniveau."

Via zijn Frontier AI Cyber Defense-diensten passen de beveiligingsprofessionals van Cognizant GPT-5.5 toe met Trusted Access for Cyber in geautoriseerde defensieve workflows, waaronder beveiligde codebeoordeling, dreigingsmodellering, ontdekking en validering van kwetsbaarheden, detectie-engineering, threat hunting en incidentenonderzoek en -reactie. Deze mogelijkheden zijn ontworpen om te worden ingebed in de werkstromen die cliënten al uitvoeren, met menselijke validatie en toezicht bij elke stap. Ze versterken de deterministische controles en bewakingsondernemingen waarop ze afhankelijk zijn in plaats van ze te vervangen, waardoor ze sneller vinden en repareren terwijl verdedigers de controle behouden.

"Frontier cybercapaciteit bereikt meer verdedigers wanneer partners het kunnen operationaliseren binnen de vertrouwde workflows die ondernemingen al elke dag gebruiken", zei Colleen Kapase, Vice President of Strategic Global Partnerships and Ecosystems, OpenAI. "Cognizant brengt cybersecurity domeindiepte en leveringsschaal om bedrijven te helpen deze mogelijkheden op een verantwoorde manier toe te passen, met het toezicht en de governance die nodig zijn om van ontdekking naar gevalideerde remediatie te gaan".

Cognizant past deze mogelijkheden toe binnen zijn eigen beveiligingsoperaties voordat hij ze naar klanten brengt, en werkt als zijn eigen Client Zero. De beveiligingsteams gebruiken GPT-5.5 met Trusted Access for Cyber voor interne defensieve workflows, waaronder beveiligde code review, vulnerability triage en validatie en pull-request en CI/CD beveiliging review, met menselijke validatie en toezicht bij elke stap.

In zijn eigen omgeving past Cognizant deze mogelijkheden toe op zijn reeks producten, platforms en interne repositories om de levenscyclus van kwetsbaarheidsbeheer te versnellen, van ontdekking tot validatie via remediatie. Deze operationele ervaring, opgedaan op eigen terrein, is wat Cognizant brengt naar klantengagements.

Cognizant en OpenAI werken samen binnen een kader dat is gebouwd voor verantwoordelijke implementatie, met omvangrijke toegang, monitoring en menselijk toezicht om deze mogelijkheden in handen van vertrouwde verdedigers te houden. Het is de basis voor een uitbreidende samenwerking, aangezien beide bedrijven werken om grenscyberverdediging naar meer ondernemingen te brengen.

Over Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) is een AI-ontwikkelaar en leverancier van technologische diensten die de brug bouwt tussen AI-investeringen en bedrijfswaarde door full-stack AI-oplossingen voor onze klanten te bouwen. Onze diepgaande sector-, proces- en technische expertise stelt ons in staat om de unieke context van een organisatie te integreren in technologische systemen die het menselijk potentieel versterken, tastbare rendementen realiseren en wereldwijde ondernemingen voorop houden in een snel veranderende wereld. Zie hoe op www.cognizant.com of @cognizant.

Neem voor meer informatie contact op met: