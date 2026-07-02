Cognizant et OpenAI mettent en œuvre une IA d'avant-garde pour la cyberdéfense, de l'identification des vulnérabilités à la validation des correctifs

En tant que membre du programme OpenAI Daybreak Cyber Partner, Cognizant contribue ses services, son expertise en sécurité et ses moyens d'implémentation pour aider les entreprises à faire passer les capacités d'IA d'avant-garde à la défense de niveau production.

TEANECK, New Jersey, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq : CTSH) a annoncé aujourd'hui son utilisation de GPT-5.5 avec Trusted Access for Cyber, par l'intermédiaire de ses services Frontier AI Cyber Defense, afin d'aider les entreprises à passer plus rapidement de la découverte de vulnérabilités à des correctifs validés et testés. En tant que membre du programme OpenAI Daybreak Cyber Partner, Cognizant met les capacités d'IA d'avant-garde entre les mains de ses experts en sécurité, renforçant ainsi la façon dont les clients défendent les logiciels qu'ils construisent et exploitent.

L'IA d'avant-garde transforme les modalités économiques de la cyberdéfense. L'IA permet maintenant de détecter les vulnérabilités sur de grandes bases de codes complexes avec une vitesse et une échelle accrues. Mais la découverte n'est que le début. La protection de l'entreprise dépend de ce qui se passe ensuite : valider quels résultats sont réels, comprendre leur impact, créer et tester un correctif et trouver le correctif avant qu'un attaquant puisse agir.



Les entreprises doivent concentrer leurs efforts sur ces lacunes en matière de remédiation et c'est précisément dans ce domaine que Cognizant dispose de l'expertise et de la solidité organisationnelle nécessaires pour les aider, grâce à une offre de cybersécurité développée depuis plus d'une décennie et s'appuyant sur plus de 5 000 professionnels de la sécurité. L'expérience indiscutable de Cognizant dans les secteurs réglementés permet de donner aux clients les moyens institutionnels nécessaire pour déployer à grande échelle des capacités d'avant-garde.

« L'IA d'avant-garde a bouleversé la donne en matière de cyberdéfense, mais la puissance d'un modèle ne compte vraiment que par la manière dont il appliqué concrètement au sein d'une entreprise », a déclaré Sandra Notardonato, responsable mondiale du développement des partenariats et des relations avec les influenceurs chez Cognizant. « C'est là que l'approche AI Builder de Cognizant est conçue pour faire la différence. » Nos équipes de sécurité intègrent ces capacités aux activités de code et de sécurité de nos clients, pour les aider à passer de la recherche d'expositions à la validation et à la correction de celles-ci. « L'avantage revient aux défenseurs capables d'allier des capacités d'avant-garde aux ressources humaines et au contexte nécessaires pour les mettre en œuvre de manière responsable, et c'est précisément ce que nous nous efforçons d'offrir à l'échelle de l'entreprise. »

Grâce à ses services Frontier AI Cyber Defense, les experts en sécurité de Cognizant utilisent GPT-5.5 associé à la solution Trusted Access for Cyber au sein de processus défensifs autorisés, notamment la révision sécurisée du code, la modélisation des menaces, la détection et la validation des vulnérabilités, l'ingénierie de détection, la recherche active de menaces, ainsi que l'enquête et la réponse aux incidents. Ces fonctionnalités sont conçues pour s'intégrer aux flux de travail que les clients utilisent déjà, avec une validation et un contrôle humains à chaque étape. Elles améliorent les mécanismes de contrôle et de surveillance déterministes dont dépendent les entreprises, plutôt que de les remplacer, ce qui permet d'accélérer le processus allant de la détection à la correction tout en laissant aux responsables de la sécurité le contrôle de la situation.

« Les capacités de cyberdéfense d'avant-garde profitent à un plus grand nombre de défenseurs lorsque les partenaires peuvent les intégrer dans les flux de travail fiables que les entreprises utilisent déjà au quotidien », a déclaré Colleen Kapase, vice-présidente des partenariats stratégiques mondiaux et des écosystèmes chez OpenAI. « Cognizant apporte son expertise approfondie en matière de cybersécurité et sa capacité à déployer des solutions à grande échelle pour aider les entreprises à mettre en œuvre ces capacités de manière responsable, avec le suivi et la gouvernance nécessaires pour passer de la détection à la correction validée. »

Cognizant met en œuvre ces capacités au sein de ses propres opérations de sécurité avant de les proposer à ses clients, agissant ainsi comme son propre Client Zero. Ses équipes de sécurité utilisent GPT-5.5 avec Trusted Access for Cyber dans l'ensemble des processus internes de défense, en particulier pour la révision sécuritaire du code, le triage et la validation des vulnérabilités, ainsi que l'examen de la sécurité des demandes de type « pull-request » et des pipelines d'intégration et de déploiement continus (CI/CD), avec une validation et une supervision humaines à chaque étape.

Dans son propre environnement, Cognizant met en œuvre ces capacités sur l'ensemble de son portefeuille de produits, de plateformes et de référentiels internes afin d'accélérer le cycle de vie de la gestion des vulnérabilités, depuis la détection jusqu'à la validation, en passant par la correction. C'est cette expérience opérationnelle, acquise en interne, que Cognizant met au service de ses clients.

Cognizant et OpenAI collaborent dans une structure garantissant un déploiement responsable, avec des droits d'accès limités, un suivi et une supervision humaine, afin de veiller à ce que ces capacités restent entre les mains de défenseurs de confiance. C'est le socle d'une collaboration qui ne cesse de s'étendre, alors que les deux entreprises s'efforcent de mettre à la disposition d'un plus grand nombre d'entreprises des solutions de cyberdéfense de pointe.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq : CTSH) est un bâtisseur d'IA et un fournisseur de services technologiques qui comblent l'écart entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie de l'industrie, des procédés et de l'ingénierie nous permet de bâtir le contexte unique d'une organisation en systèmes technologiques qui amplifient le potentiel humain, produisent des résultats tangibles et permettent aux entreprises mondiales de demeurer à l'avant-garde dans un monde en constante évolution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cognizant.ai et suivez @cognizant.

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