Cognizant y OpenAI llevan la ciberdefensa con IA de vanguardia del descubrimiento de vulnerabilidades a las correcciones validadas

Como miembro del programa OpenAI Daybreak Cyber Partner, Cognizant aporta los servicios, la experiencia en seguridad y la escala de implementación necesarios para ayudar a las empresas a llevar la capacidad de IA de vanguardia a ser una defensa de nivel de producción.

TEANECK, Nueva Jersey, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) anunció hoy que está aplicando GPT-5.5 con Trusted Access for Cyber, a través de sus servicios Frontier AI Cyber Defense, para ayudar a las empresas a pasar del descubrimiento de vulnerabilidades a correcciones validadas y probadas de una forma más rápida. Como miembro del programa OpenAI Daybreak Cyber Partner, Cognizant pone capacidades de IA de vanguardia en manos de sus expertos en seguridad para ayudar a fortalecer la forma en que los clientes defienden el software que desarrollan y operan.

La inteligencia artificial de vanguardia está transformando la economía de la ciberdefensa. La IA ahora puede ayudar a detectar vulnerabilidades en bases de código extensas y complejas con mayor rapidez y a mayor escala. Pero la detección es solo el principio. La protección de la empresa depende de lo que venga después: validar qué hallazgos son reales, comprender su impacto, desarrollar y probar un parche e implementar la solución antes de que un atacante pueda actuar.



El tiempo entre la detección y la remediación es donde las empresas deben centrar sus esfuerzos, y donde Cognizant tiene el dominio y la profundidad institucional para ayudar a brindar apoyo, al aportar una práctica de ciberseguridad que ha construido durante más de una década y contar con más de 5.000 profesionales en seguridad. La dilatada experiencia de Cognizant en sectores regulados tiene como objetivo proporcionar a los clientes la solidez institucional necesaria para poner en práctica sus capacidades más vanguardistas a gran escala.

"La IA de vanguardia ha cambiado las reglas del juego en ciberdefensa, pero el poder de un modelo solo importa en la medida en que se aplica dentro de una empresa real", comentó Sandra Notardonato, directora global de Desarrollo de Socios y Relaciones con Influencers de Cognizant. "Ahí es donde está diseñado el enfoque de AI Builder de Cognizant para ofrecer resultados. Nuestros equipos de seguridad incorporan estas capacidades al código y las operaciones de seguridad de nuestros clientes para ayudarles a pasar de la detección de vulnerabilidades a su validación y corrección. La ventaja la tienen quienes sepan combinar la capacidad de vanguardia con las personas y el contexto necesarios para aplicarla de forma responsable, y eso es lo que pretendemos ofrecer a escala empresarial".

A través de sus servicios Frontier AI Cyber Defense, los profesionales de seguridad de Cognizant aplican GPT-5.5 con Trusted Access for Cyber en flujos de trabajo defensivos autorizados, que incluyen la revisión segura de código, el modelado de amenazas, el descubrimiento y la validación de vulnerabilidades, la ingeniería de detección, la búsqueda de amenazas y la investigación y respuesta a incidentes. Estas funcionalidades están diseñadas para integrarse en los flujos de trabajo que los clientes ya utilizan, con validación y supervisión humana en cada paso. Además, complementan los controles deterministas y la monitorización de los que dependen las empresas, en lugar de sustituirlos, para acelerar el proceso desde la detección hasta la solución, a la vez que mantienen a los responsables de la seguridad con el control.

"Las capacidades cibernéticas de vanguardia llegan a más equipos de seguridad internos cuando los socios pueden ponerlas en práctica dentro de los flujos de trabajo de confianza que las empresas ya utilizan a diario", señaló Colleen Kapase, vicepresidenta de Alianzas Estratégicas Globales y Ecosistemas de OpenAI. "Cognizant aporta un profundo conocimiento en el ámbito de la ciberseguridad y una gran capacidad de implementación para ayudar a las empresas a aplicar estas capacidades de forma responsable, con la supervisión y la gobernanza necesarias para pasar del descubrimiento a la remediación validada".

Cognizant aplica estas capacidades dentro de sus propias operaciones de seguridad antes de ofrecérselas a sus clientes, operando así como su propio cliente cero. Sus equipos de seguridad utilizan GPT-5.5 con Trusted Access for Cyber en todos los flujos de trabajo de defensa internos, incluida la revisión segura de código, la clasificación y validación de vulnerabilidades, la revisión de seguridad de integración continua (CI) y despliegue continuo (CD) y solicitudes de incorporación de cambios, con validación y supervisión humana en cada paso.

En su propio entorno, Cognizant está aplicando estas capacidades en toda su cartera de productos, plataformas y repositorios internos para acelerar el ciclo de vida de la gestión de vulnerabilidades, desde el descubrimiento hasta la validación y la remediación. Esta experiencia operativa, adquirida en su propia planta, es lo que Cognizant aporta a sus proyectos con los clientes.

Cognizant y OpenAI están colaborando dentro de un marco diseñado para un despliegue responsable, con acceso restringido, monitorización y supervisión humana, concebido para mantener estas capacidades en manos de expertos de confianza. Esto constituye la base de una colaboración cada vez mayor, ya que ambas empresas trabajan para llevar la ciberdefensa de vanguardia a más empresas.

Acerca de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) es un desarrollador de soluciones de IA y proveedor de servicios tecnológicos que reduce la brecha entre la inversión en IA y el valor empresarial mediante la creación de soluciones de IA integrales para nuestros clientes. Nuestra vasta experiencia en el sector, los procesos y la ingeniería nos permite integrar el contexto único de una organización en sistemas tecnológicos que amplían el potencial humano, generan resultados tangibles y mantienen a las empresas globales a la vanguardia en un mundo en constante cambio. Conozca cómo lo hacemos en www.cognizant.ai o @cognizant.

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Europa / Asia Pacífico Nombre: Sarah Douglas Correo electrónico [email protected]

India Nombre: Vipin Nair Correo electrónico: [email protected]

FUENTE Cognizant Technology Solutions