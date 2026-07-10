Cognizant schaalt op naar 5.000 Frontier Certified Engineers en 10.000 Frontier Business Operators

Het Frontier-workforcemodel van Cognizant creëert de menselijke infrastructuur die AI-investeringen omzet in bedrijfsresultaten

Voortbouwend op tientallen jaren ervaring met technologie en bedrijfsvoering op ondernemingsniveau, integreert Cognizants operationele model voor menselijk kapitaal resultaatverantwoordelijk Frontier-talent in de bedrijfsvoering van klanten

Frontier-talent van Cognizant werkt cloud- en modelonafhankelijk om de kloof tussen AI-capaciteiten en bedrijfsresultaten te overbruggen

TEANECK, New Jersey, 10 juli 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), een toonaangevende AI Builder en leverancier van technologische diensten, heeft vandaag aangekondigd zijn Frontier-gecertificeerde personeelsbestand – de menselijke en operationele infrastructuur die ondernemingen nodig hebben om AI-capaciteiten om te zetten in meetbare bedrijfsresultaten – uit te breiden tot 5.000 Frontier Certified Engineers en 10.000 Frontier Business Operators.

Deze investering in medewerkers zal ertoe leiden dat het eerste cohort, dat zowel volgens de Frontier-normen beoordeeld als inzetgereed, in het vierde kwartaal van 2026 beschikbaar komt. Cognizant is daarnaast van plan zijn Frontier-talentpijplijn uit te breiden door jaarlijkstalent dat is opgeleid volgens de Frontier-aanpak rechtstreeks aan te nemen van Amerikaanse en internationale universiteiten.

Deze investering in menselijk kapitaal is gericht op het oplossen van een urgent probleem waarmee ondernemingen vandaag de dag worden geconfronteerd: de meeste organisaties hebben meer geïnvesteerd in AI dan in welke andere technologie dan ook in een generatie, maar hebben daar vooralsnog weinig tastbare resultaten van gezien. Cognizant schat de kloof tussen wat AI kan opleveren en wat ondernemingen daadwerkelijk realiseren op 4,5 biljoen dollar. Die kloof is geen probleem van rekenkracht. Het is een probleem van mensen en processen en kan niet worden opgelost door simpelweg meer infrastructuur beschikbaar te stellen. De benodigde investering ligt in het opleiden en inzetten van meer Frontier-gekwalificeerd talent binnen klantgerichte dienstverlening, zodat klanten rendement kunnen halen uit hun technologie-investeringen.

"Het dichten van de AI-resultatenkloof vereist talent dat niet alleen diepgaand inzicht heeft in de sector van de klant, maar ook de manier waarop werk is georganiseerd opnieuw kan vormgeven en end-to-end-verantwoordelijkheid neemt voor het realiseren van resultaten in samenwerking met klanten, ongeacht het model of de cloud die de klant kiest," aldus Ravi Kumar S., CEO van Cognizant. "Dat is precies wat een Frontier-personeelsbestand doet. Door verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten in plaats van te stoppen bij de implementatie van technologie, kunnen wij klanten helpen sneller meetbare resultaten te behalen en tegelijkertijd risico's te beheersen. Dankzij de diepgaande sectorkennis en ervaring van Cognizant bevinden wij ons in een unieke positie om de waarde te ontsluiten die tijdens deze verschuiving naar resultaatgerichte dienstverlening en een nieuw tijdperk van menselijk kapitaal buiten bereik is gebleven."

Het Frontier-personeelsbestand van Cognizant is van nature model- en cloudagnostisch. De teams integreren de unieke context van een onderneming in de technologiestack die de klant al heeft gekozen, binnen een partnerecosysteem dat Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google, AWS, NVIDIA, Salesforce en ServiceNow omvat. Het resultaat is een duurzame capaciteit die is ontworpen voor eigenaarschap door de onderneming en overdraagbaarheid tussen verschillende omgevingen: oplossingen die zijn afgestemd op de werkelijke uitdagingen van de klant, en niet op de beperkingen van een propriëtair platform.

"AI heeft 93% van de functies blootgesteld aan verandering en de daarmee samenhangende arbeidswaarde blijft onbenut, omdat de personeelsarchitectuur die is ontwikkeld voor het tijdperk vóór AI deze waarde niet kan benutten. Daarom hebben we de architectuur opnieuw ontworpen voor de wereld waarin we nu leven," aldus Kathy Diaz, Chief People Officer van Cognizant. "Diepgaande sectorkennis vormt een van de kernkwaliteiten van Cognizant en wij beschikken over ruime ervaring op ondernemingsniveau op het gebied van technologie, processen en bedrijfsvoering. Wij weten hoe we deze krachtige Frontier-technologieën kunnen omzetten in echte bedrijfswaarde en leiden ons personeelsbestand op om dit op grote schaal te realiseren."

Thiru Arohi, Chief Learning Officer van Cognizant, zei: "We ontwikkelen een nieuwe professionele identiteit voor het AI-tijdperk. We investeren in de infrastructuur achter deze identiteit: de Academy, de beoordelingsarchitectuur, het certificeringstraject en de talentpijplijn, van de universiteit tot de ervaren professional. Wat we opschalen, is niet het aantal medewerkers, maar een personeelsbestand dat in staat is de resultatenkloof te dichten die geen enkel model, platform of implementatie-ingenieur alleen kan overbruggen."

Dit Frontier-model is gebaseerd op zes principes: interdisciplinaire expertise, een directe koppeling met klantwaarde, het routinematig ontwikkelen, implementeren of samenwerken met AI-agenten, end-to-end-verantwoordelijkheid, levering via een klein operationeel podteam en één uniforme Cognizant-ervaring voor de klant. Het personeelsbestand wordt georganiseerd als één premium-functiefamilie met zeven rollen, verdeeld over twee complementaire trajecten: Frontier Certified Engineers en Frontier Business Operators.

Frontier Certified Engineers: Frontier Certified Engineers ontwerpen en bouwen agentic-systemen, ontwikkelen de retrieval- en contextlagen die deze systemen verankeren in de domeinspecifieke realiteit en orkestreren multi-agentpijplijnen naar productieomgevingen. Daarbij blijven zij verantwoordelijk voor elk systeem dat zij implementeren, inclusief de voortdurende monitoring, afstemming en verbetercycli na de ingebruikname. In deze rol komen diepgaande sectorkennis, full-stack AI-engineering en verantwoordelijkheid voor productieomgevingen samen in één professional. Zij betreden de omgeving van een klant met een grondig begrip van de relevante regelgeving, operationele risico's en bedrijfslogica, en gebruiken die kennis om niet alleen te bepalen wat AI kan doen, maar ook wat AI zou moeten doen en hoe deze moet worden beheerd om te voldoen aan de eisen van de klant en het vertrouwen te verdienen.

Frontier Business Operators: Frontier Business Operators zijn verantwoordelijk voor het realiseren van operationele resultaten in samenwerking met stakeholders van de klant in omgevingen waar het personeelsbestand gelijktijdig uit mensen en digitale agenten bestaat. Zij sturen AI-agenten en menselijke teams aan om afgesproken resultaten in realtime te realiseren, zonder scheiding tussen beide. Hun onderscheidende kracht ligt niet in technische configuratie, maar in het beoordelingsvermogen dat voortkomt uit ervaring met het aansturen van operationele uitvoeringsomgevingen, claimprocessen en serviceworkflows die nu steeds vaker door AI-agenten worden ondersteund. Zij weten hoe uitzonderingen en handmatige correcties kunnen worden teruggekoppeld naar de kalibratie van AI-agenten, zodat het systeem voortdurend wordt verfijnd en de betrouwbaarheid in de loop van de tijd verder toeneemt.

Wat deze rollen onderscheidt van traditioneel ingezette engineers, is hun permanente betrokkenheid, resultaatverantwoordelijkheid en iets wat niet van de ene op de andere dag kan worden aangeleerd: de diepgaande sectorkennis van Cognizant en de in de praktijk opgebouwde ervaring van een AI Builder die bedrijfsprocessen op ondernemingsniveau uitvoert. Het model is inmiddels al in de praktijk toegepast. Een tweepersoons Engineer-and-Operator-pod heeft onlangs het accountmanagementproces van een groot foodservicebedrijf opnieuw ingericht met zeventien AI-agenten in productie. Daardoor werd per accountmanager wekelijks ongeveer elf uur vrijgespeeld, nam het aantal overdrachtsmomenten met circa 60% af en verdrievoudigde de omzet per klanttraject vrijwel.

De toezegging wordt ondersteund door een model dat is ontworpen om op te schalen en dicht bij de klant te opereren. Cognizant bouwt lokale capaciteit op binnen klantclusters, zodat gecertificeerde pods dicht bij het werk waarvoor zij verantwoordelijk zijn kunnen worden ingezet, terwijl de wereldwijde capabilitycenters de onderliggende talentenbasis leveren. De doorgroeifunnel wordt in elke fase smaller: van een brede basis van AI-vaardigheden onder honderdduizenden medewerkers, via gestructureerde AI-Bridge-programma's naar 40.000 Frontier-certificeringen, die rechtstreeks worden afgegeven door de bedrijven achter de frontier-modellen, waaronder GitHub Copilot, Google Gemini, Claude van Anthropic en Codex van OpenAI. De vandaag aangekondigde investering zal de capaciteit van Cognizants SkillSpring™ uitbreiden, AI-vaardigheidstraining en training in verantwoorde AI bieden aan het volledige personeelsbestand en wereldwijd geïntegreerde klantprojecten financieren.

Voor ondernemingen wordt het rendement gemeten waar het er het meest toe doet: AI-investeringen worden omgezet in bedrijfsresultaten, waarbij waarde wordt gehaald uit de technologiestack die zij al gebruiken, met verantwoording via een AI Builder-partner die ook na de go-live-fase betrokken blijft. Door te investeren in de mensen die deze resultaten realiseren, zet Cognizant strategisch in op het uitgangspunt dat het onderscheidende voordeel van het AI-tijdperk menselijk en operationeel zal zijn, en stelt het zijn klanten in staat het financiële rendement uit hun technologie-investeringen te behalen dat tot nu toe buiten bereik bleef. Dat is de toekomst van AI: niet alleen mogelijkheden, maar blijvende resultaten.

Over Cognizant:

Cognizant (Nasdaq: CTSH) is een AI Builder en leverancier van technologische diensten die de kloof overbrugt tussen AI-investeringen en ondernemingswaarde door full-stack AI-oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen. Onze diepgaande expertise op het gebied van sectoren, processen en engineering stelt ons in staat de unieke context van een organisatie te integreren in technologische systemen die het menselijk potentieel versterken, tastbare resultaten realiseren en wereldwijde ondernemingen helpen voorop te blijven lopen in een snel veranderende wereld. Meer informatie op www.cognizant.ai of via @cognizant.

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