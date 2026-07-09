Cognizant prévoit d'atteindre un effectif de 5 000 ingénieurs certifiés Frontier et de 10 000 responsables opérationnels Frontier

Le modèle de main-d'œuvre Frontier de Cognizant crée l'infrastructure humaine permettant de transformer les investissements dans l'IA en résultats concrets pour l'entreprise

Sur la base de plusieurs décennies d'expérience dans la gestion des technologies et des opérations à l'échelle de l'entreprise, le modèle opérationnel de Cognizant en matière de capital humain intègre des talents Frontier, responsables des résultats, dans les opérations de ses clients

Les talents de Cognizant Frontier interviennent sur n'importe quel cloud et avec n'importe quel modèle afin de contribuer à diminuer l'écart entre les capacités de l'IA et les résultats de l'entreprise

TEANECK, New Jersey, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq : CTSH), l'un des principaux fournisseurs de solutions d'IA et de services technologiques, a annoncé aujourd'hui son engagement à porter ses effectifs certifiés Frontier — c'est-à-dire l'infrastructure humaine et opérationnelle dont les entreprises ont besoin pour transformer leurs capacités en matière d'IA en résultats commerciaux mesurables — à 5 000 ingénieurs certifiés Frontier et 10 000 responsables opérationnels Frontier.

L'investissement de Cognizant dans les ressources humaines va lui permettre de former sa première promotion, qui sera évaluée selon la méthode Frontier et prête à être déployée, d'ici le quatrième trimestre 2026. Cognizant prévoit également de renforcer son propre vivier de talents Frontier en recrutant directement chaque année des talents issus de ce programme, diplômés d'universités américaines et internationales.

Cet investissement dans le capital humain a pour objectif de résoudre un problème urgent auquel sont confrontées les entreprises actuellement : la plupart des entreprises ont consacré davantage de moyens à l'IA qu'à n'importe quelle autre technologie depuis une génération et la plupart n'ont guère de résultats à faire valoir. Cognizant évalue l'écart entre ce que l'IA est capable d'offrir et ce que les entreprises en tirent réellement à 4,5 billions de dollars. Cet écart n'est pas un problème d'informatique. Il s'agit d'un problème lié aux personnes et aux processus et ce n'est pas en investissant encore plus dans les infrastructures qu'on y remédiera. L'investissement consenti vise à former et à affecter davantage de talents homologués Frontier pour des missions axées sur le client, afin d'aider ces derniers à tirer pleinement parti de leurs investissements technologiques.

« Pour combler l'écart de performance en matière d'IA, il faut des talents qui non seulement comprennent en profondeur le secteur d'activité du client, mais qui soient également capables de repenser l'organisation du travail et d'assumer l'entière responsabilité de l'obtention de résultats, en collaboration avec les clients, quel que soit le modèle ou le cloud choisi par ces derniers », a déclaré Ravi Kumar S., PDG de Cognizant. « C'est exactement ce que fait une main-d'œuvre Frontier. En assumant la responsabilité des résultats plutôt que de nous contenter du déploiement technologique, nous aidons nos clients à obtenir plus rapidement des résultats mesurables tout en gérant les risques. Le contexte sectoriel et l'expérience de Cognizant nous confèrent une position unique pour libérer la valeur qui est restée hors de portée jusqu'à présent, dans le cadre de cette transition vers une prestation axée sur les résultats et d'un nouveau chapitre dans le domaine du capital humain. »

De par sa conception, la plateforme Frontier de Cognizant est indépendante des modèles et des environnements cloud. Ses équipes intègrent le contexte spécifique de chaque organisation dans la pile technologique déjà choisie par le client, dans un partenariat qui inclut Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google, AWS, NVIDIA, Salesforce et ServiceNow. Il en résulte des capacités durables, conçues pour être prises en charge par les entreprises et offrir une portabilité d'un environnement à l'autre ; en d'autres termes, des solutions adaptées aux problèmes concrets rencontrés par nos clients et non pas simplement ce qui se rapproche le plus de ce qu'une plateforme propriétaire est capable de réaliser.

« L'IA a remis en question 93 % des emplois et la valeur du travail qui y est associée reste inexploitée, car l'architecture de la main-d'œuvre, conçue pour un monde d'avant l'IA, n'est pas en mesure de la valoriser. Nous avons donc repensé l'architecture de l'environnement dans lequel nous évoluons actuellement », a déclaré Kathy Diaz, directrice des ressources humaines chez Cognizant. « La maîtrise approfondie des secteurs d'activité est l'un des principaux atouts de Cognizant et nous apportons une expérience à l'échelle de l'entreprise dans les domaines de la technologie, des processus et des opérations. Nous savons comment utiliser ces puissants outils de pointe pour en faire une véritable valeur ajoutée de l'entreprise et nous formons notre personnel à le faire à grande échelle. »

De son côté, Thiru Arohi, directeur de la formation chez Cognizant, a ajouté : « Nous développons une nouvelle identité professionnelle adaptée à l'ère de l'IA. Nous investissons dans l'infrastructure qui définit cette identité : l'Académie, le système d'évaluation, le parcours de certification et le vivier de talents, du campus jusqu'au poste de professionnel confirmé. Ce que nous développons, ce n'est pas un nombre d'employés, mais une main-d'œuvre capable de combler les lacunes des résultats qu'aucun modèle, aucune plateforme ni aucun ingénieur de déploiement ne peut combler seul. »

Ce modèle Frontier repose sur six principes : une approche interdisciplinaire ; un lien direct avec la valeur apportée au client ; la création, le déploiement ou la collaboration quotidienne avec des agents ; une responsabilité de bout en bout ; une implémentation par une petite équipe opérationnelle ; et une expérience Cognizant unique et unifiée pour le client. Les effectifs seront organisés en une seule famille de postes à rémunération majorée, comprenant sept fonctions réparties entre deux filières complémentaires à savoir les ingénieurs Frontier et les responsables opérationnels Frontier :

Ingénieurs Frontier : les ingénieurs Frontier conçoivent et développent des systèmes multi-agents, mettent au point les couches de récupération et de contexte qui garantissent l'ancrage de ces systèmes dans la réalité métier et orchestrent la mise en production des pipelines multi-agents, tout en assumant la responsabilité de chaque système qu'ils déploient, y compris les cycles continus de surveillance, d'optimisation et d'amélioration qui suivent la mise en service. C'est là que l'expertise sectorielle, l'ingénierie IA « full-stack » et la responsabilité en matière de production se rejoignent dans un seul et même professionnel. Ce professionnel s'intègre dans l'environnement du client en maîtrisant parfaitement ses contraintes réglementaires, ses modes de défaillance opérationnelle et sa logique métier et s'appuie sur cette maîtrise pour déterminer non seulement ce que l'IA peut faire, mais aussi ce qu'elle doit faire, et comment elle doit être encadrée pour inspirer confiance et répondre aux exigences du client.

Responsables opérationnels Frontier : les responsables opérationnels Frontier sont chargés d'atteindre des résultats opérationnels en collaboration avec les parties prenantes des clients, dans des environnements où la main-d'œuvre est à la fois humaine et numérique. Ils gèrent les flottes d'agents et les équipes humaines en vue d'atteindre les résultats fixés, en temps réel, sans distinction entre les deux. Leur force ne réside pas dans la configuration technique, mais dans le jugement qu'ils ont acquis en gérant les opérations sur le terrain, les processus de traitement des demandes d'indemnisation et les flux de travail liés aux services, tâches dont les agents IA sont désormais chargés de s'acquitter. Ils savent comment intégrer chaque exception et répercuter ces ajustements dans le calibrage des agents, ce qui permet d'affiner en permanence le système afin d'améliorer progressivement sa fiabilité.

Ce qui distingue ces fonctions de celles des ingénieurs déployés en première ligne, c'est la permanence, la responsabilité et une qualité qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain : l'expertise approfondie de Cognizant dans ce secteur et l'expérience durement acquise d'un développeur d'IA chargé de gérer des opérations d'entreprise à grande échelle. Ce modèle est déjà opérationnel : une équipe composée d'un ingénieur et d'un opérateur a récemment repensé le processus de gestion des comptes d'une grande entreprise du secteur de la restauration, en le confiant à dix-sept agents IA de production. Cette initiative a permis de libérer environ onze heures par semaine pour chaque chargé de compte, tout en réduisant les cycles de transfert de tâches d'environ 60 % et en multipliant par près de trois le chiffre d'affaires généré par interaction.

Cet engagement est basé sur un modèle conçu pour s'adapter aux besoins et répondre aux attentes du client. Cognizant met en place des capacités locales au sein des clusters de ses clients afin que les équipes certifiées puissent être déployées à proximité des projets dont elles ont la responsabilité, tandis que ses centres de compétences mondiaux fournissent le vivier de talents nécessaire à leur fonctionnement. L'entonnoir d'élévation se rétrécit à chaque étape : grâce à une formation généralisée à l'IA dispensée à des centaines de milliers de collaborateurs, via des programmes structurés « AI-Bridge », permettant à 40 000 d'entre eux d'obtenir la certification Frontier, délivrée directement par les entreprises pionnières dans ce domaine, notamment GitHub Copilot, Google Gemini, Claude d'Anthropic et Codex d'OpenAI. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'étendre les capacités de Cognizant en matière de SkillSpring™, d'offrir à l'ensemble du personnel des formations sur la maîtrise de l'IA, et l'IA responsable, et de financer des missions intégrées chez les clients à l'échelle mondiale.

Pour les entreprises, le retour sur investissement se mesure là où cela compte le plus : des investissements dans l'IA se traduisant par des résultats commerciaux, permettant de tirer parti de la pile technologique déjà en place, avec une responsabilité assumée par une société spécialisée dans le développement d'IA qui s'étend bien au-delà de la mise en service. En s'engageant aux côtés des personnes qui permettent d'atteindre ces résultats, Cognizant fait le pari stratégique que l'avantage décisif de l'ère de l'IA résidera dans le facteur humain et opérationnel et veut aider ainsi ses clients à tirer le rendement financier de leurs investissements technologiques qui leur a jusqu'à présent fait défaut. Voilà l'avenir de l'IA : pas seulement des capacités, mais aussi des résultats durables.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq : CTSH) est un bâtisseur d'IA et un fournisseur de services technologiques qui comblent l'écart entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie de l'industrie, des procédés et de l'ingénierie nous permet de bâtir le contexte unique d'une organisation en systèmes technologiques qui amplifient le potentiel humain, produisent des résultats tangibles et permettent aux entreprises mondiales de demeurer à l'avant-garde dans un monde en constante évolution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cognizant.ai et suivez @cognizant.

Pour en savoir plus, veuillez prendre contact avec :