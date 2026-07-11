Cognizant 將擴充至 5,000 名 Frontier 認證工程師及 10,000 名 Frontier 業務營運人員

Cognizant 的 Frontier 人力架構模型旨在構建人力基礎架構，推動 AI 投資轉化為企業成果

憑藉數十年來在企業級規模運行技術與營運的經驗，Cognizant 的人力資本營運模型將負責成果交付的 Frontier 人才嵌入客戶營運之中

Cognizant Frontier 人才能夠於任何雲端或模型上運作，協助拉近 AI 能力與企業成果之間的差距

新澤西州蒂內克2026年7月11日 /美通社/ -- 領先的 AI 構建商 (AI Builder) 與科技服務供應商 Cognizant (Nasdaq: CTSH) 今日宣佈，致力擴展其 Frontier 認證人才隊伍，為企業提供將 AI 能力轉化為可量度業務成果所需的人力與營運基礎架構，規模將達到 5,000 名 Frontier 認證工程師及 10,000 名 Frontier 業務營運人員。

Cognizant 的人才投資將於 2026 年第四季培育出首批經 Frontier 評估並可部署的人才。 Cognizant 亦計劃每年從美國及全球大學直接招聘 Frontier 原生人才，以壯大其 Frontier 人才管道。

這項人力資本投資旨在解決當今企業面對的一項迫切問題：大多數組織在 AI 上的投入已超過這一代任何一項技術，但大多數仍未見顯著成果。 Cognizant 估計，AI 能夠交付的回報與企業實際實現的回報之間存在 4.5 萬億美元差距。 這個差距並非算力問題。 癥結在於人才與流程問題，並不會透過配置更多基礎設施而得到解決。 所需的投資，是培訓更多具備 Frontier 能力的人才，並將其部署至面向客戶的交付工作之中，協助客戶從其科技投資中實現回報。

Cognizant 行政總裁 Ravi Kumar S. 表示：「要收窄 AI 成果差距，就需要具備這樣的人才：他們不但深入了解客戶所在行業，亦能重新構想工作架構，並在客戶選用的任何模型或雲端上，與客戶合作端對端負責交付成果。這正是 Frontier 人才隊伍的作用所在。 透過對成果承擔責任，而非止步於技術部署，我們可以協助客戶加快取得可量度成果，同時管理風險。 Cognizant 的行業背景與經驗令我們具備獨特優勢，能夠在這場邁向成果導向交付以及人力資本新篇章的轉變中，釋放過往難以實現的價值。」

Cognizant 的 Frontier 人才隊伍在設計上不受特定模型或雲端限制。 其團隊會將組織的獨特背景融入客戶已選用的任何技術堆疊之中，並配合其涵蓋 Anthropic、OpenAI、Microsoft、Google、AWS、NVIDIA、Salesforce 及 ServiceNow 的合作夥伴網絡。 當中成果是為企業度身打造、具備自主所有權且可跨環境移植的持久能力；換言之，這些解決方案完全針對客戶正遭遇的實際問題而設，而非僅是勉強用某個專有平台所能達到的次佳方案。

Cognizant 人力資源總監 Kathy Diaz 表示：「AI 令 93% 的工作面臨變革，而相關勞動力價值仍未得到發揮，皆因未有 AI 時所建的人才架構根本無法開發這些價值。 因此，我們為當前所處的世界重建了這套架構。 深厚的行業領域知識是 Cognizant 的核心優勢，而我們在技術、流程及營運方面具備企業級規模的經驗。 我們深知如何將這些強大的 Frontier 工具轉化為實質業務價值，並正培訓我們的人才隊伍大規模實踐這點。」

Cognizant 學習總監 Thiru Arohi 表示：「我們正為 AI 時代建立一種全新的專業身份。 我們正投資於支撐此身份的基礎架構：Academy、評估架構、認證路徑，以及由校園延伸至資深從業員的人才管道。 我們所擴展的並不只是人手，而是一支能夠收窄成果差距的人才隊伍；這個差距並非任何模型、平台或部署工程師可以單獨收窄的。」

這個 Frontier 模型建基於六項原則：跨學科能力；與客戶價值直接掛鈎；將構建、部署代理或與代理協作視為常規工作；端對端問責；透過小型營運小組交付；以及為客戶提供單一統合的 Cognizant 體驗。 該勞動力將被整合為單一的高級職系，共包七種職位，並分屬於兩個互補的職涯發展路徑：Frontier 認證工程師及 Frontier 業務營運人員。

Frontier 認證工程師： Frontier 認證工程師負責設計及構建代理式系統，建立檢索及語境層，使這些系統植根於領域實況，並將多代理流程編排至實際生產環境，同時對其部署的每個系統承擔責任，包括上線後持續進行的監察、調整及改進週期。 這些工程師是集行業領域專業知識、全端 AI 工程能力及生產問責於一身的從業員。 他們進駐客戶環境時，已熟知當中的監管限制、營運失效模式及業務邏輯；並運用這項專長，不只能判斷 AI 可以做什麼，更釐清 AI 應該做什麼，以及必須怎樣監管，以確保贏得信任並符合客戶要求。





Frontier 認證工程師負責設計及構建代理式系統，建立檢索及語境層，使這些系統植根於領域實況，並將多代理流程編排至實際生產環境，同時對其部署的每個系統承擔責任，包括上線後持續進行的監察、調整及改進週期。 這些工程師是集行業領域專業知識、全端 AI 工程能力及生產問責於一身的從業員。 他們進駐客戶環境時，已熟知當中的監管限制、營運失效模式及業務邏輯；並運用這項專長，不只能判斷 AI 可以做什麼，更釐清 AI 應該做什麼，以及必須怎樣監管，以確保贏得信任並符合客戶要求。 Frontier 業務營運人員：Frontier 業務營運人員負責與客戶持份者合作，於人力與數碼共存的勞動力環境下交付營運成果，並圍繞既定成果實時管理代理群組及人類團隊，使兩者合作無間。 這些人員的優勢並非技術配置，而是以往管理營運現場、索償流程及服務工作流程而來的判斷力；這些正是如今 AI 代理被要求承擔的工作。 他們知道如何將每個例外情況及需要人手介入的情況回饋至代理系統進行微調，讓系統持續改進，並隨時間提升可靠表現。

這些職位有別於前線部署工程師之處，在於其長期駐守、成果問責，以及無法一朝一夕培訓出來的能力：Cognizant 深厚的行業領域專業知識，以及作為 AI 構建商在企業級規模營運中累積而來的寶貴經驗。 該模型已經投入運作——最近，一個由工程師及營運人員組成的雙人小組，重新改造了一家大型餐飲服務公司的客戶管理工作流程，將其轉化為 17 個正式投入運作的 AI 代理，從而為每名客戶經理每週節省約 11 小時，將工作交接週期縮短約 60%，並使每次互動帶來的收入增加近兩倍。

支撐這項承諾的，是一個旨在擴大規模並深入觸及客戶的模型。 Cognizant 在客戶的營運環境內建立本地的運作能力，讓經認證的小組可就近部署至其負責的工作場景，而其全球能力中心則在這些小組背後提供人才支援。 晉升漏斗在每個階段逐步收窄：首先是對數十萬名員工進行普及的 AI 熟練度培訓，藉此打下寬廣的根基。接着透過結構化 AI-Bridge 計劃，推進至 40,000 人接受 Frontier 認證，並由包括 GitHub Copilot、Google Gemini、Anthropic 的 Claude 及 OpenAI 的 Codex 在內的前沿模型公司直接授予認證資格。 今日公佈的投資將用於擴充 Cognizant's SkillSpring™ ，並在整個人才隊伍中提供 AI 熟練度及負責任 AI 培訓，以及為全球各地嵌入式客戶合作項目提供資金。

對企業而言，回報將在最關鍵之處衡量：將 AI 投資轉化為業務成果，從其已在運行的技術堆疊中交付價值，並透過一家 AI 構建商公司承擔問責，而這份問責會延續至上線後相當長時間。 Cognizant 致力投資於交付這些成果的人才，這是一項策略性押注：AI 時代的決定性優勢將在於人才與營運能力，並讓其客戶能夠追求一直未能從科技投資中實現的財務回報。 這就是 AI 的未來：不只是能力，而是能夠持續的成果。

關於 Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) 是 AI 構建商及科技服務供應商，透過為我們的客戶構建全端 AI 解決方案，拉近 AI 投資與企業價值之間的差距。 我們發揮深層次的行業、流程和工程專長，將機構的獨特背景融入技術系統之中，從而釋放人類潛能，推動實質成果，協助全球企業在急劇變化的環境中保持領先。 歡迎瀏覽 www.cognizant.ai 或關注 @cognizant，見證我們如何實現願景。

如需更多資訊，請聯絡:

SOURCE Cognizant Technology Solutions