Cognizant、Frontier認定エンジニアを5,000人、Frontierビジネスオペレーターを10,000人に拡大へ

CognizantのFrontierワークフォースモデルが、AI投資を企業の成果に変換する人的インフラを構築

エンタープライズ規模のテクノロジーと運用を実行してきた数十年の経験に裏打ちされたCognizantの人的資本運用モデルは、成果に責任を持つFrontier人材をクライアントの業務に組み込む

CognizantのFrontier人材は、あらゆるクラウドやモデルを横断して活動し、AIの能力と企業の成果の間のギャップを埋める支援を行う

ニュージャージー州ティーネック, 2026年7月9日 /PRNewswire/ -- Cognizant（Nasdaq：CTSH）はAIビルダーおよびテクノロジーサービスの大手プロバイダーであり、本日、企業がAIの能力を測定可能なビジネス成果へと転換するために必要となる人的および運用インフラであるFrontier認定ワークフォースを、Frontier認定エンジニア5,000名およびFrontierビジネスオペレーター10,000名へと拡大するコミットメントを発表しました。

Cognizantの人材投資により、2026年第4四半期までに、Frontierの評価を受け、即戦力として実務に配備可能な第1期生が輩出される予定です。Cognizantはまた、米国および世界の大学からFrontierネイティブな人材を毎年直接採用することで、自社のFrontier人材パイプラインを拡充する計画です。

この人的資本への投資は、今日の企業が直面している喫緊の課題の解決に焦点を当てています：ほとんどの組織は、ここ1世代の他のどのテクノロジーよりもAIに多額の投資を行ってきましたが、その成果はほとんど見られません。Cognizantは、AIがもたらすことができるものと企業が実際に実現しているものとのギャップを4.5兆ドルと測定しています。そのギャップはコンピューティングの問題ではありません。それは人材とプロセスの問題であり、より多くのインフラをプロビジョニングするだけでは解決しません。必要な投資は、より多くのFrontier対応人材をスキルアップさせ、顧客志向のデリバリーに配置して、クライアントがテクノロジー投資からのリターンを実現できるよう支援することです。

CognizantのCEOであるRavi Kumar S氏は次のように述べました。「AIの成果のギャップを埋めるには、クライアントの業界を深く理解するだけでなく、作業の構成方法を再構築し、クライアントが選択したあらゆるモデルやクラウド上で、クライアントと協力して成果を提供するためのエンドツーエンドの責任を負うことができる人材が必要です。それこそがFrontierワークフォースの役割です。テクノロジーの導入にとどまらず成果に対して説明責任を負うことで、私たちはリスクを管理しながらクライアントが測定可能な成果を加速できるよう支援することができます。Cognizantの業界におけるコンテキストと経験により、当社は成果ベースのデリバリーへの移行および人的資本の新たな章において、これまで手の届かなかった価値を解き放つ独自の強みを持っています。」

CognizantのFrontierワークフォースは、設計上、モデルおよびクラウドに依存しません。同社のチームは、Anthropic、OpenAI、Microsoft、Google、AWS、NVIDIA、Salesforce、およびServiceNowに及ぶパートナーシップのフットプリント全体で、クライアントがすでに選択したあらゆるスタックに組織独自のコンテキストを組み込みます。その結果は、エンタープライズの所有権と環境間の移植性のために設計された持続的な機能です。言い換えれば、独自のプラットフォームが達成できる最も近いものではなく、クライアントが経験している問題に向けられたソリューションです。

「AIによって職種の93%が変化にさらされていますが、AI導入前の世界に合わせて構築されたワークフォースアーキテクチャではそれを捉えることができないため、関連する労働価値は活用されないままです。そのため、私たちは現在の世界のためにアーキテクチャを再構築しました」と、Cognizantの最高人事責任者であるKathy Diaz氏は述べました。「業界ドメインの深さはCognizantの中核的な強みであり、当社はテクノロジー、プロセス、および運用全体にわたるエンタープライズ規模の経験をもたらします。私たちはこれらの強力な最先端ツールを取り入れ、それらを真のビジネス価値に変える方法を知っており、それを大規模に実行できるようワークフォースを訓練しています。」

Cognizantの最高学習責任者であるThiru Arohi氏は次のように述べました。「私たちはAI時代に向けた新しいプロフェッショナルのアイデンティティを開発しています。当社はこのアイデンティティの背後にあるインフラに投資しています：アカデミー、評価アーキテクチャ、認定パスウェイ、そしてキャンパスからシニアプラクティショナーに至る人材パイプラインです。私たちが拡大しているのは人員数ではなく、いかなるモデル、プラットフォーム、またはデプロイメントエンジニアも単独では埋めることのできない成果のギャップを埋めることができるワークフォースです。」

このFrontierモデルは6つの原則に基づいています：学際的な能力、顧客価値への直接的なリンク、日常的なエージェントの構築・展開・協働、エンドツーエンドの説明責任、小規模な運用ポッドを通じたデリバリー、そしてクライアントに対する単一の統合されたCognizantエクスペリエンスです。ワークフォースは、Frontier認定エンジニアとFrontierビジネスオペレーターという2つの補完的なトラックにわたる7つの役割からなる単一のプレミアムジョブファミリーとして編成されます：

Frontier認定エンジニア： Frontier認定エンジニアは、エージェント型システムを設計および構築し、それらのシステムをドメインの現実に根ざした状態に保つ検索層およびコンテキスト層をエンジニアリングし、マルチエージェントパイプラインを本番環境にオーケストレーションします。また、本番稼働後の継続的な監視、チューニング、および改善サイクルを含め、展開するすべてのシステムに対して説明責任を負い続けます。彼らは、業界ドメインの専門知識、フルスタックのAIエンジニアリング、および本番環境への説明責任が単一の実務者に集約された存在です。彼らはその規制上の制約、運用上の障害モード、およびビジネスロジックにすでに精通した状態でクライアント環境に参入し、その知識を利用して、AIに何ができるかだけでなく何をすべきか、そしてクライアントの要件に沿って信頼されるためにどのようにガバナンスされるべきかを決定します。

Frontierビジネスオペレーター： Frontierビジネスオペレーターは、ワークフォースが人間とデジタルの両方である環境において、クライアントのステークホルダーと協力して運用上の成果を提供する責任があり、両者を区別することなく、コミットされた成果に向けてエージェントのフリートと人間のチームをリアルタイムで管理します。彼らの強みは技術的な設定ではなく、現在AIエージェントに求められている運用フロア、クレームパイプライン、およびサービスワークフローを実行した経験から得られる判断力です。彼らはすべての例外とオーバーライドをエージェントのキャリブレーションにフィードバックする方法を知っているため、システムは継続的に改良され、時間の経過とともに信頼性が向上します。

これらの役割を前線配備のエンジニアと区別するものは、永続性、説明責任、そして一朝一夕には訓練できないある要素です：Cognizantの深い業界ドメインの専門知識と、大規模なエンタープライズ運用を実行するAIビルダーとしての苦労して得た経験です。このモデルはすでに実稼働しています。最近、エンジニアとオペレーターの2人からなるポッドが、大手食品サービス企業のアカウント管理ワークフローを17体の本番AIエージェントへと再構築し、各アカウントマネージャーから毎週約11時間の時間を取り戻しつつ、引き継ぎサイクルを約60%削減し、エンゲージメントあたりの収益をほぼ3倍にしました。

この取り組みを支えているのは、スケーリングし、クライアントにリーチするために構築されたモデルです。Cognizantはクライアントクラスター内にローカルキャパシティを立ち上げ、認定ポッドが担当する業務の近くに配置されるようにする一方で、同社のグローバルキャパビリティセンターが背後の人材基盤を提供します。育成ファネルは各段階で狭くなります：数十万人のアソシエイトにわたる幅広いAIフルエンシースキルの基盤から、構造化されたAI-Bridgeプログラムを経て、GitHub Copilot、Google Gemini、AnthropicのClaude、OpenAIのCodexなどのフロンティアモデル企業から直接認定される4万人のFrontier認定に至るまでです。本日発表された投資により、CognizantのSkillSpring™キャパシティが拡大し、ワークフォース全体にAIフルエンシーと責任あるAIトレーニングが提供され、世界中の組み込み型クライアントエンゲージメントに資金が提供されます。

企業にとって、その見返りは最も重要なところで測定されます：AI投資がビジネスの成果に変換され、すでに運用しているテクノロジースタックから価値を提供し、本番稼働後も長く続くAIビルダー企業を通じた説明責任を伴うものです。これらの成果を提供する人材にコミットすることで、CognizantはAI時代の決定的な優位性が人間と運用になるという戦略的な賭けを行っており、クライアントがこれまで得られなかったテクノロジー投資からの財務的リターンを追求できるよう位置付けています。それがAIの未来です：単なる機能ではなく、持続する成果です。

Cognizantについて

Cognizant（Nasdaq: CTSH）はAIビルダーであり、テクノロジーサービスプロバイダーです。お客様向けのフルスタックAIソリューションの構築を通じて、AI投資と企業価値をつなぐ橋渡し役を担っています。業界、プロセス、エンジニアリングに関する深い専門知識を活かし、組織固有の文脈をテクノロジー・システムに組み込むことで、人間の潜在能力を増幅し、具体的なリターンを実現し、急速に変化する世界でグローバル企業が先頭に立ち続けることを可能にしています。詳細はwww.cognizant.aiまたは@cognizant をご覧ください。

詳しい情報については、以下までお問い合わせください。

SOURCE Cognizant Technology Solutions