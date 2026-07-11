Cognizant aumentará su personal a 5.000 ingenieros certificados de frontera y 10.000 operadores comerciales de frontera

El modelo de personal de frontera de Cognizant creará la infraestructura humana que transforma la inversión en IA en resultados empresariales

Con el respaldo de décadas de experiencia en tecnología y operaciones a escala empresarial, el modelo operativo de capital humano de Cognizant integra a talentos de frontera, responsables de los resultados en las operaciones de los clientes

Los talentos de frontera de Cognizant operan en cualquier nube y con cualquier modelo para ayudar a cerrar la brecha entre la capacidad de la IA y los resultados de la empresa

TEANECK, Nueva Jersey, 11 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), un destacado creador de IA y proveedor de servicios tecnológicos, anunció hoy su compromiso de expandir su personal certificado de frontera a 5.000 ingenieros certificados de frontera y 10.000 operadores comerciales de frontera, lo que representa la infraestructura humana y operativa que las empresas necesitan para convertir la capacidad de la IA en resultados comerciales medibles.

La inversión en personal de Cognizant generará su primer grupo, el cual estará evaluado en frontera y listo para su despliegue, hacia el cuarto trimestre de 2026. Además, Cognizant planea aumentar su propia red de talentos de frontera mediante contrataciones directas anuales de profesionales nativos de frontera procedentes de universidades estadounidenses y mundiales.

Esta inversión en capital humano se enfoca en resolver un problema urgente que enfrentan las empresas en la actualidad: la mayoría de las organizaciones han invertido más en IA que en cualquier otra tecnología en una generación, y la mayoría tiene muy pocos resultados que mostrar al respecto. Cognizant calcula la brecha entre lo que la IA puede aportar y lo que las empresas realmente perciben en 4,5 billones de dólares. Esa brecha no es un problema de cómputo. Es un problema de personas y procesos y no se solucionará con la provisión de más infraestructura. La inversión requerida consiste en capacitar e incorporar más talento preparado de frontera a la entrega de servicios orientados al cliente, ayudándoles así a percibir un retorno de su inversión tecnológica.

"Cerrar la brecha en los resultados de la IA exige un talento que no solo comprenda profundamente el sector del cliente, sino que también pueda rediseñar la estructura del trabajo y asumir la responsabilidad integral de la entrega de resultados en colaboración con los clientes, en cualquier modelo o nube que estos elijan", señaló el director ejecutivo de Cognizant, Ravi Kumar S. "Eso es lo que hace el personal de frontera. Al asumir la responsabilidad de los resultados, en lugar de limitarse a la implementación tecnológica, podemos ayudar a los clientes a acelerar la obtención de resultados medibles y gestionar riesgos al mismo tiempo. El contexto y la experiencia sectorial de Cognizant nos sitúan en una posición única para liberar el valor que ha permanecido fuera de alcance durante esta transición hacia la entrega basada en resultados y un nuevo capítulo en el capital humano".

El personal de frontera de Cognizant es independiente del modelo y de la nube por diseño. Sus equipos integran el contexto único de una organización en cualquier plataforma tecnológica que el cliente ya haya elegido, mediante una red de alianzas que abarca a Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google, AWS, NVIDIA, Salesforce y ServiceNow. El resultado es una capacidad duradera diseñada para el control empresarial y la portabilidad entre entornos; en otras palabras, soluciones orientadas a los problemas reales de nuestro cliente, y no la opción más cercana que una plataforma patentada pueda lograr.

"La IA ha expuesto el 93 % de los empleos al cambio, y el valor laboral asociado sigue sin aprovecharse debido a que la arquitectura de personal diseñada para un mundo anterior a la IA no puede capturarlo. Por lo tanto, reconstruimos la arquitectura para el mundo en el que nos encontramos ahora", señaló la directora de capital humano de Cognizant, Kathy Diaz. "La profundidad en el dominio del sector es una de las principales fortalezas de Cognizant y aportamos experiencia a escala corporativa en tecnología, procesos y operaciones. Sabemos cómo tomar estas potentes herramientas de vanguardia y convertirlas en un valor comercial real, y estamos capacitando a nuestro personal para hacerlo a gran escala".

El director de aprendizaje de Cognizant, Thiru Arohi, señaló: "Estamos desarrollando una nueva identidad profesional para la era de la IA. Invertimos en la infraestructura que respalda esta identidad: academia, arquitectura de evaluación, ruta de certificación y red de talentos, desde el campus universitario hasta el profesional sénior. Lo que estamos expandiendo no es la cantidad de empleados, sino un personal capaz de cerrar la brecha de resultados que ningún modelo, plataforma o ingeniero de implementación puede cerrar por sí solo".

Este modelo de frontera se fundamenta en seis principios: capacidad interdisciplinaria, una vinculación directa con el valor para el cliente, la creación, implementación o trabajo habitual junto a agentes, la responsabilidad integral, la entrega mediante un pequeño grupo operativo y una experiencia única y unificada de Cognizant para el cliente. El personal se organizará como una única familia de puestos de nivel prémium con siete roles distribuidos en dos trayectorias complementarias: ingenieros certificados de frontera y operadores comerciales de frontera:

Ingenieros certificados de frontera: Los ingenieros certificados de frontera diseñan y construyen sistemas basados en agentes, configuran las capas de recuperación y contexto que mantienen estos sistemas alineados con la realidad del sector y coordinan los flujos de trabajo de múltiples agentes en la producción real, siendo responsables de cada sistema que implementan, lo que incluye los ciclos continuos de monitoreo, ajuste y mejora posteriores al lanzamiento. Representan el punto donde la experiencia en el dominio del sector, la ingeniería de IA integral y la responsabilidad de producción confluyen en un solo profesional. Se incorporan al entorno del cliente que dominan de antemano sus restricciones regulatorias, modos de falla operativa y lógica comercial y utilizan ese conocimiento para determinar no solo lo que la IA puede hacer, sino lo que debe hacer y cómo se debe gobernar para que sea confiable y cumpla con los requisitos del cliente.

Operadores de negocios de frontera: Los operadores de negocios de frontera son responsables de alcanzar resultados operativos en colaboración con las partes interesadas del cliente en entornos en los que la fuerza laboral es a la vez humana y digital y gestiona flotas de agentes y equipos humanos con el objetivo de alcanzar un resultado comprometido, en tiempo real, sin distinción entre ambos. Su ventaja no radica en la configuración técnica; radica en el criterio que proviene de haber dirigido las áreas de operaciones, los flujos de reclamos y los procesos de servicio que ahora se solicita que asuman los agentes de IA. Saben cómo incorporar cada excepción y reincorporarla a la calibración del agente, de modo que el sistema se va perfeccionando continuamente para mejorar su confiabilidad con el tiempo.

Lo que diferencia a estos roles de ser ingenieros asignados a proyectos es la permanencia, la responsabilidad y algo que no se puede capacitar de la noche a la mañana: la profunda experiencia en el dominio del sector por parte de Cognizant y la experiencia ganada con esfuerzo de un creador de IA que gestiona operaciones empresariales a gran escala. El modelo ya está en marcha: un grupo de dos personas, integrado por un ingeniero y un operador, rediseñó recientemente el flujo de gestión de cuentas de una gran empresa de servicios de alimentos en diecisiete agentes de IA en producción, con lo que recuperaron aproximadamente once horas semanales por cada gerente de cuenta, redujeron los ciclos de transferencia cerca del 60 % y casi triplicaron sus ingresos por proyecto.

El respaldo de este compromiso es un modelo estructurado para expandirse y llegar al cliente. Cognizant establece capacidad local dentro de los núcleos de clientes para que los grupos certificados se desplieguen cerca del trabajo bajo su responsabilidad, mientras que sus centros globales de capacidad suministran la base de talentos detrás de ellos. El embudo de ascensión se va estrechando en cada etapa: desde una amplia base de capacitación en el dominio de la IA para cientos de miles de empleados, pasando por programas estructurados de conexión de AI, hasta llegar a los 40.000 que obtengan la certificación de frontera, otorgada directamente por las empresas que utilizan el modelo de frontera, entre las que se incluyen GitHub Copilot, Google Gemini, Claude de Anthropic y Codex de OpenAI. La inversión anunciada hoy ampliará la capacidad de SkillSpring™ de Cognizant, ofrecerá capacitación en el uso fluido y responsable de la IA a todo el personal y financiará proyectos integrados de clientes a nivel mundial.

Para las empresas, el beneficio se mide donde más importa: la inversión en IA se traduce en resultados comerciales y genera valor a partir de la infraestructura tecnológica que ya cuentan, con un compromiso de responsabilidad por parte de la empresa desarrolladora de IA que se mantiene mucho más allá de la puesta en marcha. Al comprometerse con las personas que entregan esos resultados, Cognizant realiza una apuesta estratégica de que la ventaja definitiva de la era de la IA será humana y operativa, al posicionar a sus clientes para buscar el retorno financiero de su inversión tecnológica que les ha sido esquivo. Ese es el futuro de la IA: no solo capacidad, sino resultados duraderos.

Acerca de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) es un creador de IA y proveedor de servicios tecnológicos que reduce la brecha entre la inversión en IA y el valor empresarial mediante la creación de soluciones de IA integrales para nuestros clientes. Nuestra vasta experiencia en el sector, los procesos y la ingeniería nos permite integrar el contexto único de una organización en sistemas tecnológicos que amplían el potencial humano, generan resultados tangibles y mantienen a las empresas globales a la vanguardia en un mundo en constante cambio. Conozca cómo lo hacemos en www.cognizant.ai o @cognizant.

Para obtener más información, comuníquese con:

EE. UU. Nombre: Alex Dudley Correo electrónico [email protected]

Europa / Asia Pacífico Nombre: Sarah Douglas Correo electrónico [email protected]

India Nombre: Vipin Nair Correo electrónico [email protected]

FUENTE Cognizant Technology Solutions