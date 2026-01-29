Comitê de Nomeação da ICANN busca líderes empresariais bem-sucedidos para o Conselho de Administração da ICANN

LOS ANGELES, 29 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Comitê de Nomeação (NomCom) da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN) está agora aceitando inscrições para o Conselho de Administração da ICANN. Os novos membros do Conselho servirão da Reunião Anual da ICANN de 2026, em outubro de 2026, até sua Reunião Anual de 2029.

A ICANN desempenha um papel fundamental na manutenção da coordenação segura e estável dos identificadores exclusivos da internet — garantindo que a internet única e interoperável continue a atender a mais de seis bilhões de usuários em todo o mundo. O Conselho de Administração da ICANN fornece supervisão estratégica, direção de políticas e governança fiduciária para esta organização global sem fins lucrativos, que tem um orçamento operacional anual de aproximadamente US$ 150 milhões e mais de 450 funcionários em todo o mundo.

Uma chamada para líderes empresariais com perspectivas globais

O NomCom, encarregado de preencher dois cargos no Conselho, está buscando inscrições de líderes empresariais experientes que trarão novas perspectivas para o trabalho do Conselho. Indivíduos que operaram com sucesso em ambientes complexos e internacionais e entendem os desafios de gerenciar em escala são incentivados a se candidatar.

Os candidatos ideais deverão ter experiência na Diretoria em organizações de tamanho e escopo comparáveis aos da ICANN, juntamente com um forte compromisso com o serviço público e a colaboração global.

Quem deve se candidatar

O NomCom procura indivíduos talentosos que demonstrem:

Integridade, objetividade e pensamento estratégico: Reputações para bom senso, liderança ética e tomada de decisão ponderada.

Reputações para bom senso, liderança ética e tomada de decisão ponderada. Experiência em gestão executiva: funções de liderança sênior em organizações empresariais ou sem fins lucrativos, idealmente com responsabilidade em toda a empresa por governança, finanças, estratégia ou gerenciamento de riscos.

funções de liderança sênior em organizações empresariais ou sem fins lucrativos, idealmente com responsabilidade em toda a empresa por governança, finanças, estratégia ou gerenciamento de riscos. Experiência em conselhos sem fins lucrativos: familiaridade com responsabilidade fiduciária, construção de consenso e supervisão estratégica em organizações voltadas para uma missão.

familiaridade com responsabilidade fiduciária, construção de consenso e supervisão estratégica em organizações voltadas para uma missão. Conhecimento do papel da ICANN: compreensão ou forte interesse na infraestrutura da internet e na missão da ICANN no ecossistema global da internet.

compreensão ou forte interesse na infraestrutura da internet e na missão da ICANN no ecossistema global da internet. Consciência cultural e de diversidade: capacidade de trabalhar de forma eficaz em todas as regiões, idiomas e contextos culturais; compromisso de contribuir para um Conselho diversificado e globalmente representativo.

Embora a experiência em tecnologias da internet seja valiosa, ela não é necessária; a ICANN recebe candidatos de todos os setores da indústria que podem aplicar a disciplina de negócios, a supervisão estratégica e as melhores práticas de governança a um ambiente técnico e focado em políticas.

Compromissos e Expectativas

Os membros do Conselho dedicam aproximadamente 20 horas por semana às suas responsabilidades na ICANN. A função inclui a participação em até seis workshops do Conselho e três reuniões públicas da ICANN anualmente, trabalho contínuo do comitê do Conselho e outros grupos do Conselho, além de envolvimento na comunidade da ICANN em vários fusos horários.

Por que os líderes empresariais devem considerar essa oportunidade

"Servir na diretoria da ICANN oferece aos indivíduos uma oportunidade única de aplicar sua governança e experiência estratégica ao bem público global", disse Tom Barrett, presidente do Comitê de Nomeação da ICANN. "A ICANN opera na interseção de tecnologia, política e colaboração internacional. Os membros do seu Conselho ajudam a orientar as decisões de uma organização sem fins lucrativos que afetam a segurança, a estabilidade e a resiliência da internet — um recurso crítico para a maioria dos governos, empresas e usuários individuais em todo o mundo."

"A forte experiência em governança vinda dos setores com lucro e sem fins lucrativos fortalece a capacidade da ICANN de operar de forma responsável e eficaz", acrescentou James Gannon, presidente eleito do Comitê de Nomeação da ICANN. "Estamos procurando líderes que entendam de administração e colaboração."

Como se candidatar

Informações detalhadas sobre requisitos, compromissos e expectativas estão disponíveis na página do NomCom. O formulário de inscrição está disponível na página web dedicada.

O prazo para enviar uma inscrição é 18 de fevereiro de 2026.

O NomCom realiza todas as avaliações de forma confidencial, de acordo com o Estatuto Social da ICANN e com o compromisso com a transparência e a diversidade. Os candidatos aprovados farão parte do Conselho de Administração na Assembleia Geral Anual da ICANN de 2026, em outubro de 2026.

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa na internet, você precisa digitar um endereço — um nome ou um número — em seu computador ou outro dispositivo. Esse endereço deve ser exclusivo para que os computadores saibam onde encontrar uns aos outros. A ICANN ajuda a coordenar e dar suporte a esses identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi formada em 1998 como uma corporação de benefício público sem fins lucrativos com uma comunidade de participantes de todo o mundo. Para obter mais informações, acesse https://www.icann.org.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg

FONTE ICANN