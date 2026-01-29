Le comité de nomination de l'ICANN recherche des chefs d'entreprise de succès pour le conseil d'administration de l'ICANN

LOS ANGELES, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le comité de nomination (NomCom) de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lance l'appel à candidatures au conseil d'administration de l'ICANN. Les nouveaux membres du conseil d'administration exerceront leurs fonctions à partir de la conférence annuelle de l'ICANN en octobre 2026 jusqu'à la conférence annuelle de 2029.

L'ICANN joue un rôle essentiel dans le maintien d'une coordination sûre et stable des identificateurs uniques de l'internet, en veillant à ce que l'internet unique et interopérable continue de répondre aux besoins de plus de six milliards d'utilisateurs dans le monde. Le conseil d'administration de l'ICANN assure la surveillance stratégique, l'orientation politique et la gouvernance fiduciaire de cette organisation mondiale à but non lucratif, qui dispose d'un budget annuel d'environ 150 millions de dollars et de plus de 450 collaborateurs dans le monde entier.

Appel à des chefs d'entreprise ayant une vision globale

Le NomCom, chargé de pourvoir deux postes au sein du conseil d'administration, recherche des candidatures de chefs d'entreprise expérimentés qui apporteront un regard nouveau aux travaux du Conseil. Sont invitées à poser leur candidature les personnes qui ont travaillé avec succès dans des environnements internationaux complexes et qui comprennent les défis liés à la gestion à grande échelle.

Les candidats idéaux possèdent une expérience du conseil d'administration dans des organisations de taille et de portée comparables à l'ICANN, associée à un engagement fort en faveur du service public et de la collaboration mondiale.

Qui doit postuler

Le NomCom recherche des personnes accomplies qui font preuve des compétences et qualités suivantes :

Intégrité, objectivité et réflexion stratégique : réputation de discernement, de leadership éthique et de prise de décision réfléchie.

réputation de discernement, de leadership éthique et de prise de décision réfléchie. Expérience en matière de gestion exécutive : fonctions de direction au sein d'entreprises ou d'organisations à but non lucratif, idéalement avec des responsabilités à l'échelle de l'entreprise en matière de gouvernance, de finances, de stratégie ou de gestion des risques.

fonctions de direction au sein d'entreprises ou d'organisations à but non lucratif, idéalement avec des responsabilités à l'échelle de l'entreprise en matière de gouvernance, de finances, de stratégie ou de gestion des risques. Expérience au sein de conseils d'administration d'organisations à but non lucratif : familiarité avec la responsabilité fiduciaire, la recherche de consensus et le contrôle stratégique dans les organisations orientées vers une mission.

familiarité avec la responsabilité fiduciaire, la recherche de consensus et le contrôle stratégique dans les organisations orientées vers une mission. Connaissance du rôle de l'ICANN : compréhension de l'infrastructure de l'Internet et de la mission de l'ICANN au sein de l'écosystème mondial de l'Internet, ou intérêt marqué pour ces questions.

compréhension de l'infrastructure de l'Internet et de la mission de l'ICANN au sein de l'écosystème mondial de l'Internet, ou intérêt marqué pour ces questions. Diversité et conscience culturelle : capacité à travailler efficacement dans différentes régions, langues et contextes culturels ; engagement à contribuer à la représentativité et à la diversité mondiale du conseil d'administration.

Bien que l'expertise en technologies Internet soit précieuse, elle n'est pas obligatoire ; l'ICANN accueille des candidats issus de tous les secteurs de l'industrie, capables d'appliquer la discipline commerciale, la surveillance stratégique et les meilleures pratiques de gouvernance à un environnement technique et politique.

Engagement et attentes

Les membres du Conseil d'administration consacrent environ 20 heures par semaine à leurs responsabilités au sein de l'ICANN. Ce rôle comprend la participation à six ateliers du conseil d'administration et à trois réunions publiques de l'ICANN par an, le travail continu au sein du comité du conseil d'administration et d'autres groupes du conseil d'administration, ainsi que l'engagement dans la communauté de l'ICANN sur plusieurs fuseaux horaires.

Pourquoi les chefs d'entreprise devraient considérer cette opportunité

« La participation au sein du Conseil d'administration de l'ICANN offre aux individus une opportunité unique d'appliquer leur expérience en matière de gouvernance et de stratégie au service de l'intérêt général mondial », a déclaré Tom Barrett, président du comité de nomination de l'ICANN. « L'ICANN opère à l'intersection de la technologie, de la politique et de la collaboration internationale. Les membres de son conseil d'administration contribuent à orienter les décisions d'une organisation à but non lucratif qui affectent la sécurité, la stabilité et la résilience de l'internet, une ressource essentielle pour la majorité des gouvernements, des entreprises et des utilisateurs individuels dans le monde entier. »

« Une solide expérience de la gouvernance dans les secteurs à but lucratif et non lucratif renforce la capacité de l'ICANN à fonctionner de manière responsable et efficace », a ajouté James Gannon, président élu du comité de nomination de l'ICANN. « Nous recherchons des dirigeants qui font preuve à la fois de capacité de gouvernance et d'esprit de collaboration ».

Comment postuler

Des informations détaillées sur les exigences, les engagements et les attentes sont disponibles sur la page web NomCom . Le formulaire de candidature est disponible sur la page web dédiée .

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 février 2026.

Toute sles évalutions faites par le NomCom sont réalisées de manière confidentielle, conformément aux statuts de l'ICANN et à son engagement en faveur de la transparence et de la diversité. Les candidats retenus siégeront au conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de l'ICANN en octobre 2026.

À propos de l'ICANN

L'ICANN a pour mission d'aider à garantir la stabilité, la sécurité et à l'unification de l'Internet . Pour joindre une autre personne sur l'internet, vous devez saisir une adresse, un nom ou un numéro sur votre ordinateur ou un autre appareil. Cette adresse doit être unique pour que les ordinateurs sachent où la trouver. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques dans le monde entier. Créée en 1998, l'ICANN est une société d'utilité publique à but non lucratif réunissant une communauté mondiale de participants. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.icann.org .

