El Comité de Nominaciones de la ICANN busca líderes empresariales destacados para su Junta Directiva

LOS ÁNGELES, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Comité de Nominaciones (NomCom) de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) acepta solicitudes para la Junta Directiva de la ICANN. Los nuevos miembros de la Junta Directiva ocuparán sus cargos desde la Reunión Anual de la ICANN de 2026, en octubre de 2026, hasta la Reunión Anual de 2029.

La ICANN desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la coordinación segura y estable de los identificadores únicos de Internet, garantizando que una Internet única e interoperable siga prestando servicio a más de seis mil millones de usuarios en todo el mundo. La Junta Directiva de la ICANN proporciona supervisión estratégica, orientación política y gobierno fiduciario a esta organización global sin ánimo de lucro, que cuenta con un presupuesto operativo anual de aproximadamente 150 millones de dólares y más de 450 empleados en todo el mundo.

Un llamado a líderes empresariales con una perspectiva global

El Comité de Nominaciones, encargado de cubrir dos puestos en la Junta Directiva, busca candidatos de líderes empresariales con experiencia que aporten nuevas perspectivas al trabajo de la Junta. Se anima a postularse a personas con experiencia en entornos internacionales complejos y que comprendan los desafíos de la gestión a gran escala.

Los candidatos ideales poseerán experiencia en juntas directivas de organizaciones de tamaño y alcance comparables a la ICANN, junto con un fuerte compromiso con el servicio público y la colaboración global.

Quién debería postularse

El NomCom busca personas destacadas que demuestren:

Integridad, objetividad y pensamiento estratégico : reputación de buen juicio, liderazgo ético y toma de decisiones reflexiva.

Experiencia en gestión ejecutiva : puestos de liderazgo sénior en empresas o organizaciones sin ánimo de lucro, idealmente con responsabilidad a nivel empresarial en materia de gobierno, finanzas, estrategia o gestión de riesgos.

Experiencia en juntas directivas de organizaciones sin ánimo de lucro : familiaridad con la responsabilidad fiduciaria, la creación de consenso y la supervisión estratégica en organizaciones impulsadas por una misión.

Conocimiento del rol de la ICANN : comprensión o fuerte interés en la infraestructura de Internet y la misión de la ICANN dentro del ecosistema global de Internet.

Diversidad y conciencia cultural : capacidad para trabajar eficazmente en diferentes regiones, idiomas y contextos culturales; compromiso de contribuir a una Junta Directiva diversa y representativa a nivel mundial.

Si bien la experiencia en tecnologías de Internet es valiosa, no es obligatoria; la ICANN da la bienvenida a candidatos de todos los sectores industriales que puedan aplicar disciplina empresarial, supervisión estratégica y mejores prácticas de gobierno a un entorno técnico y centrado en políticas.

Compromiso y expectativas

Los miembros de la Junta Directiva dedican aproximadamente 20 horas semanales a sus responsabilidades en la ICANN. Esta función incluye la participación en hasta seis talleres de la Junta Directiva y tres reuniones públicas de la ICANN al año, el trabajo continuo en comités y otros grupos de la Junta Directiva, y la participación en la comunidad de la ICANN en diferentes zonas horarias.

Por qué los líderes empresariales deberían considerar esta oportunidad

"Formar parte de la Junta Directiva de la ICANN ofrece a las personas una oportunidad única de aplicar su gobierno y experiencia estratégica al bien público global", afirmó Tom Barrett, presidente del Comité de Nominaciones de la ICANN. "La ICANN opera en la intersección de la tecnología, las políticas y la colaboración internacional. Los miembros de su Junta Directiva ayudan a guiar las decisiones de una organización sin ánimo de lucro que afectan la seguridad, la estabilidad y la resiliencia de Internet, un recurso fundamental para la mayoría de los gobiernos, las empresas y los usuarios individuales de todo el mundo".

"La sólida experiencia en gobierno, tanto en el sector lucrativo como en el no lucrativo, fortalece la capacidad de la ICANN para operar de forma responsable y eficaz", añadió James Gannon, presidente electo del Comité de Nominaciones de la ICANN. "Buscamos líderes que comprendan tanto la gestión responsable como la colaboración".

Cómo postular

La información detallada sobre los requisitos, compromisos y expectativas está disponible en la página web del NomCom. El formulario de solicitud está disponible en la página web dedicada.

La fecha límite para presentar una solicitud es el 18 de febrero de 2026

El NomCom realiza todas las evaluaciones de forma confidencial, de conformidad con los Estatutos de la ICANN y su compromiso con la transparencia y la diversidad. Los candidatos seleccionados formarán parte de la Junta Directiva en la Reunión General Anual de la ICANN de 2026, que se celebrará en octubre de 2026.

Acerca de la ICANN

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet global estable, segura y unificada. Para contactar a otra persona en Internet, es necesario escribir una dirección (un nombre o un número) en una computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras sepan dónde encontrarse. La ICANN ayuda a coordinar y dar soporte a estos identificadores únicos en todo el mundo. La ICANN se fundó en 1998 como una organización benéfica pública sin ánimo de lucro con una comunidad de participantes de todo el mundo. Para más información, visite https://www.icann.org.

