El Comité de Nominaciones de ICANN busca líderes empresariales destacados para la Junta Directiva de la ICANN

LOS ÁNGELES, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Comité de Nominaciones (NomCom) de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés) está aceptando solicitudes para la Junta Directiva de la ICANN. Los nuevos miembros de la Junta estarán activos desde la Reunión Anual de la ICANN de 2026 en octubre de 2026 hasta su Reunión Anual de 2029.

La ICANN desempeña un papel fundamental en mantener la coordinación segura y estable de los identificadores únicos de Internet, para garantizar que la Internet única e interoperable continúe sirviendo a más de seis mil millones de usuarios en todo el mundo. La Junta Directiva de la ICANN proporciona supervisión estratégica, dirección de políticas y gobierno fiduciario para esta organización mundial sin fines de lucro, que tiene un presupuesto operativo anual de aproximadamente 150 millones de dólares y más de 450 miembros en su personal en todo el mundo.

Un llamado a líderes empresariales con una perspectiva mundial

El NomCom, encargado de cubrir dos puestos de la Junta, está buscando obtener solicitudes de líderes empresariales experimentados que aporten nuevas perspectivas al trabajo de la Junta. Se alienta a las personas que han operado con éxito en entornos internacionales complejos y comprenden los desafíos de la gestión a escala a que presenten su solicitud.

Los candidatos ideales deberán tener experiencia en juntas directivas de organizaciones con un tamaño y alcance similar al de ICANN, junto con un fuerte compromiso con el servicio público y la colaboración a nivel mundial.

Quiénes pueden postularse

El NomCom busca personas exitosas que demuestren:

Integridad, objetividad y pensamiento estratégico: reputación de buen juicio, liderazgo ético y toma de decisiones bien razonadas.

reputación de buen juicio, liderazgo ético y toma de decisiones bien razonadas. Experiencia en gestión ejecutiva: roles de liderazgo sénior en organizaciones comerciales o sin fines de lucro, idealmente con responsabilidad en toda la empresa en cuanto a gobernanza, finanzas, estrategia o gestión de riesgos.

roles de liderazgo sénior en organizaciones comerciales o sin fines de lucro, idealmente con responsabilidad en toda la empresa en cuanto a gobernanza, finanzas, estrategia o gestión de riesgos. Experiencia en juntas directivas sin fines de lucro: estar familiarizado con la responsabilidad fiduciaria, la creación de consenso y la supervisión estratégica en organizaciones impulsadas por la misión.

estar familiarizado con la responsabilidad fiduciaria, la creación de consenso y la supervisión estratégica en organizaciones impulsadas por la misión. Conocer el papel de la ICANN: comprender o tener un gran interés en la infraestructura de Internet y la misión de la ICANN dentro del ecosistema mundial de Internet.

comprender o tener un gran interés en la infraestructura de Internet y la misión de la ICANN dentro del ecosistema mundial de Internet. Diversidad y conciencia cultural: capacidad de trabajar de manera efectiva en todas las regiones, idiomas y contextos culturales; compromiso de contribuir a una junta directiva diversa y representativa a nivel mundial.

Si bien la experiencia en tecnologías de Internet es valiosa, no es necesaria; ICANN da la bienvenida a candidatos de todos los sectores de la industria que puedan aplicar las mejores prácticas de disciplina empresarial, supervisión estratégica y gobernanza a un entorno técnico y centrado en políticas.

Compromiso y expectativas

Los miembros de la junta directiva dedican aproximadamente 20 horas por semana a sus responsabilidades en la ICANN. El rol incluye participar en hasta seis talleres de la Junta Directiva y tres reuniones públicas de la ICANN al año, trabajo continuo del comité de la junta y de otros grupos de trabajo de la junta, y participar en la comunidad de la ICANN en múltiples zonas horarias.

Por qué los líderes empresariales deben considerar esta oportunidad

"Servir en la Junta Directiva de la ICANN ofrece a las personas una oportunidad única para aplicar su gobernanza y experiencia estratégica al bien público mundial", afirmó Tom Barrett, presidente del Comité de Nominaciones de la ICANN. "La ICANN opera donde se cruzan la tecnología, las políticas y la colaboración internacional. Los miembros de su junta ayudan a guiar las decisiones de una organización sin fines de lucro que afectan a la seguridad, la estabilidad y la resiliencia de Internet, un recurso fundamental para la mayoría de los gobiernos, las empresas y los usuarios individuales de todo el mundo".

"Una sólida experiencia en gobernanza de los sectores con y sin fines de lucro fortalece la capacidad de la ICANN para operar de manera responsable y efectiva", agregó James Gannon, presidente electo del Comité de Nominaciones de la ICANN. "Estamos buscando líderes que entiendan tanto la administración como la colaboración".

Cómo aplicar

La información detallada sobre los requisitos, compromisos y expectativas está disponible en la página web de NomCom. El formulario de solicitud está disponible en la página web específica.

La fecha límite para presentar las solicitudes es el 18 de febrero de 2026.

El NomCom realiza todas las evaluaciones de forma confidencial, de acuerdo con los Estatutos de la ICANN y el compromiso con la transparencia y la diversidad. Los candidatos seleccionados se sentarán en la Junta Directiva en la Asamblea General Anual de la ICANN de 2026 en octubre de 2026.

Acerca de la ICANN

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet mundial estable, segura y unificada. Para comunicarse con otra persona en Internet, debe escribir una dirección, un nombre o número, en su computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras sepan dónde encontrar a cada persona. ICANN ayuda a coordinar y respaldar estos identificadores únicos en todo el mundo. ICANN se formó en 1998 como una corporación de beneficio público sin fines de lucro, con una comunidad de participantes de todo el mundo. Para más información, visite https://www.icann.org.

