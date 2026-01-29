ICANN 提名委員會誠邀成就卓越的商界領袖加入ICANN 董事會

洛杉磯2026年1月30日 /美通社/ -- 互聯網名稱與數字地址分配機構 (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) 提名委員會 (Nominating Committee, NomCom) 現正接受 ICANN 董事會的申請。 新任董事的任期將由 ICANN 於2026年10月舉行的年度大會起，直至2029年年度大會為止。

ICANN 在維持互聯網獨有識別碼的安全及穩定協調方面擔當關鍵角色，確保單一且可互通的互聯網持續為全球超過 60 億用戶提供服務。 ICANN 董事會負責為這個全球性非牟利機構提供策略監督、政策方向及受信責任管治；該機構每年營運預算約為 1.5 億美元，並在全球各地擁有超過 450 名員工。

誠邀具全球視野的商界領袖

提名委員會現正為兩個董事會席位招募人選，誠邀具豐富經驗的商界領袖提交申請，為董事會工作帶來嶄新視角。 凡具備在複雜國際環境中成功營運業務的經驗，並對大型組織管理所面對的挑戰有深刻理解的人士，均獲邀申請。

理想人選須具備在規模及業務範疇與 ICANN 相若的機構中擔任董事的經驗，並對公共服務及全球協作抱有高度承擔。

適合申請人士

提名委員會現正物色成就卓越、並具備以下條件的人選：

誠信、客觀及策略思維： 在判斷力、道德領導及審慎決策方面享有良好聲譽。

在判斷力、道德領導及審慎決策方面享有良好聲譽。 行政管理經驗： 曾於企業或非牟利機構擔任高層管理職位，並在企業整體層面具備負責管治、財務、策略或風險管理的經驗尤佳。

曾於企業或非牟利機構擔任高層管理職位，並在企業整體層面具備負責管治、財務、策略或風險管理的經驗尤佳。 非牟利機構董事會經驗： 熟悉以使命為本的機構的受信責任、共識建立機制，以及策略監督工作。

熟悉以使命為本的機構的受信責任、共識建立機制，以及策略監督工作。 對 ICANN 角色的認識： 了解互聯網基礎設施，並理解 ICANN 在全球互聯網生態系統中的使命，或對相關範疇抱有濃厚興趣。

了解互聯網基礎設施，並理解 ICANN 在全球互聯網生態系統中的使命，或對相關範疇抱有濃厚興趣。 多元與文化意識：具備跨地區、跨語言及不同文化背景下有效工作的能力，並致力促進董事會的多元性及全球代表性。

具備互聯網技術方面的專業知識將有優勢，但並非必要；ICANN 歡迎來自不同行業、能將商業紀律、策略監督及良好管治實務，應用於以技術及政策為重點的工作環境之人士。

承擔與期望

董事會成員每週須投入約 20 小時履行其 ICANN 相關職責。 此職務包括每年出席最多六次董事會工作坊及三次 ICANN 公眾會議，持續參與董事會委員會及其他董事會工作小組，並需在多個時區內與 ICANN 社群保持互動。

商界領袖為何值得考慮此機會

ICANN 提名委員會主席 Tom Barrett 表示：「加入 ICANN 董事會可獲得難能可貴的機會，能把其管治及策略方面的經驗，貢獻於全球公共利益。 ICANN 的運作正處於科技、政策與國際協作的交匯點。 董事會成員協助引領這個非牟利機構作出決策，而相關決策將影響互聯網的安全、穩定及韌性——這項關鍵資源對全球大多數政府、企業及個人用戶均至關重要。」

ICANN 提名委員會候任主席 James Gannon 補充表示：「來自營利及非牟利領域的穩健管治經驗，有助提升 ICANN 以負責任且高效方式運作的能力。 我們正在尋找既明白管治責任，亦重視協作精神的領袖。」

申請方法

有關申請資格、承擔及期望的詳細資料，請瀏覽 提名委員會網頁 。 申請表格已上載於 指定網頁 。

申請截止日期為2026年2月18日。

提名委員會將按照 ICANN 的章程，以及其對透明度與多元性的承諾，以保密方式進行所有評核工作。 獲選人士將於2026年10月舉行的 ICANN 2026 年度大會上正式出任董事會成員。

關於 ICANN

ICANN 的使命是協助確保全球互聯網保持穩定、安全和統一性。 要在互聯網上聯繫另一個人，你需要在電腦或其他裝置中輸入一個地址，它可以是名稱或數字。 該地址必須是獨一無二，電腦才能準確辨識並互相找到對方。 ICANN 負責在全球協調及支援這些獨有的識別碼。 ICANN 於 1998 年成立，為一間非牟利的公共利益公司，並匯聚來自全球各地的參與社群。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.icann.org 。

SOURCE ICANN