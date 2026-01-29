ICANN-Nominierungsausschuss sucht erfahrene Führungskräfte für den ICANN-Vorstand

LOS ANGELES, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Der Nominierungsausschuss (NomCom)der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) nimmt ab sofort Bewerbungen für den ICANN-Vorstand entgegen. Die neuen Vorstandsmitglieder werden ihr Amt vom ICANN-Jahreshauptversammlung 2026 im Oktober 2026 bis zum Jahreshauptversammlung 2029 ausüben.

Die ICANN spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung einer sicheren und stabilen Koordination der eindeutigen Identifikatoren des Internets und sorgt dafür, dass das einheitliche, interoperable Internet weiterhin mehr als sechs Milliarden Nutzern weltweit zur Verfügung steht. Der ICANN-Vorstand ist für die strategische Aufsicht, die Ausrichtung der Politik und die treuhänderische Leitung dieser globalen gemeinnützigen Organisation zuständig, die über ein jährliches Betriebsbudget von rund 150 Millionen US-Dollar verfügt und weltweit mehr als 450 Mitarbeiter beschäftigt.

Ein Aufruf an Führungskräfte mit globaler Perspektive

Der Ausschuss, der mit der Besetzung von zwei Vorstandsposten beauftragt ist, sucht Bewerbungen von erfahrenen Führungskräften, die neue Perspektiven in die Arbeit des Vorstands einbringen. Personen, die erfolgreich in komplexen, internationalen Umgebungen gearbeitet haben und die Herausforderungen des Managements in großem Maßstab verstehen, werden zur Bewerbung aufgefordert.

Ideale Kandidaten verfügen über Vorstandserfahrung in Organisationen, die in Größe und Umfang mit der ICANN vergleichbar sind, sowie über ein starkes Engagement für den öffentlichen Dienst und die globale Zusammenarbeit.

Wer sollte sich bewerben

Der Ausschuss sucht erfahrene Persönlichkeiten, die Folgendes nachweisen können:

Integrität, Objektivität und strategisches Denken: Sie haben einen Ruf für fundiertes Urteilsvermögen, ethische Führung und durchdachte Entscheidungsfindung.

Sie haben einen Ruf für fundiertes Urteilsvermögen, ethische Führung und durchdachte Entscheidungsfindung. Erfahrung in der Geschäftsführung: Führungspositionen in Unternehmen oder gemeinnützigen Organisationen, idealerweise mit unternehmensweiter Verantwortung für Governance, Finanzen, Strategie oder Risikomanagement.

Führungspositionen in Unternehmen oder gemeinnützigen Organisationen, idealerweise mit unternehmensweiter Verantwortung für Governance, Finanzen, Strategie oder Risikomanagement. Erfahrung im Vorstand einer gemeinnützigen Organisation: Vertrautheit mit treuhänderischer Verantwortung, Konsensbildung und strategischer Aufsicht in missionsorientierten Organisationen.

Vertrautheit mit treuhänderischer Verantwortung, Konsensbildung und strategischer Aufsicht in missionsorientierten Organisationen. Kenntnisse über die Rolle der ICANN: Verständnis für oder starkes Interesse an der Infrastruktur des Internets und der Mission der ICANN innerhalb des globalen Internet-Ökosystems.

Verständnis für oder starkes Interesse an der Infrastruktur des Internets und der Mission der ICANN innerhalb des globalen Internet-Ökosystems. Diversität und kulturelles Bewusstsein: Fähigkeit, effektiv über Regionen, Sprachen und kulturelle Kontexte hinweg zu arbeiten; Engagement für einen vielfältigen und global repräsentativen Vorstand.

Fachkenntnisse im Bereich Internet-Technologien sind zwar von Vorteil, aber nicht erforderlich. Die ICANN begrüßt Kandidaten aus verschiedenen Branchen, die ihre Kenntnisse in den Bereichen Wirtschaft, strategische Aufsicht und Governance in einem technischen und politikorientierten Umfeld einbringen können.

Engagement und Erwartungen

Die Vorstandsmitglieder widmen ihren Aufgaben bei der ICANN etwa 20 Stunden pro Woche. Die Rolle umfasst die Teilnahme an bis zu sechs Vorstandsworkshops und drei öffentlichen ICANN-Sitzungen pro Jahr, die kontinuierliche Mitarbeit in Vorstandsausschüssen und anderen Vorstandsgruppen sowie das Engagement in der ICANN-Community über mehrere Zeitzonen hinweg.

Warum Führungskräfte aus der Wirtschaft diese Gelegenheit in Betracht ziehen sollten

„Die Mitarbeit im ICANN-Vorstand bietet Einzelpersonen die einzigartige Möglichkeit, ihre Governance- und Strategieerfahrung für das globale Gemeinwohl einzusetzen", sagte Tom Barrett, Vorsitzender des ICANN-Nominierungsausschusses. „Die ICANN ist an der Schnittstelle von Technologie, Politik und internationaler Zusammenarbeit tätig. Die Vorstandsmitglieder helfen dabei, die Entscheidungen einer gemeinnützigen Organisation zu lenken, die sich auf die Sicherheit, Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Internets auswirken – einer wichtigen Ressource für die Mehrheit der Regierungen, Unternehmen und einzelnen Nutzer weltweit."

„Umfangreiche Governance-Erfahrung aus dem gewinnorientierten und gemeinnützigen Sektor stärkt die Fähigkeit der ICANN, verantwortungsbewusst und effektiv zu arbeiten", fügte James Gannon, designierter Vorsitzender des ICANN-Nominierungsausschusses, hinzu. „Wir suchen Führungskräfte, die sowohl Verantwortung als auch Zusammenarbeit verstehen."

So bewirbt man sich

Ausführliche Informationen über Anforderungen, Verpflichtungen und Erwartungen finden Sie auf der NomCom-Webseite . Das Bewerbungsformular ist auf der spezifischen Website zu finden.

Die Frist für die Einreichung eines Antrags endet am 18. Februar 2026.

Der Nominierungsausschuss führt alle Bewertungen vertraulich durch, in Übereinstimmung mit der ICANN-Satzung und der Verpflichtung zu Transparenz und Vielfalt. Die erfolgreichen Kandidaten werden auf der ICANN-Jahreshauptversammlung 2026 im Oktober 2026 in den Vorstand berufen.

Informationen zu ICANN

Die ICANN hat die Aufgabe, ein stabiles, sicheres und einheitliches globales Internet zu gewährleisten. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie eine Adresse – einen Namen oder eine Nummer – in Ihren Computer oder ein anderes Gerät eingeben. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit Computer wissen, wo sie einander finden können. ICANN hilft bei der Koordinierung und Unterstützung dieser eindeutigen Identifikatoren in der ganzen Welt. Die ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Gesellschaft mit einer Gemeinschaft von Teilnehmern aus der ganzen Welt gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.icann.org .

