BEIJING, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 26 de noviembre se hizo la presentación oficial del Comité Internacional de Normas Geotérmicas (IGSC, por sus siglas en inglés) en Beijing, con su Secretariat permanente a cargo de China Petroleum and Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), lo que marca un hito histórico para la estandarización geotérmica mundial.

Presentación del Comité Internacional de Normas Geotérmicas en Beijing con Secretariat Permanente en Sinopec. (PRNewsfoto/SINOPEC)

El IGSC fue iniciado por la International Geothermal Association (IGA, por sus siglas en inglés) y cuenta con 30 expertos destacados de 15 países como miembros inaugurales del comité. El comité liderará el desarrollo y la promoción de normas geotérmicas internacionales unificadas, acelerará el desarrollo de la tecnología y garantizará un crecimiento sano y sostenible de la cadena mundial de la industria geotérmica.

"A medida que el mundo experimenta una profunda transición energética, la energía geotérmica (abundante, estable, limpia y con bajas emisiones de carbono) emerge como un pilar estratégico de la composición energética del futuro. Las normas unificadas y mutuamente reconocidas son la base para reducir las barreras de cooperación internacional, acelerar la transferencia de tecnología y garantizar una cadena de suministro geotérmico resiliente a nivel mundial", comentó el Sr. Niu Shuanwen, vicepresidente sénior de Sinopec. "Sinopec no escatimará esfuerzos para respaldar al IGSC y traducir el consenso mundial en normas accionables que generen un impacto real".

Durante la reunión, los miembros adoptaron de manera unánime los Procedimientos para el Desarrollo de Normas del IGSC y el Programa de Trabajo 2025-2027. De aquí en adelante, el comité impulsará de manera sistemática un sistema integral de normas geotérmicas que abarcará la totalidad de la cadena industrial, que incluye la exploración y evaluación de recursos, la ingeniería de los yacimientos, perforación y terminación de pozos, la calefacción distrital, la generación de energía y los sistemas geotérmicos de poca profundidad, con un enfoque en los procesos, los métodos, el equipo y los materiales.

"La energía geotérmica desempeña un papel cada vez más fundamental en el panorama energético mundial; esto hace que la industria experimente un impulso de crecimiento sin precedentes. El establecimiento del IGSC transforma en acción urgente el consenso industrial de larga data", afirmó el Sr. Bjarni Pálsson, presidente de la International Geothermal Association. "Al reunir la experiencia a nivel mundial de manera abierta e inclusiva, proporcionaremos normas y lineamientos internacionales autorizados, lo que sentará bases sólidas para desarrollar energía geotérmica eficiente y de gran escala, y contribuirá de manera significativa con las metas climáticas del mundo".

Sinopec, el mayor desarrollador y operador de energía geotérmica media y profunda, actualmente proporciona calefacción geotérmica a 126 millones de metros cuadrados de superficie de construcción, lo que reemplaza el equivalente a casi 6,2 millones de toneladas de emisiones de CO₂ cada año. Sinopec ha redactado más del 50 % de las normas geotérmicas nacionales de China y lideró la primera norma internacional de IGA del país. Su proyecto insignia de calefacción geotérmica "ciudad libre de humo" en el condado de Xiongxian, provincia de Hebei, se ha incluido en el catálogo de promoción mundial de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834980/International_Geothermal_Standard_Committee_Launched_Beijing_Permanent_Secretariat_Sinopec.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FUENTE SINOPEC