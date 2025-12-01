Lancement à Pékin de l'International Geothermal Standard Committee, dont le secrétariat permanent est installé à Sinopec

PÉKIN, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'International Geothermal Standard Committee (IGSC - Comité international des normes géothermiques) a été officiellement établi le 26 novembre à Pékin, son secrétariat permanent étant hébergé par China Petroleum and Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec »), marquant une étape historique dans la normalisation mondiale de la géothermie.

International Geothermal Standard Committee Launched in Beijing with Permanent Secretariat at Sinopec.

Initié par l'International Geothermal Association (IGA - Association internationale de géothermie), l'IGSC rassemble 30 experts de premier plan issus de 15 pays en tant que membres de son comité inaugural. Le comité dirigera le développement et la promotion de normes géothermiques internationales unifiées, accélérera le déploiement de la technologie, et assurera une croissance saine et durable de la chaîne industrielle géothermique mondiale.

« Alors que le monde connaît une profonde transition énergétique, l'énergie géothermique, abondante, stable, propre et à faible teneur en carbone, apparaît comme une pierre angulaire stratégique du futur bouquet énergétique. Des normes unifiées et mutuellement reconnues sont le fondement de la réduction des obstacles à la coopération internationale, de l'accélération du transfert de technologies et de la garantie d'une chaîne d'approvisionnement géothermique mondiale résiliente », a commenté M. Niu Shuanwen, senior vice-président de Sinopec. « Sinopec ne ménagera aucun effort pour soutenir l'IGSC et traduire le consensus mondial en normes applicables qui ont un impact réel ».

Au cours de la réunion, les membres ont adopté à l'unanimité les procédures standard de développement de l'IGSC et le programme de travail 2025-2027. À l'avenir, le comité contribuera au développement d'un système de normes géothermiques complet couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, notamment l'exploration et l'évaluation des ressources, l'ingénierie, le forage et la réalisation des réservoirs, le chauffage urbain, la production d'électricité et les systèmes géothermiques peu profonds, en mettant l'accent sur les processus, les méthodes, l'équipement et les matériaux.

« L'énergie géothermique jouant un rôle de plus en plus vital dans le paysage énergétique mondial, le secteur connaît une dynamique de croissance sans précédent. La création de l'IGSC transforme un consensus de longue date dans l'industrie en une action urgente », a fait remarquer M. Bjarni Pálsson, président de l'International Geothermal Association. « En mettant en commun l'expertise mondiale d'une manière ouverte et inclusive, nous fournirons des normes et des lignes directrices internationales faisant autorité, jetant ainsi des bases solides pour un développement géothermique efficace et à grande échelle et contribuant de manière significative aux objectifs climatiques mondiaux ».

Sinopec, le plus grand développeur et opérateur chinois d'énergie géothermique intermédiaire et profonde, fournit actuellement un chauffage géothermique à 126 millions de mètres carrés de bâtiments, remplaçant l'équivalent de près de 6,2 millions de tonnes d'émissions de CO₂ par an. Sinopec a rédigé plus de 50 % des normes géothermiques nationales chinoises et a dirigé la première norme internationale IGA du pays. Son projet phare de chauffage géothermique « ville sans fumée » dans le comté de Xiongxian, dans la province de Hebei, a été inclus dans le catalogue de promotion mondiale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834964/International_Geothermal_Standard_Committee_Launched_Beijing_Permanent_Secretariat_Sinopec.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg