Internationales Komitee für Geothermie-Standards in Beijing gegründet, mit ständiger Geschäftsstelle bei Sinopec

BEIJING, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das International Geothermal Standard Committee („IGSC") wurde offiziell am 26. November in Beijing gegründet. Sein ständiges Sekretariat wird von der China Petroleum and Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") geführt und markiert einen historischen Meilenstein in der globalen Standardisierung der Geothermie.

Auf Initiative der International Geothermal Association (IGA) vereint das IGSC 30 führende Experten aus 15 Ländern als Gründungsmitglieder des Komitees. Das Komitee wird die Entwicklung und Förderung einheitlicher internationaler Geothermiestandards vorantreiben, den Einsatz von Technologien beschleunigen und ein gesundes, nachhaltiges Wachstum der globalen Geothermie-Industriekette sicherstellen.

„Angesichts des tiefgreifenden Energiewandels, den die Welt derzeit durchläuft, entwickelt sich die Geothermie – reichlich vorhanden, stabil, sauber und kohlenstoffarm – zu einem strategischen Eckpfeiler des zukünftigen Energiemix. Einheitliche und gegenseitig anerkannte Standards sind die Grundlage für den Abbau internationaler Kooperationsbarrieren, die Beschleunigung des Technologietransfers und die Sicherung einer widerstandsfähigen globalen Geothermie-Lieferkette", kommentierte Niu Shuanwen, Senior Vice President von Sinopec. „Sinopec wird keine Mühen scheuen, um das IGSC zu unterstützen und den globalen Konsens in umsetzbare Standards zu übersetzen, die echte Wirkung zeigen."

Während der Sitzung verabschiedeten die Mitglieder einstimmig die IGSC-Standardentwicklungsverfahren und das Arbeitsprogramm 2025–2027. Künftig wird der Ausschuss systematisch ein umfassendes geothermisches Standardsystem vorantreiben, das die gesamte Industriekette abdeckt, einschließlich Ressourcenexploration und -bewertung, Reservoir-Engineering, Bohrungen und Fertigstellung, Fernwärme, Stromerzeugung und flache geothermische Systeme, mit Schwerpunkt auf Prozessen, Methoden, Ausrüstung und Materialien.

„Da Geothermie eine immer wichtigere Rolle in der globalen Energielandschaft spielt, erlebt die Branche ein beispielloses Wachstum. Die Gründung des IGSC setzt den langjährigen Konsens der Branche in dringende Maßnahmen um", erklärte Bjarni Pálsson, Präsident der International Geothermal Association. „Durch die offene und integrative Bündelung von weltweitem Fachwissen werden wir maßgebliche internationale Standards und Richtlinien schaffen, eine solide Grundlage für eine groß angelegte, effiziente geothermische Entwicklung legen und einen bedeutenden Beitrag zu den globalen Klimazielen leisten."

Sinopec, Chinas größter Entwickler und Betreiber von mittel- und tiefgeothermischer Energie, versorgt derzeit 126 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche mit geothermischer Wärme und ersetzt damit jährlich fast 6,2 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen. Sinopec hat über 50 % der nationalen Geothermiestandards Chinas entworfen und den ersten internationalen IGA-Standard des Landes vorangetrieben. Sein wegweisendes Geothermie-Heizungsprojekt „rauchfreie Stadt" im Kreis Xiongxian in der Provinz Hebei wurde in den globalen Förderkatalog der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) aufgenommen.

