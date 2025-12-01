Se inaugura en Pekín el Comité Internacional de Normas Geotérmicas con Secretaría Permanente en Sinopec

PEKÍN, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Comité Internacional de Normas Geotérmicas ("IGSC") se estableció oficialmente el 26 de noviembre en Pekín, con su Secretaría permanente albergada por China Petroleum and Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), lo que marca un hito histórico en la estandarización geotérmica global.

Creado por la Asociación Internacional de Geotermia (IGA), el IGSC reúne a 30 expertos líderes de 15 países como miembros de su comité inaugural. El comité liderará el desarrollo y la promoción de estándares geotérmicos internacionales unificados, acelerará el despliegue de tecnología y garantizará el crecimiento sostenible y saludable de la cadena global de la industria geotérmica.

"A medida que el mundo experimenta una profunda transición energética, la energía geotérmica —abundante, estable, limpia y baja en carbono— se perfila como un pilar estratégico de la matriz energética futura. Unos estándares unificados y mutuamente reconocidos son la base para reducir las barreras a la cooperación internacional, acelerar la transferencia de tecnología y asegurar una cadena de suministro geotérmica global resiliente", comentó Niu Shuanwen, vicepresidente sénior de Sinopec. "Sinopec no escatimará esfuerzos para apoyar a IGSC y convertir el consenso global en estándares viables que generen un impacto real".

Durante la reunión, los miembros adoptaron por unanimidad los Procedimientos de Desarrollo de Estándares del IGSC y el Programa de Trabajo 2025-2027. En el futuro, el comité promoverá sistemáticamente un sistema estándar geotérmico integral que cubra toda la cadena industrial, incluida la exploración y evaluación de recursos, la ingeniería de yacimientos, la perforación y terminación, la calefacción urbana, la generación de energía y los sistemas geotérmicos superficiales, con un enfoque en los procesos, métodos, equipos y materiales.

"Dado que la energía geotérmica desempeña un papel cada vez más importante en el panorama energético mundial, la industria está experimentando un impulso de crecimiento sin precedentes. La creación del IGSC transforma un consenso consolidado en la industria en una acción urgente", explicó Bjarni Pálsson, presidente de la Asociación Internacional de Geotermia (IGSC). "Al aunar la experiencia mundial de forma abierta e inclusiva, elaboraremos normas y directrices internacionales de prestigio, sentando una base sólida para un desarrollo geotérmico eficiente a gran escala y contribuyendo significativamente a los objetivos climáticos globales".

Sinopec, el mayor desarrollador y operador de energía geotérmica de media y profunda de China, proporciona actualmente calefacción geotérmica para 126 millones de metros cuadrados de superficie edificable, lo que reemplaza el equivalente a casi 6,2 millones de toneladas de emisiones de CO₂ al año. Sinopec ha elaborado más del 50% de las normas geotérmicas nacionales de China y lideró la primera norma internacional IGA del país. Su emblemático proyecto de calefacción geotérmica "ciudad libre de humo" en el condado de Xiongxian, provincia de Hebei, ha sido incluido en el catálogo de promoción global de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

