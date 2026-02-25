Commotion lanza un sistema operativo de IA empresarial basado en los modelos abiertos NVIDIA Nemotron™ para aumentar la productividad del personal digital

El sistema operativo de IA empresarial unifica el contexto, la coordinación y la ejecución, lo que permite a los trabajadores de IA regulados completar de forma autónoma tareas empresariales reales a gran escala.

El sistema operativo de IA con Voice AI permite interacciones naturales de voz a voz con una latencia ultrabaja, lo que permite a los trabajadores de IA escuchar, interpretar emociones, razonar y responder en tiempo real.

Las implementaciones en vivo en telecomunicaciones, aviación, hotelería y otras operaciones empresariales ya están ofreciendo una resolución autónoma entre el 30 y 40 % con total capacidad de control y auditoría.

BOMBAY, India, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Commotion Inc., la empresa emergente líder nativa de IA respaldada por Tata Communications, presentó hoy un nuevo sistema operativo de IA (AI OS) creado en colaboración con NVIDIA. Al aprovechar los modelos abiertos NVIDIA Nemotron™ junto con la biblioteca NVIDIA Riva para capacidades de voz avanzadas, la plataforma está diseñada para ayudar a las empresas a pasar la IA de la fase piloto a la producción y completar tareas comerciales de forma autónoma, respaldadas por un sólido control y resultados medibles. Juntos, permiten a las empresas ir más allá de la información y pasar a la acción inteligente a gran escala.

A diferencia de las herramientas de IA convencionales, que generan información pero siguen dependiendo del trabajo manual, el AI OS de Commotion reúne los datos de la empresa, coordina las decisiones entre los distintos sistemas y permite a los trabajadores de IA ejecutar tareas de principio a fin, como atender las llamadas de atención al cliente, resolver problemas de red y mejorar la experiencia de los huéspedes.

Las empresas no carecen de herramientas de IA. Lo que les falta es una IA que realmente pueda realizar el trabajo. Las implementaciones de agentes de IA empresarial se encuentran en una fase inicial, ya que muchas organizaciones hoy en día utilizan múltiples copilotos y aplicaciones de IA que no se comunican entre sí. Esto significa que los datos permanecen aislados y no se puede hacer seguimiento a las acciones. Por tal motivo, los líderes dudan en dejar que la IA tome las decisiones porque no el control, la visibilidad y la gobernanza no están unificados.

Estas son las brechas que aborda Commotion.

"El veredicto de las empresas es claro: sin un sistema que unifique el contexto, la IA sigue siendo una serie de experimentos. Nuestro desafío como industria no es la falta de modelos o datos, sino que todo está desconectado", afirmó Murali Swaminathan, director ejecutivo de Commotion. "Las empresas cuentan con IA que puede responder preguntas, pero no con IA que pueda actuar. Creamos un sistema operativo que proporciona a la IA el contexto compartido y la coordinación que necesita para pasar de la recomendación a la ejecución".

Commotion está trabajando en estrecha colaboración con NVIDIA para llevar las capacidades avanzadas del modelo NVIDIA Nemotron™ a entornos empresariales reales.

Estas capacidades se combinan con la propia capa de contexto y coordinación de Commotion, en la que los trabajadores de IA pueden comprender ese contexto, tomar decisiones y ejecutar tareas en todos los sistemas con rapidez y confiabilidad.

El AI OS de Commotion ofrece a las empresas una vía práctica hacia la IA operativa, con beneficios inmediatos y cuantificables:

IA que realiza tareas, no solo ofrece sugerencias.

Visibilidad unificada de todos los sistemas, datos y acciones de IA.

Interacciones más rápidas con los clientes mediante voz y razonamiento en tiempo real.

Mayor capacidad de control y auditoría de todas las decisiones de IA.

Operaciones más sencillas, ya que la IA coordina todas las herramientas y equipos.

Implementación escalable en todas las regiones, idiomas y unidades de negocio.

La plataforma está construida en la capa de ingeniería de contexto patentada por Commotion, que mapea de forma continua los datos y la actividad de la empresa en un entendimiento compartido que los trabajadores de IA utilizan para tomar decisiones de manera responsable.

La base se fortalece aún más gracias a una inversión estratégica de Tata Communications, cuya infraestructura de tejido digital mundial segura permite a Commotion ofrecer IA de nivel industrial de forma confiable en todos los mercados, incluidos la India y otras regiones de alto crecimiento. Esta combinación de agilidad de las empresas emergentes, la confianza empresarial de Tata Communications y la innovación en IA de NVIDIA creará una base sólida para las organizaciones que deseen ampliar el uso de la IA con confianza.

"Esta colaboración une IA de vanguardia, confianza empresarial y ejecución en el mundo real", afirmó A.S. Lakshminarayanan, director general y consejero delegado de Tata Communications. "Commotion está resolviendo un problema al que se enfrentan todas las empresas: cómo pasar de las interesantes demostraciones de IA a operaciones críticas para el negocio. Estamos orgullosos de formar parte de esta misión en la India y en todo el mundo".

Las primeras iniciativas ya están mostrando resultados prometedores:

Un proveedor mundial de telecomunicaciones está resolviendo más del 40 % de los problemas operativos de forma autónoma, lo que reduce el tiempo de resolución en un 35 %.

Una aerolínea internacional espera que la IA gestione el 30 % de las llamadas entrantes de los clientes durante el primer año.

Un grupo hotelero internacional busca aumentar las reservas directas y las ventas adicionales mediante la interacción con los huéspedes basada en la IA.

Un fabricante de equipos originales (OEM) del sector automovilístico indio está modernizando su centro de contacto mundial y ha logrado un retorno de la inversión un 50 % mayor, con un costo por llamada un 30 % menor y un 60 % menos de llamadas gracias al escalado elástico en las horas pico.

"Hoy en día, las empresas necesitan una IA que no solo analice datos, sino que también pueda actuar de forma responsable a gran escala", afirmó Vishal Dhupar, director general de NVIDIA para el sur de Asia. "El AI OS de Commotion, impulsado por nuestros modelos de razonamiento NVIDIA Nemotron™, permite a los trabajadores de IA comprender el contexto, tomar decisiones y ejecutar tareas en todos los sectores, desde las telecomunicaciones hasta la aviación".

El anuncio también se alinea con la visión del Gobierno de la India en materia de IA. Commotion, Tata Communications y NVIDIA están trabajando juntos para ayudar a las empresas indias a implementar una IA que funcione en distintos idiomas, ubicaciones e infraestructuras complejas.

A través de esta iniciativa, Commotion posiciona a la IA no solo como una herramienta para ayudar a los empleados, sino como personal de trabajo digital regulado y confiable que puede ayudar a las empresas a funcionar de manera más rápida, inteligente y eficaz que nunca.

Las soluciones AI OS y Voice AI de Commotion ya están disponibles para clientes empresariales. Comuníquese con nosotros al correo [email protected].

Acerca de Commotion

Commotion es una plataforma empresarial nativa de IA que lleva a la IA de las palabras a la acción. Construido en un gráfico de contexto unificado y una capa de coordinación omnicanal, Commotion permite a las organizaciones implementar trabajadores de IA autónomos que comprenden el contexto, razonan en tiempo real y ejecutan tareas de forma segura en los flujos de trabajo operativos y de atención al cliente. Commotion ayuda a las empresas a pasar de la experimentación con IA a la automatización de nivel de producción a escala mundial. Obtenga más información en www.gocommotion.com.

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador del ecosistema digital global que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Mediante su liderazgo con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo, con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios multimedia. La empresa enlaza negocios con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube y 300 de las empresas de Fortune 500 son sus clientes. Para más información, visite www.tatacommunications.com

