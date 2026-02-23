Commotion lance un système d'exploitation IA d'entreprise basé sur les modèles ouverts NVIDIA Nemotron™ pour augmenter la productivité des équipes de travail numériques

Un système d'exploitation IA d'entreprise qui unifie le contexte, l'orchestration et l'exécution pour donner aux travailleurs IA gérés les moyens d'accomplir de manière autonome des tâches opérationnelles réelles à grande échelle.

Un système d'exploitation IA doté d'une IA vocale qui crée des interactions vocales naturelles à une latence ultrafaible pour permettre aux travailleurs IA d'écouter, d'interpréter les émotions, de raisonner et de répondre en temps réel.

Les déploiements en cours dans les secteurs des télécommunications, de l'aviation, de l'hôtellerie et d'autres opérations d'entreprise affichent déjà un taux de résolution autonome de 30 à 40 % avec une gouvernance et une vérifiabilité totales.

MUMBAI, Inde, 23 février 2026 /PRNewswire/ -- Commotion Inc., la startup de premier plan créée nativement pour l'IA et soutenue par Tata Communications, présente aujourd'hui un nouveau système d'exploitation IA construit en collaboration avec NVIDIA. S'appuyant sur les modèles ouverts NVIDIA Nemotron™ ainsi que sur la bibliothèque NVIDIA Riva pour les capacités vocales avancées, la plateforme est conçue pour aider les entreprises à faire passer l'IA des pilotes à la production et à lui faire accomplir des tâches opérationnelles de manière autonome sur la base d'une gouvernance solide, pour obtenir des résultats mesurables. Les entreprises pourront ainsi aller au-delà des informations pour prendre des mesures intelligentes à grande échelle.

Contrairement aux outils d'IA conventionnels, qui génèrent des informations mais dépendent encore d'initiatives manuels, le système d'exploitation IA de Commotion rassemble les données de l'entreprise et coordonne les décisions entre les systèmes pour mettre les travailleurs IA en capacité d'exécuter des tâches de bout en bout, telles que la gestion des appels au service client, la résolution des problèmes de réseau et l'amélioration de l'expérience des clients.

Les entreprises ne manquent pas d'outils d'IA. Elles manquent de systèmes d'IA réellement en mesure de faire le travail. Le déploiement d'agents d'IA d'entreprise n'en est qu'à ses débuts, car de nombreuses organisations utilisent aujourd'hui plusieurs copilotes et applications d'IA qui ne communiquent pas entre eux. Cela signifie que les données sont cloisonnées et que les actions ne peuvent pas être tracées. Et les dirigeants hésitent à laisser l'IA prendre des décisions parce qu'il n'y a pas d'unification du contrôle, de la visibilité ou de la gouvernance.

Commotion vient combler ces lacunes.

« Le verdict des entreprises est clair : sans un système qui unifie le contexte, l'IA reste une collection d'expériences. Le défi de notre secteur n'est pas le manque de modèles ou de données ; c'est que tout est déconnecté », a déclaré Murali Swaminathan, directeur général de Commotion. « Les entreprises disposent d'une IA capable de répondre aux questions, mais pas d'une IA capable d'agir. Nous avons construit un système d'exploitation qui donne à l'IA le contexte partagé et l'orchestration dont elle a besoin pour passer de la recommandation à l'exécution. »

Commotion travaille en étroite collaboration avec NVIDIA pour apporter les capacités avancées du modèle NVIDIA Nemotron™ dans l'environnement réel des entreprises.

Ces capacités sont combinées avec la couche de contexte et d'orchestration de Commotion, où les travailleurs IA peuvent comprendre ce contexte, prendre des décisions et exécuter des tâches avec rapidité et fiabilité à travers les systèmes.

Le système d'exploitation IA de Commotion propose aux entreprises une voie pratique vers l'IA opérationnelle, qui présente des avantages immédiats et mesurables :

Une IA qui accomplit des tâches et ne se contente pas de faire des suggestions.

Une visibilité unifiée à travers les systèmes, les données et les actions de l'IA.

Des interactions plus rapides avec les clients grâce à la parole et au raisonnement en temps réel.

Un renforcement de la gouvernance et de la vérifiabilité de chaque décision fondée sur l'IA.

Une simplification des opérations grâce à la coordination des outils et des équipes par l'IA.

Un déploiement évolutif dans l'ensemble des régions, des langues et des unités opérationnelles.

La plateforme est construite sur la couche d'ingénierie contextuelle exclusive de Commotion, qui cartographie en continu les données et les activités de l'entreprise pour créer une compréhension partagée que les travailleurs IA utilisent pour prendre des décisions de manière responsable.

Ces fondations sont encore renforcées par un investissement stratégique de Tata Communications, dont l'architecture de pile d'infrastructure numérique mondiale sécurisée permet à Commotion de fournir une IA fiable pour la production sur tous les marchés, notamment l'Inde et d'autres régions à forte croissance. L'association entre l'agilité de la startup, la fiabilité de l'entreprise Tata Communications et l'innovation apportée par NVIDIA en matière d'IA créera une base solide pour les organisations qui cherchent à développer l'IA en toute confiance.

« Cette collaboration réunit une IA de pointe, la fiabilité de notre entreprise et l'exécution dans le monde réel », a commenté A.S. Lakshminarayanan, directeur général et CEO de Tata Communications. « Commotion résout un problème auquel toutes les entreprises sont confrontées : comment faire passer l'IA du stade des démonstrations intéressantes à celui des opérations cruciales pour les entreprises. Nous sommes fiers de participer à cette mission en Inde et dans le monde. »

Les premiers projets engagés donnent déjà des résultats prometteurs :

Un fournisseur mondial de services de télécommunications résout plus de 40 % des problèmes opérationnels de manière autonome, et réduit ainsi la durée de résolution de 35 %.

Une compagnie aérienne internationale prévoit que l'IA traitera 30 % des appels entrants des clients au cours de la première année.

Un groupe hôtelier international cherche à augmenter les réservations directes et les ventes incitatives en faisant piloter ses relations avec la clientèle par l'IA.

En modernisant son centre de contact mondial, un équipementier automobile indien obtient un retour sur investissement supérieur de 50 %, avec un coût par appel inférieur de 30 % et 60 % d'appels en moins grâce à un déploiement souple qui tient compte des heures de pointe.

« Les entreprises d'aujourd'hui ont besoin d'une IA qui ne se contente pas d'analyser les données, mais qui peut agir de manière responsable à grande échelle », a ajouté Vishal Dhupar, directeur général chargé de l'Asie du Sud chez NVIDIA. « Le système d'exploitation IA de Commotion, alimenté par nos modèles de raisonnement NVIDIA Nemotron™, aide les travailleurs IA à comprendre le contexte, à prendre des décisions et à exécuter des tâches dans tous les secteurs, des télécommunications à l'aviation. »

Cette annonce s'inscrit également dans le cadre de la vision du gouvernement indien en matière d'IA. Commotion, Tata Communications et NVIDIA collaborent pour que les entreprises indiennes puissent déployer une IA qui fonctionne dans toutes les langues, tous les lieux et toutes les infrastructures complexes.

Grâce à cette initiative, Commotion positionne l'IA non pas comme un simple outil d'assistance aux employés, mais comme une main-d'œuvre numérique gérée et fiable qui peut permettre aux entreprises de fonctionner plus rapidement, plus intelligemment et plus efficacement que jamais.

Les solutions de système d'exploitation IA et d'IA vocale de Commotion sont désormais disponibles pour les entreprises. Pour en savoir plus, veuillez nous écrire à l'adresse suivante : [email protected] .

À propos de Commotion

Commotion est une plateforme d'entreprise conçue nativement pour l'IA, qui transforme l'IA en action. Grâce au graphe de contexte unifié et à la couche d'orchestration omnicanale de Commotion, les organisations peuvent déployer des travailleurs IA autonomes qui comprennent le contexte, raisonnent en temps réel et exécutent en toute sécurité des tâches dans les flux de travail opérationnels et en contact avec les clients. Commotion facilite pour les entreprises le passage de l'expérimentation de l'IA à l'automatisation de la production au niveau mondial. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.gocommotion.com .

À propos de Tata Communications

Membre du groupe Tata, Tata Communications (NSE : TATACOMM) (BSE : 500483) est un catalyseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. Leader de confiance, Tata Communications accompagne la transformation numérique d'entreprises à l'échelle mondiale en proposant des solutions de collaboration et connectées, une connectabilité de base et de nouvelle génération, un hébergement dans le nuage, des solutions de sécurité et des services de médias. Trois cents des entreprises du classement Fortune 500 figurent parmi les clients de cette société, qui relie les entreprises à 80 % des géants mondiaux de l'informatique en nuage. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com .

