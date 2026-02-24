Commotion、NVIDIA Nemotron™ オープンモデル搭載のエンタープライズAIオペレーティングシステムを発表し、デジタルワークフォースの生産性拡大を促進

エンタープライズAIオペレーティングシステムは、コンテキストやオーケストレーション、実行を一元化し、ガバメント化されたAIワーカーが実際のビジネスタスクを自律的に完了できる。

音声AIを搭載したAI OSにより、超低遅延で自然な音声対話が可能になり、AIワーカーがリアルタイムで話を聞き、感情を解釈し、推論し、応答することができる。

電気通信や航空、ホスピタリティ、その他の企業運営における実運用では、完全なガバナンスと監査可能性により、すでに30～40％の自律的解決を実現している。

インド・ムンバイ, 2026年2月25日 /PRNewswire/ -- Tata Communicationsの傘下にあるAIネイティブエンタープライズの大手スタートアップであるCommotion Inc.は本日、NVIDIAと共同で構築した新しいAIオペレーティングシステム（AI OS）を発表しました。このプラットフォームは、 NVIDIA Nemotron™ オープンモデルと、 NVIDIA Riva ライブラリを活用した高度な言語処理機能を備え、企業がAIをパイロット段階から本番環境へと移行させ、強力なガバナンスと測定可能な成果に裏打ちされたビジネスタスクを自律的に完了できるように設計されています。両社の連携により、企業は知見の提供にとどまらず、大規模なインテリジェントな行動へと飛躍できるようになりました。

従来型のAIツールは示唆を導き出しますが、依然として手作業に依存しているのが現状です。しかし、CommotionのAI OSを使うと、企業データを統合し、システム間の意思決定を調整し、AIワーカーがカスタマーサービスの電話対応、ネットワーク問題の解決、ゲスト体験の向上など、エンドツーエンドのタスクの実行が可能になります。

AIツールが企業にとって不足しているわけではありません。ただ仕事をこなせるAIが実際のところ不足しているのです。現在、多くの組織は、相互連携のない複数のコパイロットやAIアプリケーションを運用していることから、エンタープライズAIエージェントの導入は初期段階にあると言えます。このことは、データがサイロ化され、各アクションの追跡ができないことを意味します。このように、統一された管理や可視性、ガバナンスが存在しないことから、リーダーはAIによる意思決定を躊躇するのです。

こうしたギャップを解決するのが、Commotionです。

「企業からの評価は明確です。コンテキストを統合するシステムがなければ、AIは実験の寄せ集めにすぎないということです。業界の抱える課題は、モデルやデータが不足していることではありません。すべてが断片的であることなのです」とCommotionのCEOであるMurali Swaminathan氏は述べています。続けて「企業は質問に答えられるAIは持っていますが、行動するAIは持っていません。そこで私たちは、AIが提案から実行へと移行するのに必要な共有コンテキストとオーケストレーションを提供するOSを構築しました」と述べます。

CommotionはNVIDIAと緊密に連携し、 NVIDIA Nemotron™ の先進的なモデル機能を実際の企業環境に導入しているところです。

これらの機能により、Commotion独自のコンテキストとオーケストレーションレイヤーとが組み合わされ、AIワーカーはそのコンテキストを理解し、意思決定を行い、迅速かつ確実にシステム間でタスクを実行することが可能になります。

CommotionのAI OSは、企業に運用AIへの実用的な道筋を確立し、以下のような即座に測定可能な利益をもたらします：

ただ提案をするだけではなく、タスクを完了させるAI。

システム、データ、AIアクションを横断する一元的な可視化。

リアルタイム音声と推論による顧客対応の迅速化。

あらゆるAI意思決定に対する強力なガバナンスと監査可能性。

AIがツールやチームを横断的に調整することによるオペレーションの簡素化。

地域や言語、事業部門を横断したスケーラブルな展開。

このプラットフォームは、Commotion独自のコンテキストエンジニアリングレイヤーで構築されています。それにより、企業のデータとアクティビティを共有理解へと継続的にマッピングし、AIワーカーが責任ある意思決定を行うために活用します。

Tata Communicationsからの戦略的投資により基盤はさらに強化されました。同社のセキュアなグローバル・デジタル・ファブリック・インフラ・スタックにより、Commotionは、インドをはじめその他の高成長地域を含む市場で、信頼性の高い本番環境グレードのAIを確実に提供することができます。スタートアップの俊敏性、Tata Communicationsの企業としての信頼性、そしてNVIDIAのAIイノベーションを組み合わせることで、AIを自信をもって拡大しようとする組織にとって強力な基盤を構築することでしょう。

Tata CommunicationsのMD兼CEOであるA.S. Lakshminarayanan氏は、「この提携により、最先端のAI、企業の信頼、そして現実世界での実行力が結集します。Commotionは、あらゆる企業が直面している問題、すなわちAIを興味深いデモから事業に不可欠な運用へと移行させる方法を解決します。そしてインドをはじめ世界中でこのミッションの一翼を担えることを誇りに思っています」と述べています。

初期の導入事例では、以下のように有望な結果がすでに示されています：

某グローバル通信業者は、業務上の問題の40%以上を自律的に解決し、解決時間を35%短縮している。

某国際航空会社は、導入初年目にインバウンド顧客からの通話の30%をAIが処理すると想定している。

某世界的ホスピタリティグループは、AIを活用したゲストエンゲージメントによる直接予約とアップセルの増加を目指している。

インドの某自動車メーカーは、グローバルコンタクトセンターの刷新を進めており、ピーク時のエラスティックスケーリングにより、通話単価を30%低減させ、通話数を60%削減することで、ROIを50%向上させている。

「現代の企業に求められているのは、データを分析するだけでなく、大規模な場面で責任ある行動をとることのできるAIです」と述べるのはNVIDIAの南アジア担当マネージングディレクターであるVishal Dhupar氏です。さらに同氏は「当社のNVIDIA Nemotron™ 推論モデルを搭載したCommotionのAI OSは、通信から航空まで業界を問わず、コンテキストを理解し、意思決定し、タスクを実行できるAIワーカーの存在を現実のものにします」と述べています。

今回の発表は、インド政府のAIビジョンにも合致しています。Commotion、Tata Communications、NVIDIAは協力し、インド企業が言語や場所、複雑なインフラストラクチャを越えて機能するAIの導入できるよう支援しています。

Commotionはこの取り組みを通じて、AIをただ従業員を支援するためのツールとしてではなく、統制された信頼性の高いデジタルワークフォースとして位置づけており、企業がこれまで以上に迅速かつスマートに、より効率的に業務を遂行できるよう支援しています。

CommotionのAI OSと音声AIソリューションの提供を法人顧客に向けて開始しました。お問い合わせは [email protected] まで。

Commotionについて

Commotionは、AIを会話から業務実行へと転換するAIネイティブエンタープライズプラットフォームです。統合されたコンテキストグラフと オムニチャネルオーケストレーションレイヤー上に構築された同社は、企業がコンテキストを理解し、リアルタイムで推論し、顧客対応と業務ワークフロー全体でタスクを安全に実行する自律型AIワーカーの展開を可能にしています。Commotionは、企業がAIの実験段階からグローバル規模での本番環境に向けた自動化へと移行するのを支援します。詳しくは www.gocommotion.com をご覧ください。

Tata Communicationsについて

Tata Groupの一員であるTata Communications（NSE：TATACOMM）（BSE：500483）は、190を超える国と地域で、今日の急成長するデジタル経済を支えるグローバルなデジタルエコシステムの実現を担う企業です。同社は信頼を基盤に、コラボレーションとコネクテッドソリューション、コアおよび次世代コネクティビティ、クラウドホスティングとセキュリティソリューション、メディアサービスを通じて、世界中の企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。Fortune 500企業のうち300社が同社の顧客であり、世界の主要クラウド企業の80%にビジネスを接続しています。詳しくは www.tatacommunications.com をご覧ください。

