Commotion 推出由 NVIDIA Nemotron™ 開源模型驅動的企業級人工智能作業系統，提升數碼勞動力的生產效率

Tata Communications

25 2月, 2026, 20:22 CST

  • 企業級人工智能作業系統旨在統一語境、編排和執行，使受管制的人工智能員工能夠大規模自主完成真實的業務任務。
  • 這款人工智能作業系統配備語音人工智能功能，能以超低延遲實現流暢自然的語音對話。人工智能員工能夠邊聽邊理解情緒，實時思考並給予恰當回應。
  • 目前，在電訊、航空、酒店等行業的實際應用中，該系統已於全面監管和可追溯的基礎上，自主解決了 30-40% 的業務問題。

印度孟買2026年2月25日 /美通社/ -- 獲 Tata Communications 支援的領先人工智能 (AI) 原生初創企業 Commotion Inc. 今日發佈了與 NVIDIA 合力建立的全新人工智能作業系統 (AI OS)。 該平台運用 NVIDIA Nemotron™ 開源模型，結合 NVIDIA Riva 語音庫的先進功能，旨在協助企業將人工智能項目從試點落地到生產環境，在嚴謹監管下實現業務任務的自主化，確保成效可實際衡量。 兩者相輔相成，推動企業跨越洞察的邊界，大規模邁向智能執行。

傳統人工智能工具只能提供分析結果，後續仍需人手操作。Commotion 的人工智能作業系統卻打破局限，能夠整合企業所有數據，統籌跨系統的決策，讓人工智能員工能執行端到端任務，包括處理客服來電、解決網絡故障、提升客戶體驗。

企業現在欠缺的並非人工智能工具， 而是缺乏能真正完成工作的人工智能。 企業人工智能代理的部署才剛剛起步，現時許多機構都同時運行多個無法互相溝通的副駕助理和人工智能應用程式。 這導致數據形成孤島，操作軌跡亦無從追蹤。 缺乏統一管理、清晰視野和有效監管之下，管理層對於放手讓人工智能作出決策亦心存顧慮。

這些正是 Commotion 所要填補的缺口。

Commotion 行政總裁 Murali Swaminathan 表示：「企業的結論顯而易見：若無一套統一語境的系統，人工智能最終只屬一堆試驗品。 我們行業面對的真正挑戰，並非缺少模型或數據，而是萬物彼此孤立脫節。 公司現有的人工智能可回答問題，卻無法付諸行動。 為此，我們傾力打造此作業系統，向人工智能賦予所需的共享語境和流程編排能力，以便能從提供建議進展到實際執行。」

Commotion 現正與 NVIDIA 緊密合作，旨在將 NVIDIA Nemotron™ 模型的強大功能應用到實際的企業環境中。

這些功能將融入 Commotion 自家的語境理解及流程編排層，讓人工智能員工既能掌握來龍去脈，又能果斷決策，並在各大系統間迅速可靠地執行任務。

透過 Commotion 人工智能作業系統，企業提供了將人工智能投入實際營運的可行方案，效益立竿見影，成果可切實衡量：

  • 人工智能不僅能提供建議，更可自行完成任務。
  • 橫跨系統、數據及人工智能操作，單一畫面、全局掌控。
  • 透過實時語音和推理，加快與客戶互動。
  • 每項人工智能決策皆在嚴密管治之下，有源可溯，有據可查。
  • 人工智能負責統籌，讓工具與團隊合作無間，營運化繁為簡。
  • 支援跨地域、多語言及不同業務部門的靈活擴展部署。

此平台的基礎是 Commotion 專屬的語境工程層，其可持續將企業數據及活動轉化為人工智能員工可用的共享語境，以便在充分理解的基礎上作出負責任的決策。

Tata Communications 的策略投資，更為此堅實根基錦上添花。透過其安全的全球數碼架構，Commotion 生產級別的人工智能服務得以在印度及其他高增長地區穩健扎根，加以拓展。 初創企業的靈活應變、Tata Communications 的企業級信譽，以及 NVIDIA 的人工智能創新實力，三者結合之下將為尋求穩健擴展人工智能應用的機構奠定堅實基礎。

Tata Communications 董事總經理兼行政總裁 A.S. Lakshminarayanan 說：「是次合作薈萃先進人工智能技術、企業信譽與實際執行能力。 Commotion 現正解決所有企業都面臨的共同難題：如何將人工智能從有趣的演示項目，轉化為支撐核心業務的營運力量。 我們有幸能在印度及全球各地，共同肩負這項使命。」

初步合作已取得令人鼓舞的成果：

  • 一間環球電訊服務商，已能自主處理逾 40% 的營運問題，解決問題的時間因此縮短了 35%。
  • 一間國際航空公司預期，啟用首年內人工智能將可處理 30% 的客戶來電。
  • 一間全球酒店集團，正計劃借助人工智能與賓客互動，提升直接預訂率並推廣升級銷售。
  • 一間印度汽車代工生產商 (OEM) 正將其全球客戶聯絡中心升級轉型。藉著系統的彈性擴容能力，在高峰時段有效疏導來電，最終實現投資回報率提升 50%，每次來電成本降低 30%，而且來電總量更銳減 60%。

NVIDIA 亞洲南部地區董事總經理 Vishal Dhupar 說：「現今企業需要的人工智能不止於分析數據，更要能肩負責任，大規模地展開行動。Commotion 的人工智能作業系統由 NVIDIA Nemotron™ 推理模型驅動，讓人工智能員工能理解語境、自主決策，並在電訊至航空等不同行業實際執行任務。」

此項公佈，亦與印度政府的人工智能發展願景互相呼應。 Commotion、Tata Communications 與 NVIDIA 三方攜手，旨在協助印度企業部署能跨越語言障礙、地域界限及複雜基建環境的人工智能應用。

通過這項計劃，Commotion 重新定義人工智能的角色。它不再只是輔助員工的工具，而是成為受管治下值得信賴的數碼勞動力，有助企業在營運上邁向更迅速、更睿智和更高效的新境界。

Commotion 的人工智能作業系統和語音人工智能解決方案現已向企業客戶提供。 欲與我們聯絡，請發送電郵至 [email protected]

關於 Commotion

Commotion 作為人工智能原生的企業級平台，致力讓人工智能告別空談，付諸實踐。 Commotion 以統一的語境圖譜和全通路流程編排層為核心，協助企業部署自主人工智能員工。這些人工智能員工可理解語境、實時推理，並在面向客戶及營運的工作流程中，安全可靠地執行各項任務。 Commotion 協助企業將人工智能從實驗階段邁向可投入生產級別的自動化，並在全球範圍內實現大規模部署。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.gocommotion.com

關於 Tata Communications

Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) 為 Tata Group 集團旗下成員，致力推動全球數碼生態系統，業務遍及 190 多個國家及地區，為現今蓬勃發展的數碼經濟注入活力。 公司秉持信任為先的原則，透過合作與互聯解決方案、核心及新一代連接技術、雲端託管與安全解決方案，以及媒體服務，以助全球企業實現數碼轉型。 全球有 300 間 Fortune 500 公司選用其服務，公司更協助企業連接全球八成的雲端服務龍頭。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tatacommunications.com      

前瞻性及警示陳述

本新聞稿中有關 Tata Communications 及其前景的某些詞語和陳述，以及其他陳述，包括與 Tata Communications 預期財務狀況、業務策略、Tata Communications 營運未來發展以及印度整體經濟有關的陳述，均為前瞻性陳述。 此類陳述涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他因素，包括財務、監管及環境因素，以及與行業增長和趨勢預測相關的因素，這些因素可能導致 Tata Communications 的實際結果、表現或成就，或行業結果，與該等前瞻性陳述所表達或暗示的內容存在重大差異。 可能導致實際結果、表現或成就與該等前瞻性陳述截然不同的重要因素包括：未能增加 Tata Communications 網絡上的流量；未能開發滿足客戶需求並產生可接受利潤的新產品和服務；未能成功完成對支援新產品和服務（包括語音傳輸服務）的新技術和資訊系統的商業測試；未能穩定或降低公司若干通訊服務的價格壓縮率；未能整合策略性收購以及印度政府政策或規例的變動，特別是與 Tata Communications 所屬行業管理相關的變動；以及宏觀層面上印度的經濟、商業和信貸狀況。 其他可能導致實際結果、表現或成就與前瞻性陳述出現重大偏差的因素（其中許多超出 Tata Communications 的控制範圍），包括但不限於 Tata Communications Limited 年報中所討論的風險因素。 

Tata Communications Limited 年報載於 www.tatacommunications.com。 Tata Communications 並無義務亦明確表示不會承擔任何義務，以更新或修訂其前瞻性陳述。

© 2026 Tata Communications Ltd. 版權所有。 保留所有權利。

TATA COMMUNICATIONS 及 TATA 為 Tata Sons Private Limited 的商標或註冊商標。

所有其他第三方商標屬於其各自的擁有人。

