COMPUTEX 2026: MiTAC impulsa una infraestructura diversificada de IA mediante asociaciones estratégicas del ecosistema

Racks 52U emblemáticos refrigerados por líquido y soluciones llave en mano para IA agéntica

TAIPÉI, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corp., líder mundial en soluciones de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética, y filial de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), estará mostrando sus avanzadas arquitecturas a escala de rack en COMPUTEX 2026 (stand R0504, pabellón 2) del 2 al 5 de junio. Con una infraestructura de IA versátil y todo en uno, MiTAC respalda el ciclo de vida completo de la IA, desde el entrenamiento y la inferencia hasta la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), lo que permite a los clientes a nivel mundial superar las barreras de espacio, de cómputo y de energía en la emergente ola de la IA agéntica.

MiTAC Computing presentó en COMPUTEX 2026 toda su gama de soluciones a escala de rack, que incluye IA y servidores de computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) refrigerados por líquido con un rendimiento de inferencia excepcional, así como una variada cartera de infraestructuras de IA basada en la integración llave en mano de hardware y software. (PRNewsfoto/MiTAC Computing Technology Corp.)

"En COMPUTEX 2026, MiTAC presenta una infraestructura de IA diversificada, diseñada para impulsar cargas de trabajo dinámicas de IA mediante asociaciones estratégicas del ecosistema", afirmó Rick Hwang, presidente de MiTAC Computing Technology. "Al integrar plataformas de IA de alto rendimiento con un sólido ecosistema de hardware y software, ofrecemos una infraestructura llave en mano, flexible y lista para usarse, adaptada a los centros de datos modernos".

Navegando por la IA agéntica: cómo dominar los desafíos de escalabilidad y sostenibilidad

A medida que las empresas realizan la transición de la IA generativa a la IA agéntica autónoma, se ha intensificado la demanda de una enorme potencia de cómputo, una latencia ultrabaja y una inferencia de alto rendimiento. Sin embargo, ampliar los clústeres tradicionales aumenta la complejidad de la orquestación de los sistemas y pone de manifiesto las graves limitaciones del centro de datos en cuanto a espacio, refrigeración y capacidad de la red eléctrica.

Bajo el lema "Avanzando en la infraestructura diversificada de IA", MiTAC aborda estos multifacéticos desafíos de manera directa. Como un facilitador primordial del ecosistema, MiTAC ofrece soluciones llave en mano integrales que abarcan cómputo, almacenamiento, redes y refrigeración por líquido, respaldadas por cuatro aspectos estratégicos destacados:

1. Cómputo de próxima generación y refrigeración por líquido avanzada

MiTAC presenta por primera vez su rack 52U refrigerado por líquido para IA de alta densidad, con lo que rompe las normas de la industria. Al integrar 12 servidores de IA MiTAC G4826Z5 de alto rendimiento con 96 GPU AMD Instinct™ MI355X, esta solución ofrece una densidad de unidades de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés) por rack un 50 % superior en comparación con las configuraciones de IA estándar.

Mediante el aprovechamiento de tecnología de refrigeración de vanguardia para maximizar la densidad de cómputo y el escalamiento vertical para minimizar el espacio ocupado, MiTAC emplea una estricta estrategia de "integración llave en mano a escala de rack". Cada componente, desde los nodos de cómputo y los interruptores hasta las unidades de distribución de refrigerante (CDU, por sus siglas en inglés) y la gestión de la energía, está calibrado con precisión para lograr una implementación óptima y un rendimiento máximo.

Para los centros HPC nacionales y académicos, MiTAC introduce de forma simultánea el rack HPC C2811Z5 de alta densidad refrigerado por líquido compatible con protección contra sobrecorriente (OCP, por sus siglas en inglés), junto con almacenamiento de alta capacidad para acelerar la investigación científica y la modelación climática.

2. Gestión térmica de próxima generación e innovación Diamond Cooling®

MiTAC destaca sus revolucionarios servidores G8825Z5 de IA refrigerados por diamante, que generan hasta un 50 % más de tokens que el hardware convencional y ofrecen un rendimiento sin interrupciones a temperaturas de aire de entrada superiores a 35 °C (95 °F). Con el uso de la tecnología patentada Diamond Cooling® de Akash Systems y equipados con GPU AMD Instinct™ MI350X, los servidores de IA refrigerados por diamante de MiTAC abren el camino para la gestión térmica avanzada en la infraestructura de próxima generación, lo que genera ahorros en inversión de capital, gastos operativos y de energía para los centros de datos actuales y futuros.

3. Firmware de código abierto y gestión propia POD

Este enorme hardware informático funciona gracias a una arquitectura de gestión ágil, segura y muy flexible. La pila de firmware de gestión de placa base de código abierto de MiTAC, MiOBMC™, junto con su firmware de sistema (BIOS), MiOPF™, otorga a los operadores de centros de datos un control total del sistema sin software intermedio (bare-metal). Al liberar a los operadores de la dependencia de un solo proveedor, esta solución cumple con las estrictas demandas de personalización, al tiempo que ofrece un diseño seguro, transparente y sostenible para todos los clientes de centros de datos.

A nivel de clúster, la solución propia de gestión POD de MiTAC, MiCoreView™, ofrece una experiencia de software de gran valor. Esta herramienta proporciona un monitoreo e implementación integrales en todos los racks, la energía y la infraestructura de refrigeración por líquido para sistemas GPU y HPC. Además, se integra a la perfección con Kubernetes y AMD Enterprise AI Suite para permitir la orquestación automatizada de recursos GPU de grado empresarial.

4. El ecosistema estratégico "AI Together"

Para eliminar los retrasos en el rendimiento y acelerar la implementación, MiTAC ha diseñado su arquitectura de plataforma junto con los principales innovadores tecnológicos de la industria:

5. Arquitecturas modulares de centros de datos de IA

Para hacer frente a las limitaciones de las redes eléctricas modernas, MiTAC colabora con Tonomia para lanzar el "centro de datos modular TonoForge™". Al combinar los racks de servidores G4826Z5 refrigerados por líquido de MiTAC con el avanzado sistema de gestión de energía de Tonomia, esta arquitectura modular reduce los tiempos tradicionales de implementación de centros de datos a solo 12 semanas, lo que permite establecer una infraestructura de IA descentralizada en cualquier lugar del mundo.

Creando en compañía un futuro de IA resiliente e inteligente

Desde su integración de marca en 2024, MiTAC ha marcado una importante evolución, ya que lleva la colaboración en el ecosistema más allá de la simple armonización de especificaciones estándar para alcanzar avances revolucionarios a escala de rack y a nivel de clúster. Al continuar profundizando sus alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos globales, como AMD, Broadcom, CoolIT, Canonical, DDN, Intel, Micron, Murata, Nidec, NVIDIA, Rafay y Solidigm, MiTAC ofrece "soluciones llave en mano integrales de infraestructura de IA". Mediante estas arquitecturas a gran escala, MiTAC permite a los operadores y organizaciones de todo el mundo superar las barreras tradicionales de las infraestructuras, para impulsar la creación conjunta de un futuro de IA resiliente, sostenible e hiperinteligente.

Más información: https://www.mitaccomputing.com/en/campaign/computex2026

Acerca de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., subsidiaria de MiTAC Holdings, ofrece soluciones de servidores integrales, altamente personalizables y energéticamente eficientes, respaldadas por experiencia en la industria desde la década de 1990. MiTAC Computing se especializa en inteligencia artificial, computación de alto rendimiento, computación en la nube y computación en el borde, y emplea metodologías rigurosas para garantizar una calidad absoluta (en equipos básicos, sistemas, racks y clústeres) para lograr así una total integración y un rendimiento completo. Este compromiso con la calidad en todos los niveles distingue a MiTAC Computing en la industria.

Con presencia mundial y capacidades de extremo a extremo, desde investigación y desarrollo y fabricación hasta soporte a nivel mundial, MiTAC Computing ofrece plataformas ágiles y personalizadas para centros de datos de hiperescala, computación de alto rendimiento y aplicaciones de IA, lo que garantiza un rendimiento y una escalabilidad óptimos para satisfacer necesidades comerciales únicas. Al aprovechar los últimos avances en IA y refrigeración líquida, y al unificar la marca MiTAC con los productos de servidor Intel DSG y TYAN, MiTAC Computing se destaca por su tecnología de servidor innovadora, eficiente y confiable, así como por sus soluciones integradas de hardware y software, lo que permite a las empresas enfrentar los desafíos futuros.

Sitio web de MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

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FUENTE MiTAC Computing Technology Corp.