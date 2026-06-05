Computex 2026 : MiTAC fait progresser une infrastructure d'IA diversifiée grâce à des partenariats stratégiques avec les écosystèmes
News provided byMiTAC Computing Technology Corp.
Jun 05, 2026, 01:55 ET
Racks et solutions clés en main Flagship 52U pour l'IA agentique
TAIPEI, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corp., chef de file mondial en solutions de serveurs haute performance et écoénergétiques et filiale de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), présente ses architectures avancées à l'échelle du rack au salon COMPUTEX 2026 (kiosque R0504, hall 2) du 2 au 5 juin. Doté d'une infrastructure d'IA polyvalente et tout-en-un, MiTAC soutient le cycle de vie complet de l'IA – de la formation et de l'inférence à la génération augmentée par récupération (RAG) – permettant aux clients mondiaux de surmonter les obstacles liés à l'espace, au calcul et à l'énergie dans la nouvelle vague agentique de l'IA.
« Au COMPUTEX 2026, MiTAC présente une infrastructure d'IA diversifiée conçue pour générer des charges de travail dynamiques grâce à des partenariats stratégiques avec l'écosystème », déclare Rick Hwang, président de MiTAC Computing Technology. « En intégrant des plateformes d'intelligence artificielle haute performance à un écosystème matériel et logiciel robuste, nous offrons une infrastructure clé en main flexible et prête à l'emploi, adaptée aux centres de données modernes. »
Naviguer dans l'IA agentique : maîtriser les défis de l'extensibilité et de la durabilité
À mesure que les entreprises passent de l'IA générative à l'IA agentique autonome, la demande pour une puissance de calcul massive, une latence ultra-faible et une inférence à haut débit a augmenté. Toutefois, la mise à l'échelle des grappes traditionnelles accroît la complexité de l'orchestration tout en exposant les contraintes importantes du centre de données en matière d'espace, de refroidissement et de capacité du réseau électrique.
Sous le thème « Promouvoir une infrastructure d'IA diversifiée », MiTAC s'attaque de front à ces défis multidimensionnels. Agissant en tant que principal facilitateur de l'écosystème, MiTAC offre des solutions clés en main à guichet unique couvrant le calcul, le stockage, la mise en réseau et le refroidissement liquide, ancrées par quatre faits saillants stratégiques :
1. Calcul de prochaine génération et refroidissement par liquide avancé
En rupture avec les normes de l'industrie, MiTAC lance son rack IA 52U à haute densité refroidi par liquide. En intégrant 12 serveurs d'IA MiTAC G4826Z5 extrêmes avec 96 processeurs graphiques AMD Instinct™ MI355X, cette solution offre une densité de processeur graphique 50 % plus élevée par bâti que les configurations d'IA standard.
En tirant parti d'une technologie de refroidissement de pointe pour maximiser la densité de calcul et la mise à l'échelle verticale afin de réduire au minimum l'empreinte, MiTAC utilise une stratégie stricte d'intégration à l'échelle du bâti clé en main. Chaque composant – des nœuds et commutateurs de calcul aux CDU et à la gestion de l'alimentation – est calibré avec précision pour un déploiement optimal et un rendement maximal.
Pour les centres de HPC nationaux et universitaires, le MiTAC introduit simultanément le rack HPC à refroidissement liquide C2811Z5 conforme à la norme OCP, jumelé à un stockage à grande capacité pour accélérer la recherche scientifique et la modélisation climatique.
2. Gestion thermique de nouvelle génération et innovation Diamond Cooling®
MiTAC met en valeur ses serveurs d'intelligence artificielle G8825Z5 refroidis par diamant, qui génèrent jusqu'à 50 % plus de jetons que le matériel en stock et offrent un rendement sans accélérateur à des températures d'entrée supérieures à 95 °F. Tirant parti de la technologie exclusive Diamond CoolingMD d'Akash Systems et alimentés par les processeurs graphiques AMD Instinct™ MI350X, les serveurs d'intelligence artificielle refroidis par diamant MiTAC ouvrent la voie à une gestion thermique avancée dans l'infrastructure de prochaine génération, favorisant les dépenses en capital, les dépenses d'exploitation et les économies d'énergie pour les centres de données existants et futurs.
3. Micrologiciel de source ouverte et gestion exclusive des POD
Ce matériel informatique massif repose sur une architecture de gestion agile, sécurisée et très flexible. La pile de micrologiciels de gestion des plinthes open source de MiTAC, MiOBMC™ et son micrologiciel de système (BIOS), MiOPF™, offrent aux opérateurs de centre de données un contrôle complet du métal nu. En libérant les opérateurs de l'immobilisation des fournisseurs, elle répond à des exigences strictes en matière de personnalisation tout en offrant une conception sûre, transparente et durable à tous les clients du centre de données.
Au niveau des grappes, la solution de gestion des POD MiCoreView™ exclusive de MiTAC offre une expérience logicielle de grande valeur. Il assure une surveillance et un déploiement complets sur les racks, l'infrastructure d'alimentation et de refroidissement liquide pour les systèmes GPU et HPC. De plus, il s'intègre parfaitement à Kubernetes et à la suite AMD Enterprise AI pour permettre une orchestration automatisée des ressources GPU de niveau entreprise.
4. L'écosystème stratégique « AI Together »
Pour éliminer les points d'étranglement de performance et accélérer le déploiement, MiTAC a co-conçu son architecture de plateforme avec les plus grands innovateurs technologiques de l'industrie :
- GPU et polyvalence architecturale : Le portefeuille est propulsé par les modèles 4U G4826Z5 refroidis par liquide et 8U G8825Z5, alimentés respectivement par les processeurs graphiques AMD Instinct™ MI355X et MI350X. Pour les configurations PCIe-GPU, le nouveau TN85-B8261 prend en charge les cartes AMD Instinct™ MI350P et les GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. De plus, MiTAC tire parti de l'architecture NVIDIA MGX pour lancer des serveurs AI MGX™ de nouvelle génération de la série G (entraînés par des processeurs de serveurs AMD EPYC™ de 6e génération), complétés par le serveur de gestion R1917GC comprenant des processeurs NVIDIA Vera et NVIDIA Grace.
- Stockage et synergie mémoire : Conçues pour briser les murs de mémoire et de stockage, les plateformes intègrent les SSD Solidigm PCIe Gen 5 D7-PS1010 et les SSD massifs D5-P5336 de 122 To (parfaitement adaptés au support de stockage TS70A-B8056). En parallèle, les serveurs de nouvelle génération débloquent des vitesses de pointe en adoptant les SSD 9650 PCIe Gen 6 (E3.S), les RDIMM DDR5 6400 à large bande et les SSD Micron 9550 (E1.S) pour surcharger le débit de la grappe.
- Solutions logicielles clés en main : En collaboration avec des innovateurs mondiaux pour libérer la synergie de l'écosystème, MiTAC présente des solutions clés en main complètes :
- DDN : Jumelle le rack de stockage TS70A-B8056 à la plateforme de données DDN Infinia Intelligent AI Data Platform, éliminant les goulots d'étranglement des données de l'IA de bout en bout et maximisant le rendement du processeur graphique pour accélérer les charges de travail comme l'inférence, le RAG et l'IA agentique.
- Rafay : S'intègre parfaitement à la plateforme GPU-as-a-Service de Rafay pour les applications AI Factory, offrant une orchestration automatisée des GPU pour accélérer le déploiement et l'efficacité opérationnelle.
- Canonical : Intégration native avec Ubuntu 26.04 LTS, prenant en charge AMD ROCm™ et NVIDIA CUDA pour simplifier la configuration et assurer la résilience des environnements à source ouverte.
- Déploiement de l'IA agentique : En partenariat avec Futurenest (un partenaire du programme de création de NVIDIA), MiTAC présente une démonstration de faisabilité comprenant des charges de travail de gouvernance de l'IA agentique en direct sur le serveur d'inférence phare 8-GPU G4520G6. Également présentée lors de l'événement, MiTAC Information Technology, membre du groupe, expose « Powering the Private AI, Agent Hub and Builder » pour un déploiement numérique sécurisé des employés sur place.
5. Architectures modulaires de centre de données par intelligence artificielle
Pour répondre aux contraintes du réseau moderne, MiTAC collabore avec Tonomia pour lancer le centre de données modulaire TonoForge™. En jumelant les supports de serveur refroidis par liquide MiTAC G4826Z5 au système avancé de gestion de l'énergie de Tonomia, cette architecture modulaire réduit les délais de déploiement traditionnels des centres de données à seulement 12 semaines, permettant une infrastructure d'IA décentralisée partout dans le monde.
Cocréer un avenir de l'IA résiliente et intelligente
Marquant une forte évolution depuis l'intégration de sa marque en 2024, MiTAC a amélioré la collaboration de l'écosystème, passant de l'harmonisation des spécifications standard à des percées révolutionnaires, à l'échelle des crémaillères et au niveau des grappes. En continuant d'approfondir ses alliances stratégiques avec les géants technologiques mondiaux, notamment AMD, Broadcom, CoolIT, Canonical, DDN, Intel, Micron, Murata, Nidec, NVIDIA, Rafay et Solidigm, MiTAC offre des solutions complètes et clés en main d'infrastructure d'IA à guichet unique. Grâce à ces architectures à grande échelle, MiTAC permet aux organisations et aux opérateurs mondiaux de transcender les obstacles à l'infrastructure traditionnelle, en soutenant la création conjointe d'un avenir d'IA résilient, durable et hyper intelligent.
Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.mitaccomputing.com/en/campaign/computex2026
- Brochure sur les plateformes AMD
- Brochure sur les plateformes Intel
- Brochure sur les plateformes NVIDIA
À propos de MiTAC Computing Technology Corporation
MiTAC Computing Technology Corp., filiale de MiTAC Holdings, propose des solutions de serveurs complètes et écoefficientes qui reposent sur un savoir-faire industriel remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, le HPC, le cloud et l'edge computing, MiTAC Computing emploie des méthodologies rigoureuses pour garantir une qualité sans compromis, tant au niveau des barebones, des systèmes, des racks que des clusters, afin d'atteindre des performances et une intégration optimales. Cet engagement en faveur de la qualité à tous les niveaux permet à MiTAC Computing de se distinguer dans le secteur.
Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout - de la R&D et de la fabrication à l'assistance mondiale - MiTAC Computing fournit des plateformes agiles et personnalisées pour les centres de données hyperscale, le HPC et les applications d'IA, garantissant des performances et une évolutivité optimales pour répondre aux besoins uniques des entreprises. En s'appuyant sur les dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et en unifiant la marque MiTAC avec les produits serveurs Intel DSG et TYAN, MiTAC Computing se distingue par sa technologie de serveur innovante, efficace et fiable, ainsi que par ses solutions matérielles et logicielles intégrées, permettant aux entreprises de relever les défis de demain.
- Site web de MiTAC Computing Technology Corporation : https://www.mitaccomputing.com/
Share this article