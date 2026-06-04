-COMPUTEX 2026: MiTAC impulsa una infraestructura de IA diversificada mediante alianzas estratégicas del ecosistema

Racks refrigerados por líquido de 52U de última generación y soluciones llave en mano para IA de agentes

TAIPEI, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corp., líder mundial en soluciones de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética, y filial de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), presenta sus avanzadas arquitecturas a escala de rack en COMPUTEX 2026 (Stand R0504, Pabellón 2), del 2 al 5 de junio. Con una infraestructura de IA versátil e integral, MiTAC abarca el ciclo de vida completo de la IA, desde el entrenamiento y la inferencia hasta la Generación Aumentada por Recuperación (RAG), lo que permite a clientes de todo el mundo superar las limitaciones de espacio, capacidad de procesamiento y energía en la creciente ola de IA con agentes.

MiTAC Computing showcased its comprehensive rack-scale solutions at COMPUTEX 2026, featuring AI and HPC liquid-cooled servers with outstanding inference performance and a diversified AI infrastructure portfolio enabled by turnkey hardware and software integration.

"En COMPUTEX 2026, MiTAC presenta una infraestructura de IA diversificada, diseñada para impulsar cargas de trabajo de IA dinámicas mediante alianzas estratégicas con el ecosistema", declaró Rick Hwang, presidente de MiTAC Computing Technology. "Al integrar plataformas de IA de alto rendimiento con un sólido ecosistema de hardware y software, ofrecemos una infraestructura flexible y lista para usar, adaptada a los centros de datos modernos".

Navegando por la IA de agentes: Dominando los desafíos de escalabilidad y sostenibilidad

A medida que las empresas transitan de la IA generativa a la IA de agentes autónoma, la demanda de una enorme capacidad de procesamiento, latencia ultrabaja e inferencia de alto rendimiento se ha disparado. Sin embargo, escalar los clústeres tradicionales aumenta la complejidad de la orquestación y expone las graves limitaciones de los centros de datos en cuanto a espacio, refrigeración y capacidad de la red eléctrica.

Bajo el lema "Impulsando una infraestructura de IA diversificada", MiTAC aborda de frente estos desafíos multifacéticos. Como facilitador líder del ecosistema, MiTAC ofrece soluciones integrales llave en mano que abarcan computación, almacenamiento, redes y refrigeración líquida, basadas en cuatro pilares estratégicos:

1. Computación de próxima generación y refrigeración líquida avanzada

Rompiendo las normas de la industria, MiTAC presenta su rack refrigerado por líquido AI de alta densidad de 52U. Al integrar 12 servidores de IA extremos MiTAC G4826Z5 con 96 AMD Instinct™ MI355X GPUs, esta solución ofrece una densidad de GPU por rack un 50 % mayor en comparación con las configuraciones de IA estándar.

Al aprovechar la tecnología de refrigeración de vanguardia para maximizar la densidad informática y el escalamiento vertical para minimizar el espacio, MiTAC emplea una estricta estrategia de "integración a escala de rack llave en mano". Cada componente, desde nodos informáticos y conmutadores hasta CDU y administración de energía, está calibrado con precisión para una implementación óptima y un rendimiento máximo.

Para los centros HPC nacionales y académicos, MiTAC presenta simultáneamente el rack HPC C2811Z5 de alta densidad refrigerado por líquido, compatible con OCP, junto con almacenamiento de alta capacidad para acelerar la investigación científica y el modelado climático.

2. Gestión térmica de última generación e innovación en Diamond Cooling®

MiTAC destaca sus revolucionarios servidores de IA G8825Z5 con refrigeración Diamond, que generan hasta un 50 % más de tokens que el hardware estándar y ofrecen un rendimiento sin limitaciones a temperaturas de entrada de aire superiores a 35 °C. Gracias a la tecnología patentada Diamond Cooling® de Akash Systems y a las AMD Instinct™ MI350X GPUs, los servidores de IA con refrigeración Diamond de MiTAC están allanando el camino para una gestión térmica avanzada en la infraestructura de próxima generación, impulsando el ahorro en gastos de capital (CapEx), gastos operativos (OpEx) y energía para los centros de datos actuales y futuros.

3. Firmware de código abierto y gestión de POD propia

Este potente hardware informático se basa en una arquitectura de gestión ágil, segura y altamente flexible. El firmware de gestión de placa base de código abierto de MiTAC, MiOBMC™, junto con su firmware de sistema (BIOS), MiOPF™, otorga a los operadores de centros de datos un control total del hardware. Al liberar a los operadores de la dependencia de un proveedor específico, satisface las exigentes demandas de personalización y ofrece un diseño seguro, transparente y sostenible para todos los clientes de centros de datos.

A nivel de clúster, la solución de gestión de MiCoreView™ POD de MiTAC ofrece una experiencia de software de alto valor. Proporciona una monitorización e implementación integrales en racks, alimentación y refrigeración líquida para sistemas GPU y HPC. Además, se integra a la perfección con Kubernetes y AMD Enterprise AI Suite para permitir la orquestación automatizada de recursos GPU de nivel empresarial.

4. El ecosistema estratégico "AI Together"

Para eliminar los cuellos de botella en el rendimiento y acelerar la implementación, MiTAC ha desarrollado conjuntamente la arquitectura de su plataforma con los principales innovadores tecnológicos del sector:

5. Arquitecturas modulares de centros de datos de IA

Para abordar las limitaciones de la red eléctrica moderna, MiTAC colabora con Tonomia para lanzar el "Centro de Datos Modular TonoForge™". Al combinar los racks de servidores refrigerados por líquido MiTAC G4826Z5 con el avanzado sistema de gestión energética de Tonomia, esta arquitectura modular reduce los tiempos de implementación de los centros de datos tradicionales a tan solo 12 semanas, lo que permite una infraestructura de IA descentralizada en cualquier parte del mundo.

Creando conjuntamente un futuro de IA resiliente e inteligente

Tras su notable evolución desde la integración de su marca en 2024, MiTAC ha elevado la colaboración con el ecosistema, pasando de la alineación de especificaciones estándar a avances revolucionarios a nivel de rack y clúster. Al seguir fortaleciendo sus alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos globales, como AMD, Broadcom, CoolIT, Canonical, DDN, Intel, Micron, Murata, Nidec, NVIDIA, Rafay y Solidigm, MiTAC ofrece soluciones integrales de infraestructura de IA llave en mano. Mediante estas arquitecturas a gran escala, MiTAC capacita a operadores y organizaciones globales para trascender las barreras de la infraestructura tradicional, impulsando la creación conjunta de un futuro de IA resiliente, sostenible e hiperinteligente.

Más información: https://www.mitaccomputing.com/en/campaign/computex2026

Acerca de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., filial de MiTAC Holdings, ofrece soluciones de servidores integrales y de bajo consumo energético, respaldadas por una amplia experiencia en el sector desde la década de 1990. Especializada en IA, HPC, computación en la nube y computación perimetral, MiTAC Computing emplea metodologías rigurosas para garantizar una calidad excepcional en todos los niveles: barebones, sistemas, racks y clústeres, logrando así un rendimiento e integración óptimos. Este compromiso con la calidad en cada nivel distingue a MiTAC Computing en el sector.

Con presencia mundial y capacidades integrales —desde I+D y fabricación hasta soporte global—, MiTAC Computing proporciona plataformas ágiles y personalizadas para centros de datos a hiperescala, HPC y aplicaciones de IA, garantizando un rendimiento y una escalabilidad óptimos para satisfacer las necesidades específicas de cada negocio. Aprovechando los últimos avances en IA y refrigeración líquida, y unificando la marca MiTAC con los productos de servidores Intel DSG y TYAN, MiTAC Computing destaca por su tecnología de servidores innovadora, eficiente y fiable, así como por sus soluciones integradas de hardware y software, lo que permite a las empresas afrontar los retos del futuro.

Sitio web de MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

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