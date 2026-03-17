CONEXPO-CON/AGG 2026: as soluções completas da XCMG oferecem novo valor aos clientes globais

LAS VEGAS, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A CONEXPO-CON/AGG 2026, uma das maiores exposições de máquinas de construção do mundo, foi realizada de 3 a 7 de março em Las Vegas. A XCMG, fabricante líder chinesa de máquinas de construção, apresentou uma ampla exposição de equipamentos e soluções integradas voltadas para o mercado norte-americano.

CONEXPO-CON/AGG 2026: As soluções de cenário completo da XCMG entregam novo valor aos clientes globais (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Com o tema "Solid XCMG, Steady Progress", a exposição da XCMG foi além da simples demonstração da quantidade de equipamentos, destacando soluções baseadas em cenários. Ela apresentou 35 modelos adaptados para a América do Norte, oferecendo soluções inteligentes e integradas para operações de terraplenagem, içamento, trabalhos aéreos e mineração. Escavadeiras e carregadeiras foram dispostas como sistemas integrados ao lado de plataformas aéreas e guindastes, criando um "microcanteiro de obras" interativo que deu vida às capacidades reais da XCMG.

"Desde que nosso primeiro lote de 100 rolos entrou no mercado norte-americano em 1990, evoluímos para oferecer soluções abrangentes que incluem guindastes, escavadeiras e equipamentos de mineração. Continuamos comprometidos em atender às necessidades de engenharia e construção da região da América do Norte com produtos de alta qualidade e suporte contínuo ao setor", disse Zhai Kun, gerente geral da XCMG Import & Export Co., Ltd.

A recém-lançada série PRO marca um grande avanço nos recursos de interface homem‑máquina da XCMG. Ao integrar controle inteligente, personalização de parâmetros, interfaces visuais e autodiagnóstico, torna as máquinas complexas "fáceis de entender e precisas de controlar", alcançando assim inteligência e eficiência operacional. Na CONEXPO‑CON/AGG 2026, a série PRO conquistou forte tração comercial, garantindo múltiplos pedidos de intenção e assinaturas no local com importantes distribuidores norte‑americanos.

Da P&D à fabricação, da cadeia de suprimentos ao branding, a XCMG está construindo uma rede global de operações mais resiliente, ágil e sustentável para seus clientes. Por meio de uma estreita colaboração entre seu Centro de P&D na América do Norte e a sede na China, a empresa possibilita um desenvolvimento ininterrupto, incorporando um modelo de sustentabilidade de longo prazo e orientado para o valor no ecossistema empresarial local.

Hoje, a empresa está indo além de "vender produtos" para elevar a "densidade tecnológica" de suas ofertas, fornecendo soluções inteligentes, integradas e baseadas em cenários, adaptadas às exigentes condições locais.

"Não estamos mais apenas fornecendo ferramentas econômicas; estamos exportando soluções avançadas de engenharia. É por meio da tecnologia que conquistamos respeito e confiança no mercado global de alto padrão", disse Zhai.

Os produtos da XCMG agora alcançam mais de 190 países e regiões, com mais de 95% de cobertura ao longo da Belt and Road. A receita no exterior atingiu quase metade do total das vendas, um recorde histórico. A expansão global da cadeia de valor completa da XCMG em produtos, soluções e tecnologia continua a fortalecer sua competitividade global.

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FONTE XCMG Machinery