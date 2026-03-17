LAS VEGAS, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- CONEXPO-CON/AGG 2026, una de las ferias de maquinaria de construcción más grandes del mundo, se celebró del 3 al 7 de marzo en Las Vegas. XCMG, uno de los principales fabricantes chinos de maquinaria de construcción, ha presentado una amplia variedad de equipos y soluciones integradas diseñadas específicamente para el mercado norteamericano.

CONEXPO-CON/AGG 2026: Las soluciones integrales de XCMG aportan un nuevo valor a los clientes de todo el mundo (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Con el tema "XCMG sólido, progreso constante", la exposición de XCMG fue más allá de la mera exhibición de equipos para destacar soluciones basadas en escenarios. Presentó 35 modelos diseñados específicamente para Norteamérica, que ofrecen soluciones inteligentes e integradas para operaciones de movimiento de tierras, elevación, trabajos aéreos y minería. Las excavadoras y las palas cargadoras se dispusieron como sistemas integrados junto con plataformas elevadoras y grúas, para crear una "microobra" interactiva que mostraba las capacidades reales de XCMG.

"Desde que nuestro primer lote de 100 rodillos compactadores llegó al mercado norteamericano en 1990, hemos evolucionado hasta ofrecer soluciones integrales que abarcan grúas, excavadoras y equipos de minería. Seguimos comprometidos con satisfacer las necesidades de ingeniería y construcción de la región de Norteamérica, con productos de alta calidad y un apoyo continuo al sector", afirmó Zhai Kun, director general de XCMG Import & Export Co., Ltd.

La serie PRO que acaban de lanzar supone un gran avance en las capacidades de interfaz hombre-máquina de XCMG. Al integrar control inteligente, personalización de parámetros, interfaces visuales y autodiagnóstico, hace que la maquinaria compleja sea "fácil de entender a simple vista y precisa de controlar", lo que permite lograr tanto inteligencia como eficiencia operativa. En la feria CONEXPO-CON/AGG 2026, la serie PRO tuvo un gran recibimiento comercial, lo que le permitió conseguir múltiples pedidos en firme y firmar acuerdos in situ con los principales distribuidores de Norteamérica.

Desde la investigación y desarrollo (I+D) hasta la fabricación, pasando por la cadena de suministro y la estrategia de marca, XCMG está construyendo una red de operaciones globales más resiliente, ágil y sostenible para sus clientes. Gracias a la estrecha colaboración entre su centro de I+D de Norteamérica y la sede central en China, la empresa lleva a cabo actividades de desarrollo las 24 horas del día, y así integra profundamente en el ecosistema empresarial local un modelo de sostenibilidad a largo plazo basado en el valor.

En la actualidad, la empresa va más allá de la simple "venta de productos" para aumentar la "densidad tecnológica" de su oferta, con soluciones inteligentes, integradas y basadas en escenarios, adaptadas a las exigentes condiciones locales.

"Ya no nos limitamos a ofrecer herramientas rentables; exportamos soluciones de ingeniería avanzadas. Es gracias a la tecnología que nos ganamos el respeto y la confianza en el mercado mundial de gama alta", afirmó Zhai.

Los productos de XCMG llegan actualmente a más de 190 países y regiones, con una cobertura superior al 95 % a lo largo de la Franja y la Ruta. Los ingresos procedentes del extranjero han aumentado hasta alcanzar casi la mitad de las ventas totales, lo que supone un récord histórico. La ampliación mundial de XCMG a lo largo de toda la cadena de valor (que abarca productos, soluciones y tecnología) sigue reforzando su competitividad a nivel mundial.

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FUENTE XCMG Machinery