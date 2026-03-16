CONEXPO-CON/AGG 2026: Las soluciones integrales de XCMG aportan un nuevo valor a los clientes globales

LAS VEGAS, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- CONEXPO-CON/AGG 2026, una de las mayores ferias de maquinaria de construcción del mundo, se celebró del 3 al 7 de marzo en Las Vegas. El fabricante chino líder de maquinaria de construcción, XCMG, presentó una sólida exposición de equipos y soluciones integradas adaptadas al mercado norteamericano.

CONEXPO-CON/AGG 2026: XCMG’s Full-Scenario Solutions Deliver New Value to Global Customers

Bajo el lema "XCMG Sólida, Progreso Constante", la exposición de XCMG fue más allá de mostrar la cantidad de equipos para destacar soluciones basadas en escenarios. Presentó 35 modelos diseñados a medida para Norteamérica, que ofrecen soluciones inteligentes e integradas para movimiento de tierras, elevación, trabajos en altura y operaciones mineras. Excavadoras y cargadoras se exhibieron como sistemas integrados junto con plataformas elevadoras y grúas, creando un "micrositio de construcción" interactivo que dio vida a las capacidades de XCMG en el mundo real.

"Desde que nuestro primer lote de 100 rodillos llegó al mercado norteamericano en 1990, hemos evolucionado para ofrecer soluciones integrales que abarcan grúas, excavadoras y equipos de minería. Seguimos comprometidos con satisfacer las necesidades de ingeniería y construcción de la región norteamericana con productos de alta calidad y un apoyo constante al sector", declaró Zhai Kun, director general de XCMG Import & Export Co., Ltd.

La recién lanzada serie PRO representa un importante avance en las capacidades de interfaz hombre-máquina de XCMG. Al integrar control inteligente, personalización de parámetros, interfaces visuales y autodiagnóstico, permite que la maquinaria compleja sea "clara a simple vista y precisa de controlar" para lograr tanto inteligencia como eficiencia operativa. En CONEXPO-CON/AGG 2026, la serie PRO obtuvo una gran aceptación comercial, asegurando múltiples pedidos potenciales y la firma de contratos in situ con distribuidores líderes en Norteamérica.

Desde I+D hasta fabricación, pasando por la cadena de suministro y la imagen de marca, XCMG está construyendo una red de operaciones globales más resiliente, ágil y sostenible para sus clientes. Gracias a la estrecha colaboración entre su centro de I+D en Norteamérica y su sede central en China, la empresa permite un desarrollo continuo, integrando un modelo de sostenibilidad a largo plazo basado en valores en el ecosistema empresarial local.

Actualmente, la empresa va más allá de la simple "venta de productos" para aumentar la "densidad tecnológica" de su oferta, proporcionando soluciones inteligentes, integradas y basadas en escenarios, adaptadas a las exigentes condiciones locales.

"Ya no nos limitamos a proporcionar herramientas rentables; exportamos soluciones de ingeniería avanzadas. Es a través de la tecnología que nos ganamos el respeto y la confianza en el mercado global de alta gama", afirmó Zhai.

Los productos de XCMG llegan ahora a más de 190 países y regiones, con una cobertura superior al 95 % a lo largo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Los ingresos procedentes del extranjero han alcanzado casi la mitad de las ventas totales, un récord histórico. La expansión global de XCMG, que abarca toda la cadena de valor (productos, soluciones y tecnología), sigue fortaleciendo su competitividad a nivel mundial.

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