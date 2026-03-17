CONEXPO-CON/AGG 2026 : les solutions à scénarios complets de XCMG offrent une nouvelle valeur aux clients mondiaux

LAS VEGAS, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le CONEXPO-CON/AGG 2026, l'un des plus grands salons d'engins de construction au monde, s'est tenu du 3 au 7 mars à Las Vegas. Le principal fabricant chinois d'engins de construction, XCMG, a présenté une un éventail complet d'équipements et de solutions intégrées sur mesure pour le marché nord-américain.

CONEXPO-CON/AGG 2026: XCMG’s Full-Scenario Solutions Deliver New Value to Global Customers

Sur le thème « Solidité XCMG, progrès continu », l'exposition de XCMG est allée au-delà de la simple présentation d'équipements pour mettre à l'honneur des solutions basées sur des scénarios. L'exposition a présenté 35 modèles conçus sur mesure pour l'Amérique du Nord, offrant des solutions intégrées et intelligentes pour le terrassement, le levage, le travail aérien et l'exploitation minière. Les excavatrices et les chargeuses ont été présentées comme des systèmes cohésifs aux côtés de plateformes de travail aériennes et de grues, créant ainsi un « microchantier » interactif qui a permis de concrétiser les capacités réelles de XCMG.

« Depuis l'arrivée de notre premier lot de 100 rouleaux compresseurs sur le marché nord-américain en 1990, nous avons évolué pour offrir des solutions complètes couvrant les grues, les excavatrices et l'équipement minier. Nous demeurons déterminés à répondre aux besoins d'ingénierie et de construction de la région nord-américaine en offrant des produits de haute qualité et un soutien continu de l'industrie », a déclaré Zhai Kun, directeur général de XCMG Import & Export Co., Ltd.

La nouvelle série PRO marque une avancée majeure dans les capacités d'interface personne-machine de XCMG. Intégrant le contrôle intelligent, la personnalisation des paramètres, les interfaces visuelles et l'autodiagnostic, cette série rend les engins complexes « clairs en un coup d'œil et précis à contrôler » pour atteindre à la fois l'intelligence et l'efficacité opérationnelle. Au CONEXPOCON/AGG 2026, la série PRO a suscité un vif intérêt sur le plan commercial, avec à clef des multiples commandes d'intention et des signatures sur place avec de grands distributeurs nord-américains.

De la R&D à la fabrication, en passant par la chaîne d'approvisionnement et l'image de marque, XCMG construit un réseau mondial d'opérations plus résilient, agile et durable pour ses clients. Grâce à une étroite collaboration entre son centre R&D en Amérique du Nord et son siège social en Chine, l'entreprise permet un développement en continu, intégrant un modèle de durabilité à long terme axé sur la valeur profondément dans l'écosystème commercial local.

Aujourd'hui, l'entreprise va au-delà de la « vente de produits » pour augmenter la « densité technologique » de ses offres, en proposant des solutions intelligentes, intégrées, basées sur des scénarios, adaptées aux conditions locales exigeantes.

« Nous ne fournissons plus seulement des outils rentables ; nous exportons des solutions d'ingénierie de pointe. C'est grâce à la technologie que nous gagnons le respect et la confiance dans le marché mondial haut de gamme », a déclaré Zhai.

Les produits XCMG sont aujourd'hui vendus dans plus de 190 pays et régions, avec une couverture de plus de 95 % le long de la Ceinture et de la Route. Les recettes internationales atteignent maintenant près de la moitié des ventes totales, un record pour l'entreprise. L'expansion mondiale de la chaîne de valeur de XCMG pour ses produits, ses solutions et sa technologie continue de renforcer sa compétitivité mondiale.

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