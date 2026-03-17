CONEXPO-CON/AGG 2026: XCMG의 전방위 솔루션, 글로벌 고객에게 새로운 가치 제공

라스베이거스, 2026년 3월 17일 /PRNewswire/ -- 세계 최대 건설 기계 전시회 중 하나인 CONEXPO-CON/AGG 2026이 3월 3일부터 7일까지 라스베이거스에서 개최됐다. 중국의 선도적인 건설 기계 제조업체 XCMG가 북미 시장에 특화된 장비와 통합 솔루션을 대거 선보였다.

'견고한 XCMG, 착실한 전진(Solid XCMG, Steady Progress)'을 주제로 한 XCMG의 전시는 단순한 장비 수량 전시를 넘어 시나리오 기반 솔루션을 강조했다. 북미 시장에 특화된 35개 모델을 선보이며 토공, 인양, 고소 작업, 광산 작업을 위한 지능형 통합 솔루션을 제공했다. 굴착기와 로더는 고소 작업 플랫폼 및 크레인과 함께 통합 시스템으로 배치되어, XCMG의 실제 역량을 생생하게 구현한 인터랙티브 '마이크로 건설 현장'을 조성했다.

CONEXPO-CON/AGG 2026: XCMG’s Full-Scenario Solutions Deliver New Value to Global Customers

XCMG 수출입(XCMG Import & Export Co., Ltd.)의 자이쿤(Zhai Kun) 총경리는 "1990년 첫 번째 롤러 100대가 북미 시장에 진출한 이후, 크레인, 굴착기 및 광산 장비를 아우르는 종합 솔루션을 제공하는 기업으로 성장했다. 고품질 제품과 지속적인 업계 지원으로 북미 지역의 엔지니어링 및 건설 수요를 충족하는 데 변함없이 헌신할 것"이라고 말했다.

새롭게 출시된 PRO 시리즈는 XCMG의 인간-기계 인터페이스 역량에서 주요한 발전을 이룬 제품이다. 지능형 제어, 파라미터 커스터마이징, 시각적 인터페이스, 자가 진단 기능을 통합해 복잡한 기계를 '한눈에 파악하고 정밀하게 제어'할 수 있게 함으로써 지능화와 운영 효율성을 동시에 달성한다. CONEXPO-CON/AGG 2026에서 PRO 시리즈는 북미 주요 유통업체들과의 다수의 의향서 및 현장 계약 체결로 강력한 상업적 견인력을 입증했다.

XCMG는 연구개발부터 제조, 공급망, 브랜딩에 이르기까지 고객을 위한 더 탄력적이고 민첩하며 지속 가능한 글로벌 운영 네트워크를 구축하고 있다. 북미 연구개발 센터와 중국 본사 간의 긴밀한 협업을 통해 24시간 개발 체계를 갖추고, 가치 중심의 장기 지속 가능성 모델을 현지 비즈니스 생태계에 깊이 내재화하고 있다.

오늘날 XCMG는 '제품 판매'를 넘어 제공 솔루션의 '기술 밀도'를 높이는 방향으로 나아가며, 까다로운 현지 환경에 특화된 지능형 통합 시나리오 기반 솔루션을 제공하고 있다.

자이쿤 총경리는 "우리는 더 이상 비용 효율적인 도구만을 제공하는 것이 아니라, 선진 엔지니어링 솔루션을 수출하고 있다. 기술을 통해 글로벌 하이엔드 시장에서 존경과 신뢰를 얻고 있는 것이다"라고 말했다.

XCMG 제품은 현재 190개국 이상에 공급되며, 일대일로(Belt and Road) 연선 국가의 95% 이상을 확보하고 있다. 해외 매출은 전체 매출의 절반에 육박하는 사상 최고 수준으로 성장했다. 제품, 솔루션, 기술 전반에 걸친 XCMG의 전체 가치 사슬 글로벌 확장은 전 세계적 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다.

SOURCE XCMG Machinery