Conferência "Entendendo a China 2025" terá início em Guangzhou, destacando a modernização chinesa e a visão de governança global

GUANGZHOU, China, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Conferência "Entendendo a China 2025" ("a Conferência") está marcada para começar em 30 de novembro em Guangzhou, convocando estadistas globais, acadêmicos, líderes do setor e representantes de organizações internacionais para explorar o tema Novo Plano, Novo Desenvolvimento, Novas Escolhas - Modernização Chinesa e Nova Visão para a Governança Global . Este evento marcante irá aprofundar o significado global do 15º Plano Quinquenal, os caminhos inovadores para a modernização chinesa, as oportunidades emergentes para o avanço mundial e as ações colaborativas no âmbito da Iniciativa de Governança Global.

Coorganizada pelo Instituto Chinês de Estratégia de Inovação e Desenvolvimento (CIIDS), pelo Instituto Chinês de Relações Exteriores (CPIFA) e pelo Governo Popular da Província de Guangdong, e organizada pelo Governo Popular Municipal de Guangzhou, a conferência de três dias contará com uma cerimônia de abertura, discursos de liderança, palestras, diálogos com convidados, quatro seminários paralelos, 19 fóruns temáticos, três diálogos da Área da Grande Baía, cinco seminários a portas fechadas e uma série de atividades de apoio. Todas as sessões, exceto os seminários a portas fechadas, serão abertas à mídia, promovendo um intercâmbio internacional transparente.

Até o momento, cerca de 200 representantes internacionais de 72 países e regiões, incluindo Hong Kong e Macau, confirmaram presença, e 70% das nações do Sul Global e 70% estão participando pela primeira vez. Os participantes presenciais incluem sete ex-estadistas de nível de vice-primeiro-ministro ou superior, 11 de nível ministerial, cinco enviados estrangeiros e representantes de organizações internacionais na China. Mais de 300 convidados chineses farão discursos, elevando o total para aproximadamente 800 participantes. O evento deste ano se destaca por seu amplo alcance geográfico e representatividade, ampliando o papel da conferência como uma plataforma vital para que as vozes do Sul Global aproveitem os sucessos da modernização da China e promovam uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

O contexto temático destaca quatro aspectos fundamentais:

promover o 15º Plano Quinquenal durante a revisão do 14º;

mostrar as implicações globais da modernização chinesa;

disseminar as quatro principais iniciativas globais da China e suas contribuições;

e destacar a Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau como um auge de reforma e abertura.

As atividades de apoio no âmbito da exposição "Entendendo Guangzhou" incluirão as experiências urbanas Guangzhou: uma cidade que embeleza o mundo e Saboreando Guangzhou, caminhando ao longo do Pearl River, que convida os visitantes a conhecer as práticas dinâmicas da modernização chinesa.

Desde o seu lançamento em 2013, a Conferência se transformou em um importante fórum para interpretar as estratégias da China e sua ressonância global, promovendo o diálogo inclusivo em uma era de mudanças profundas.

