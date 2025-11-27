Understanding China Conference 2025 Segera Digelar di Guangzhou, Bahas Modernisasi dan Visi Tiongkok tentang Tatanan Global

Diadakan oleh China Institute for Innovation & Development Strategy (CIIDS), Chinese People's Institute of Foreign Affairs (CPIFA), dan Pemerintah Provinsi Guangdong, serta didukung oleh Pemerintah Kota Guangzhou, konferensi berdurasi tiga hari ini akan mencakup sesi pembukaan, sambutan, paparan utama, dialog tamu, empat seminar paralel, 19 forum tematik, tiga dialog tentang Greater Bay Area, lima seminar tertutup, serta berbagai kegiatan pendukung. Semua sesi, kecuali seminar tertutup, dapat diikuti kalangan media guna mendorong pertukaran internasional yang transparan.

Hingga kini, sekitar 200 perwakilan internasional dari 72 negara dan wilayah, termasuk Hong Kong dan Makau, telah memastikan kehadiran mereka. Sebanyak 70% di antaranya berasal dari negara-negara Global South dan 70% peserta untuk pertama kalinya berpartisipasi. Para peserta yang hadir secara langsung mencakup tujuh mantan pejabat negara setingkat atau di atas wakil perdana menteri, 11 mantan pejabat setingkat menteri, serta lima diplomat dan perwakilan organisasi internasional di Tiongkok. Lebih dari 300 tamu dari Tiongkok juga akan memberikan paparan. Dengan demikian, peserta total mencapai sekitar 800 orang. Tahun ini, ajang ini memiliki cakupan geografis yang luas dan tingkat representasi yang tinggi, memperkuat posisinya sebagai platform penting bagi negara-negara Global South yang ingin mempelajari modernisasi Tiongkok dan memajukan konsep komunitas global dengan masa depan bersama.

Kerangka tema di ajang ini membahas empat aspek utama:

memperkenalkan Repelita Tiongkok Ke-15 sekaligus meninjau pelaksanaan Repelita Ke-14;

mengulas pengaruh global dari modernisasi Tiongkok;

menyebarluaskan empat inisiatif global utama yang digagas Tiongkok dan kontribusinya;

serta menyoroti perkembangan Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area yang mencerminkan reformasi dan kebijakan pintu terbuka Tiongkok.

Rangkaian kegiatan lain yang mendukung ajang Understanding Guangzhou akan mencakup pameran Guangzhou: A City that Beautifies the World, serta sesi Tasting Guangzhou, Walking along the Pearl River yang mengajak tamu untuk mempelajari langsung praktik modernisasi Tiongkok.

Sejak pertama kali digelar pada 2013, ajang ini telah berkembang sebagai forum utama untuk mempelajari strategi Tiongkok dan relevansi globalnya sekaligus mempromosikan dialog inklusif di tengah dunia yang berubah dengan cepat.

SOURCE China Institute for Innovation & Development Strategy