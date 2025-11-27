2025年中国理解会議（2025 Understanding China Conference）が広州で開幕、中国の現代化とグローバルガバナンスのビジョンを明らかに

広州（中国）、2025年11月27日 /PRNewswire/ -- 2025年中国理解会議（2025 Understanding China Conference、以下「本会議」）は11月30日、広州にて開幕し、世界の政治家、学者、業界リーダー、国際機関代表が集結し、「新たな計画、新たな発展、新たな選択 - 中国の現代化とグローバルガバナンスの新たな展望（New Plan, New Development, New Choices - Chinese Modernization and New Vision for Global Governance」をテーマに議論を深めます。この画期的なイベントでは、第15次五カ年計画の世界的意義、中国現代化の革新的な道筋、世界の発展に向けた新たな機会、グローバル・ガバナンス・イニシアチブに基づく協働行動について深く掘り下げます。

China Institute for Innovation & Development Strategy（CIIDS）、Chinese People's Institute of Foreign Affairs（CPIFA）とPeople's Government of Guangdong Province府が共同主催し、Guangzhou Municipal People's Governmentが主管する3日間の会議では、開会式、指導者スピーチ、基調講演、ゲスト対談、4つの並行セミナー、19のテーマ別フォーラム、3つの広東・香港・マカオ大湾区対話、5つの非公開セミナー、および一連の関連イベントが行われます。非公開セミナーを除く全セッションはメディアに公開され、透明性のある国際交流を促進します。

これまでに、香港・マカオを含む72の国と地域から約200名の国際代表が参加を確定しており、そのうち70％がグローバル・サウス諸国出身者、70％が初参加となります。現地参加者には、副首相級以上の元国家指導者7名、大臣級11名、駐中国外国大使・国際機関代表5名が含まれます。中国側からは300名以上のゲストが登壇し、総参加者は約800名に達する見込みです。本年は地理的広がりと代表性が特に顕著であり、グローバル・サウス諸国の意見が中国の現代化の成功事例を参考にしながら人類運命共同体を推進する重要なプラットフォームとしての会議の役割を強化しています。

テーマ別枠組みは以下の4つの重点を強調します。

  • 第14次五カ年計画の総括と第15次五カ年計画の推進、
  • 中国の現代化が世界に与える影響の提示、
  • 中国の4大グローバルイニシアチブとその貢献の普及、
  • 改革開放の頂点としての広東・香港・マカオ大湾区の紹介。

広州理解（Understanding Guangzhou」関連支援活動として、「世界をより美しくする都市・広州（Guangzhou: A City that Beautifies the World」展や「広州を楽しみ、珠江を歩く（Tasting Guangzhou, Walking along the Pearl River」都市体験プログラムを実施し、中国の現代化の活気ある実践を来賓に体感していただきます。

2013年の創設以来、本会議は中国の戦略とその世界的反響を解釈する主要なフォーラムへと発展し、激動の時代における包括的対話を促進してきました。

