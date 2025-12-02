Abertura da Conferência Compreendendo a China 2025 em Guangzhou: Explorando a Modernização Chinesa através das Lentes do 15º Plano Quinquenal

GUANGZHOU, China, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Sob o tema "Novo Plano, Novo Desenvolvimento, Novas Escolhas - Modernização Chinesa e a Nova Visão de Governança Global", a Conferência Entendendo a China de 2025 (Guangzhou) reuniu renomados estadistas globais, acadêmicos, líderes do setor e representantes de organizações internacionais. As discussões deste ano se concentram no 15º Plano Quinquenal e seu significado global, no layout de desenvolvimento inovador da modernização chinesa e nas novas oportunidades que oferece ao mundo, bem como nos esforços colaborativos para implementar iniciativas de governança global.

"Entender a China hoje é fundamental para entender a modernização chinesa", disse Zheng Bijian, presidente fundador e presidente do Comitê Acadêmico do Instituto Chinês de Estratégia de Inovação e Desenvolvimento ( CIIDS ). Ele acredita que a exploração e a prática da modernização chinesa, marcadas pelo 15º Plano Quinquenal, quebram ainda mais o mito de que "modernização é igual a ocidentalização", fornecendo uma "nova escolha" para os países do Sul Global em seu caminho para a modernização e ajudando-os a alcançar "ascensão coletiva".

Concentrando-se em aplicações práticas no campo da tecnologia, a Conferência Entendendo a China criou especialmente um fórum temático, intitulado Liderando o Futuro: 'Inteligência Artificial +' no Contexto da Atualização Industrial e Cultivo de Talentos do 15º Plano Quinquenal, explorando como a indústria pode utilizar efetivamente a inteligência artificial.

Na Conferência Compreendendo a China deste ano, a experiência de desenvolvimento da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e a construção do Porto de Livre Comércio de Hainan tornaram-se tópicos quentes. A Conferência adicionou de forma inovadora três sessões de diálogo na Área da Grande Baía, com foco em temas-chave, como abertura de alto nível na Área da Grande Baía e modernização chinesa, a construção do Porto de Livre Comércio de Hainan e novos espaços para o comércio internacional e discussões sobre o futuro das cidades e as ações de Shenzhen.

Xu Weixin, presidente da CIIDS, afirmou que a proporção de participantes dos países do Sul Global nesta conferência aumentou significativamente, indicando que a influência da Conferência Entendendo a China está se expandindo e se tornou uma importante plataforma de intercâmbio internacional para os países do Sul Global aprenderem com a modernização chinesa e promoverem a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. Esta conferência conta com aproximadamente 200 representantes internacionais e de Hong Kong-Macau de 72 países e regiões, com 70% de nações do Sul Global e 70% sendo participantes pela primeira vez.

