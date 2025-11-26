2025年「讀懂中國」國際會議將於11月30日至12月2日在廣州舉辦

本屆會議由中國國家創新與發展戰略研究會、中國人民外交學會、廣東省人民政府聯合主辦，廣州市人民政府承辦。會期三天，設置開幕式、領導致辭、主旨演講、嘉賓對話及4場平行研討會、19場專題論壇、3場灣區對話、5場閉門研討會和一系列配套活動。除閉門研討會外，其餘會議及相關活動均對媒體開放。

截至目前，已確認參會國際及港澳地區代表約200位，來自72個國家和地區，其中70%來自全球南方國家，70%是第一次參加「讀懂中國」國際會議的新面孔。現場參會的副總理級及以上前政要7位，部長級11位，駐華使節及國際組織駐華代表5位。中方發言嘉賓300餘位。參會總人數規模預計在800人左右。

參會的國際嘉賓覆蓋國家範圍廣、具有廣泛的代表性是今年大會的一大特點。徐偉新介紹參會嘉賓時說：「本屆大會全球南方國家的參會代表占比有很大增幅，這表明『讀懂中國』國際會議的影響力正日益擴大，成為全球南方國家借鑒中國式現代化成功經驗、推動構建人類命運共同體的重要國際交流渠道與平台。」對於本屆大會在議題設置方面的幾個顯著特點，她表示，一是宣介「十五五」規劃、總結「十四五」規劃；二是展示中國式現代化的世界意義；三是傳播四大全球倡議，深入闡釋中國方案的世界貢獻；四是推介粵港澳大灣區作為中國改革開放新高地的形象與獨特魅力。

面對當今波譎雲詭的國際形勢、加速深刻演變的世界大變局，徐偉新用三個「一如既往」來總結「讀懂中國」國際會議在國際交流方面的重要作用。她表示，作為中外之間一座人文與思想交流的橋樑，「讀懂中國」國際會議要對外傳達這樣的聲音：新時代中國將一如既往為世界和平安寧作貢獻，一如既往為世界共同發展作貢獻，一如既往為世界文明交流互鑒作貢獻，同世界各國人民一道，推動構建人類命運共同體。

鄒肖力表示，中國人民外交學會十餘年來與「讀懂中國」一路同行，在推動世界「讀懂中國」的進程中廣交朋友、深交朋友，積極促進中外溝通、友誼與合作。近年來，「讀懂中國」的朋友圈不斷擴大，「讀懂中國」國際會議的海外影響力、吸引力逐年增強。中國人民外交學會將繼續用好「讀懂中國」國際會議這一重要平台，充分發揮獨特優勢，與各方攜手講好中國故事、中國共產黨的故事、中國式現代化的故事，不斷續寫「讀懂中國」事業的新篇章。

鄧鴻在介紹籌備情況時說：「廣東省委、省政府將『讀懂中國』國際會議作為服務國家總體外交、深化對外交流的重要平台進行積極推進。今年的會議也將聚力加強國際交流，讓國際社會透過粵港澳大灣區創新驅動、產業升級、綠色發展等多維視角，更全面、更深入地瞭解廣東、感知灣區、讀懂中國。」

鮑煒表示，今年大會，我們聚焦「在廣州讀懂中國式現代化」，策劃「讀懂廣州」系列配套活動。還籌辦了「世界因你而美麗•廣州」優秀作品展和「品味廣州、走讀珠江」城市體驗等活動，推動國內外嘉賓在瞭解廣州、認識廣州過程中感知中國式現代化的生動實踐和發展脈搏。

發佈會最後，馮煒副會長在回答記者提問時表示：「讀懂中國事業是中國與世界各國共同的事業，讀懂中國國際朋友圈也在不斷拓展。我們的一個最新的合作夥伴就是俄羅斯著名智庫瓦爾代俱樂部，上個月我應邀代表國創會參加瓦爾代俱樂部年會時，向俄羅斯總統普京現場提問，請他給讀懂中國國際會議的受眾講幾句話。普京總統認真做了回答，他說,我願意向中國的兄弟姐妹說，我們正走在一條正確的道路上，我們要堅持下去，珍惜我們之間建立起來的深厚關係，加強彼此間的合作，這對中俄兩國人民都非常重要。他誠懇地說，感謝你們過去和現在所做的一切努力，祝你們一切順利，我會盡我所能支持你們。我想，普京總統的這份祝福，就是『讀懂中國』這個平台國際影響力持續擴大、國際朋友圈不斷拓展的有力佐證。」

