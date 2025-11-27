La conférence « Comprendre la Chine 2025 » s'ouvre à Canton, éclairant de mille feux la modernisation chinoise et sa vision de la gouvernance mondiale

CANTON, Chine, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La conférence « Comprendre la Chine 2025 » (« la conférence ») débutera le 30 novembre à Canton et réunira des hommes d'État, des universitaires, des chefs d'entreprise et des représentants d'organisations internationales autour du thème Nouveau plan, nouveau développement, nouveaux choix - Modernisation chinoise et nouvelle vision de la gouvernance mondiale. Cet événement historique permettra de mesurer la portée mondiale du 15e plan quinquennal et d'explorer de nouvelles voies de modernisation en Chine, de nouvelles possibilités de progrès pour le monde et des mesures de collaboration dans le cadre de l'Initiative pour la gouvernance mondiale.

Organisée conjointement par l'Institut chinois pour la stratégie d'innovation et de développement (CIIDS), l'Institut chinois des affaires étrangères (CPIFA) et le gouvernement populaire de la province du Guangdong, et accueillie par le gouvernement populaire municipal de Guangzhou, la conférence de trois jours comprendra une cérémonie d'ouverture, des allocutions prononcées par des dirigeants, des discours d'ouverture, des entretiens, quatre séminaires parallèles, 19 forums thématiques, trois dialogues sur la région de la Grande Baie, cinq séminaires à huis clos, ainsi qu'une série d'activités de soutien. Toutes les séances, à l'exception des séminaires à huis clos, seront ouvertes aux médias, ce qui favorisera la transparence des échanges internationaux.

À ce jour, environ 200 représentants internationaux venus de 72 pays et régions, y compris Hong Kong et Macao, ont confirmé leur présence, 70 % venant de pays du Sud et 70 % participant pour la première fois. Parmi les participants sur place, sept sont d'anciens hommes d'État occupant au moins un poste de vice-premier ministre, 11 sont des ministres et cinq sont des émissaires étrangers et représentants d'organisations internationales en Chine. Plus de 300 invités chinois prononceront des discours, ce qui portera le total à environ 800 participants. L'événement de cette année se distingue par sa vaste portée géographique et sa représentativité, amplifiant le rôle de la conférence en tant que porte-voix des pays du Sud, afin de tirer parti des succès de la Chine en matière de modernisation et de faire progresser une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Le cadre thématique met en évidence quatre aspects essentiels :

Promouvoir le 15e plan quinquennal tout en examinant le 14e ;

Mettre en valeur les implications mondiales de la modernisation chinoise ;

Diffuser les quatre grandes initiatives mondiales de la Chine et leurs contributions ;

Mettre en lumière la région de la Grande Baie Canton-Hong Kong-Macao, véritable modèle de réforme et d'ouverture.

Les activités de soutien menées sous la bannière Comprendre Canton incluront notamment une exposition intitulée Canton : une ville qui embellit le monde et des expériences urbaines Découvrir Canton : déambulation sur la rivière des perles, invitant les visiteurs à témoigner des pratiques dynamiques de la modernisation chinoise.

Depuis son lancement en 2013, la conférence est devenue un forum de premier plan pour l'interprétation des stratégies de la Chine et leur résonance mondiale, promouvant un dialogue ouvert dans une époque de profonde mutation.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=FvSXeARqW4c

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2832694/2025.jpg