La Conferencia Understanding China 2025 comenzará en Guangzhou, donde se analizará la modernización china y la visión de la gobernanza mundial

GUANGZHOU, China, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Conferencia Understanding China 2025 (Entendiendo a China) ("la conferencia") comenzará el 30 de noviembre en Guangzhou y reunirá a estadistas, académicos, líderes industriales y representantes de organizaciones internacionales de todo el mundo para explorar el tema Nuevo plan, nuevo desarrollo, nuevas opciones: la modernización china y la nueva visión para la gobernanza mundial. Este evento histórico profundizará en la importancia mundial del 15.º plan quinquenal, las vías innovadoras para la modernización china, las oportunidades emergentes para el avance mundial y las acciones colaborativas en el marco de la Iniciativa de Gobernanza Mundial.

Organizada por el Instituto Chino para la Innovación y la Estrategia de Desarrollo (CIIDS), junto con el Instituto Chino de Asuntos Exteriores (CPIFA) y el Gobierno Popular de la provincia de Guangdong, y auspiciada por el Gobierno Popular Municipal de Guangzhou, la conferencia, de tres días de duración, contará con una ceremonia de apertura, discursos de líderes, ponencias magistrales, diálogos con invitados, cuatro seminarios paralelos, 19 foros temáticos, tres diálogos sobre la Gran Área de la Bahía, cinco seminarios a puerta cerrada y una serie de actividades complementarias. Todas las sesiones, excepto los seminarios a puerta cerrada, estarán abiertas a los medios de comunicación, con el fin de fomentar un intercambio internacional transparente.

Hasta la fecha, alrededor de 200 representantes internacionales de 72 países y regiones, incluidos Hong Kong y Macao, han confirmado su asistencia, de los cuales el 70 % proceden de países del Sur Global y el 70 % asisten por primera vez. Entre los participantes presenciales se encuentran siete exestadistas con rango de viceprimer ministro o superior, 11 de rango ministerial y cinco enviados extranjeros y representantes de organizaciones internacionales en China. Más de 300 invitados chinos pronunciarán discursos, lo que elevará el número total de participantes a aproximadamente 800. El evento de este año destaca por su amplio alcance geográfico y su representatividad, lo que amplía el papel de la conferencia como plataforma fundamental para que las voces del Sur Global aprovechen los éxitos de la modernización de China y promuevan una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.

El marco temático destaca cuatro aspectos clave:

promover el 15.º Plan Quinquenal mientras se revisa el 14.º;

mostrar las implicaciones a nivel mundial de la modernización china;

difundir las cuatro grandes iniciativas mundiales de China y sus contribuciones;

y destacar la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao como un ejemplo paradigmático de reforma y apertura.

Entre las actividades de apoyo en el marco de Entendiendo a Guangzhou estarán la exposición Guangzhou: una ciudad que embellece el mundo y las experiencias urbanas Saborear Guangzhou, pasear por el río de las Perlas, que invitarán a los visitantes a ser testigos de las prácticas dinámicas de la modernización china.

Desde su lanzamiento en 2013, la Conferencia se ha convertido en un foro de primer orden para interpretar las estrategias de China y su repercusión mundial, al promover el diálogo inclusivo en una era de profundos cambios.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=FvSXeARqW4c

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832778/2025.jpg

FUENTE China Institute for Innovation & Development Strategy