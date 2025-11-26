- La Understanding China Conference 2025 comenzará en Guangzhou, iluminando la visión de la modernización china y la gobernanza global

GUANGZHOU, China, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La 2025 Understanding China Conference ("la Conferencia") comenzará el 30 de noviembre en Guangzhou, reunirá a estadistas, académicos, líderes de la industria y representantes de organizaciones internacionales de todo el mundo para explorar el tema "Nuevo plan, nuevo desarrollo, nuevas opciones: modernización de China y nueva visión para la gobernanza global". Este evento emblemático profundizará en la importancia global del XV Plan Quinquenal, las vías innovadoras para la modernización de China, las oportunidades emergentes para el avance mundial y las acciones colaborativas en el marco de la Iniciativa de Gobernanza Global.

Coorganizada por el China Institute for Innovation & Development Strategy (CIIDS), el Instituto Popular de Asuntos Exteriores de China (CPIFA) y el Gobierno Popular de la Provincia de Guangdong, y auspiciada por el Gobierno Popular Municipal de Guangzhou, la conferencia de tres días incluirá una ceremonia inaugural, discursos de líderes, conferencias magistrales, diálogos con invitados, cuatro seminarios paralelos, 19 foros temáticos, tres diálogos del Área de la Gran Bahía, cinco seminarios a puerta cerrada y una serie de actividades complementarias. Todas las sesiones, excepto los seminarios a puerta cerrada, estarán abiertas a los medios de comunicación, lo que fomentará un intercambio internacional transparente.

Hasta la fecha, han confirmado su asistencia alrededor de 200 representantes internacionales de 72 países y regiones, incluyendo Hong Kong y Macao. El 70 % proviene de países del Sur Global y otro 70 % asiste por primera vez. Entre los participantes se incluyen siete exestadistas con rango de viceprimer ministro o superior, 11 con rango ministerial y cinco enviados extranjeros y representantes de organizaciones internacionales en China. Más de 300 invitados chinos pronunciarán discursos, lo que eleva el total a aproximadamente 800 participantes. El evento de este año destaca por su amplio alcance geográfico y representatividad, lo que refuerza el papel de la conferencia como plataforma vital para que las voces del Sur Global aprovechen los éxitos de la modernización de China y promuevan una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

El marco temático destaca cuatro aspectos clave:

Promover el XV Plan Quinquenal y revisar el XIV

Mostrar las implicaciones globales de la modernización china

Difundir las cuatro principales iniciativas globales de China y sus contribuciones

Destacar la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao como un hito en la reforma y la apertura.

Las actividades complementarias de Understanding Guangzhou incluirán la exposición Guangzhou: Una Ciudad que Embellece al Mundo y las experiencias urbanas Degustando Guangzhou, Caminando por el Río Perla, que invitarán a los asistentes a presenciar las vibrantes prácticas de la modernización china.

Desde su lanzamiento en 2013, la Conferencia se ha convertido en un foro de primer nivel para interpretar las estrategias de China y su impacto global, promoviendo el diálogo inclusivo en una era de profundos cambios.

