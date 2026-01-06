Treffen Sie Huion auf der CES 2026: Erleben Sie die Kamvas Gen 3-Tablets im praktischen Einsatz

LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Huion freut sich, seine Teilnahme an der CES 2026 in Las Vegas bekannt zu geben, wo das Unternehmen die Kamvas Gen 3-Serie von Stift-Displays sowie zwei neue Produkte vorstellen wird.

Diese weltweit renommierte Messe findet vom 6. bis 9. Januar statt. Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind und praktische Erfahrungen mit den Zeichnungsdisplays von Huion sammeln möchten, besuchen Sie uns bitte am Stand Nr. 21444.

Lernen Sie die Kamvas Gen 3-Familie kennen

Im vergangenen Jahr hat sich Huion darauf konzentriert, die Kamvas-Produktreihe zur dritten Generation weiterzuentwickeln. Diese Serie von Kamvas-Displays verfügt über die innovative PenTech 4.0-Technologie von Huion, nano-geätztes Canvas-Glas, mehrere Farbmodi und eine hohe Farbgenauigkeit, um Illustratoren, Designern und unabhängigen Studios ein umfassendes professionelles Erlebnis zu bieten. Die exklusiven Funktionen und Technologien der Gen 3-Produktreihe wurden validiert und finden in der Kreativbranche große Anerkennung.

Derzeit umfasst die Gen 3-Familie das Kamvas Pro 19 und das Kamvas Pro 27, die beide Anfang 2024 auf den Markt kamen, sowie das Kamvas 13 (Gen 3), das Kamvas 16 (Gen 3) und die kürzlich eingeführten Modelle Kamvas Pro 24 (Gen 3) und Kamvas Pro 27 (144 Hz).

Die Pro-Editionen unterstützen die Fingerberührung für eine intuitive Bedienung und sind daher besonders für professionelle Künstler geeignet. Im Gegensatz dazu sind die Standardausführungen wie das Kamvas 13 (Gen 3) und das Kamvas 16 (Gen 3) für fortgeschrittene Künstler, Kunststudenten und Kleinunternehmer konzipiert und bieten einen erschwinglichen Preis ohne Kompromisse bei der Leistung.

Neue Produkte

Erhalten Sie einen ersten Einblick in die kommenden Produkte von Huion. Huion wird in den kommenden Monaten zwei neue Artikel herausbringen: ein 22-Zoll-Zeichnungsdisplay der dritten Generation und ein 12-Zoll-2K-Android-Tablet. Das Pen-Display wird voraussichtlich eine erschwingliche Alternative für Desktop-Künstler darstellen, während das Tablet mit PenTech 4.0 und AG+AF-Glas ausgestattet sein wird, was ein authentisches Stift-auf-Papier-Erlebnis und scharfe Bilder auch auf einem mobilen Gerät ermöglicht. Diese Produkte sind das Warten wert!

Huion wird alle diese Geräte auf der CES 2026 vorstellen. Besuchen Sie unseren Stand und probieren Sie die Tablets aus! Für weitere Informationen über das Display folgen Sie unserem Instagram-Account @huiontablet oder besuchen Sie die offizielle Website von Huion unter huion.com.

Informationen zu Huion

Huion ist ein branchenführender Innovator und Hersteller von kostengünstigen, hochwertigen Stifttabletts, Stift-Displays und eigenständigen Tablets, die für digitale Künstler und Designer weltweit entwickelt wurden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851735/Gen_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851736/Kamvas_22__Gen_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg