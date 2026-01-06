Conozca Huion en CES 2026: Experimente las tabletas Kamvas Gen 3 de primera mano

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Huion se complace en anunciar su presencia en CES 2026 en Las Vegas, presentando la serie de pantallas interactivas Kamvas Gen 3 y dos nuevos productos.

Esta exposición de fama mundial tendrá lugar durante tres días, del 6 al 9 de enero. Si le interesa asistir y quiere experimentar directamente con las pantallas de dibujo de Huion, visítenos en el expositor número 21444.

Conozca la familia Kamvas Gen 3

Durante el último año, Huion se ha centrado en la evolución de la línea Kamvas hacia su tercera generación. Esta serie de pantallas Kamvas incorpora la tecnología de vanguardia PenTech 4.0 de Huion, vidrio Canvas Glass nanograbado, múltiples modos de color y alta precisión cromática, todo ello con el objetivo de ofrecer una experiencia profesional integral a ilustradores, diseñadores y estudios independientes. Las características y tecnologías exclusivas de la línea Gen 3 han sido validadas y han recibido un amplio reconocimiento dentro de la comunidad creativa.

Actualmente, la familia Gen 3 incluye las Kamvas Pro 19 y Kamvas Pro 27, ambas lanzadas a principios de 2024, así como las Kamvas 13 (Gen 3), Kamvas 16 (Gen 3) y las recientemente lanzadas Kamvas Pro 24 (Gen 3) y Kamvas Pro 27 (144 Hz).

Las ediciones Pro son compatibles con la función táctil para un uso intuitivo, lo que las hace prácticas para artistas profesionales. Por el contrario, las ediciones estándar, como Kamvas 13 (Gen 3) y Kamvas 16 (Gen 3), están diseñadas para artistas de nivel intermedio, estudiantes de arte y pequeños empresarios, ofreciendo un precio asequible sin sacrificar el rendimiento.

Filtración de nuevos productos

¡Descubra los próximos productos de Huion! Huion lanzará dos nuevos productos en los próximos meses: una pantalla de dibujo de 22 pulgadas de 3ª generación y una tableta Android 2K de 12 pulgadas. Se espera que la pantalla interactiva sea una alternativa asequible para artistas de escritorio, mientras que la tableta contará con PenTech 4.0 y cristal AG+AF, que ofrece una auténtica experiencia de lápiz sobre papel y una imagen nítida incluso en un dispositivo móvil. ¡Vale la pena esperar por estos productos!

Huion presentará todos estos dispositivos en CES 2026. ¡Visite nuestro expositor para probar las tabletas! Para más detalles sobre la exhibición, siga nuestra cuenta de Instagram @huiontablet o visite el sitio web oficial de Huion: huion.com .

Acerca de Huion

Huion es un innovador líder en la industria y fabricante de tabletas gráficas, monitores interactivos y tabletas independientes rentables y de alta calidad, diseñadas para artistas y diseñadores digitales de todo el mundo.