Conozca a Huion en el CES de 2026: experimente las tabletas Kamvas Gen 3 de forma práctica

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Huion se complace en anunciar su presencia en el CES (Consumer Electronics Show) de 2026 en Las Vegas, con la serie Kamvas Gen 3 de expositores y dos nuevos productos.

Esta exposición de fama mundial tendrá lugar durante tres días, del 6 al 9 de enero. Si está interesado en asistir y desea obtener experiencia práctica con las exhibiciones de dibujos de Huion, asegúrese de visitarnos en el stand #21444.

Conozca la familia Kamvas Gen 3

Durante el año pasado, Huion se centró en la evolución de la línea Kamvas hacia su tercera generación. Esta serie de pantallas Kamvas cuenta con la tecnología PenTech 4.0 de vanguardia de Huion, vidrio de lona nanograbado, múltiples modos de color y alta precisión de color, todo ello con el objetivo de ofrecer una experiencia profesional integral para ilustradores, diseñadores y estudios independientes. Las características y tecnologías exclusivas de la línea Gen 3 fueron validadas y recibieron un reconocimiento generalizado dentro de la comunidad creativa.

Actualmente, la familia Gen 3 incluye las Kamvas Pro 19 y Kamvas Pro 27, ambas lanzadas a principios de 2024, así como las Kamvas 13 (Gen 3), Kamvas 16 (Gen 3) y las recientemente lanzadas Kamvas Pro 24 (Gen 3) y Kamvas Pro 27 (144Hz).

Las ediciones Pro admiten el toque con los dedos para un uso intuitivo, lo que las hace cómodas para artistas profesionales. Por el contrario, las ediciones estándar, como la Kamvas 13 (Gen 3) y la Kamvas 16 (Gen 3), están diseñadas para artistas intermedios, estudiantes de arte y propietarios de pequeñas empresas, ofreciendo un precio asequible sin comprometer el rendimiento.

Anticipo de nuevos productos

¡Eche un vistazo a los próximos productos de Huion! Huion lanzará dos nuevos elementos en los próximos meses: una pantalla de dibujo Gen 3 de 22 pulgadas y una tableta Android 2K de 12 pulgadas. Se espera que la pantalla de lápiz sea una alternativa asequible para los artistas de escritorio, mientras que la tableta contará con vidrio PenTech 4.0 y AG+AF, para proporcionar una auténtica experiencia de lápiz sobre papel y efectos visuales nítidos incluso en un dispositivo móvil. ¡Vale la pena esperar por estos productos!

Huion mostrará todos estos dispositivos en el CES de 2026. ¡Visite nuestro stand para probar las tabletas! Para más detalles acerca de la pantalla, siga nuestra cuenta de Instagram @huiontablet o visite el sitio web oficial de Huion en huion.com.

Acerca de Huion

Huion es un innovador y fabricante líder en la industria de tabletas de lápiz de alta calidad y rentables, pantallas de lápiz y tabletas independientes diseñadas para artistas y diseñadores digitales de todo el mundo.

