Rencontrez l'équipe de Huion au CES 2026 : découvrez les tablettes Kamvas Gen 3

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Huion est ravi d'annoncer sa présence au CES 2026 à Las Vegas pour présenter la série d'écrans à stylet Kamvas Gen 3 et deux nouveaux produits.

Ce salon de renommée mondiale se déroulera sur trois jours, du 6 au 9 janvier. Si vous souhaitez participer à ce salon et découvrir les écrans de dessin Huion, n'hésitez pas à nous rendre visite sur le stand n°21444.

Découvrez la famille Kamvas Gen 3

Au cours de l'année écoulée, Huion s'est attaché à faire évoluer la gamme Kamvas vers sa troisième génération. Cette série d'écrans Kamvas est dotée de la technologie de pointe PenTech 4.0 de Huion, du verre Canvas nanodécoupé, de plusieurs modes de couleurs et d'une grande précision des couleurs, dans le but d'offrir une expérience professionnelle complète aux illustrateurs, aux concepteurs et aux studios indépendants. Les caractéristiques et technologies exclusives de la gamme Gen 3 ont été validées et ont reçu un accueil très favorable de la part de la communauté créative.

Actuellement, la famille Gen 3 comprend le Kamvas Pro 19 et le Kamvas Pro 27, tous deux sortis début 2024, ainsi que le Kamvas 13 (Gen 3), le Kamvas 16 (Gen 3) et le Kamvas Pro 24 (Gen 3) et le Kamvas Pro 27 (144Hz) récemment lancés.

Les éditions Pro prennent en charge le toucher du doigt pour une utilisation intuitive, ce qui les rend pratiques pour les artistes professionnels. Les éditions standard, telles que le Kamvas 13 (Gen 3) et le Kamvas 16 (Gen 3), sont conçues pour les artistes de niveau intermédiaire, les étudiants en art et les responsables de petites entreprises, et offrent un prix abordable sans compromettre les performances.

Présentation de nouveaux produits

Découvrez en avant-première les prochains produits de Huion ! Huion lancera deux nouveaux articles dans les mois à venir : un écran de dessin Gen 3 de 22 pouces et une tablette Android 2K de 12 pouces. L'écran à stylet se veut être une alternative abordable pour les artistes de bureau, tandis que la tablette sera équipée de PenTech 4.0 et d'un verre AG+AF, offrant une expérience authentique du stylet sur le papier et des images nettes, même sur un appareil mobile. Ces produits sauront répondre à toutes vos attentes !

Huion présentera tous ces produits au CES 2026. Visitez notre stand pour essayer les tablettes ! Pour plus des informations plus détaillées, suivez notre compte Instagram @huiontablet ou visitez le site officiel de Huion à l'adresse huion.com.

À propos de Huion

Huion est un innovateur et un fabricant de pointe de tablettes à stylet, d'écrans à stylet et de tablettes autonomes rentables et de haute qualité, conçus pour les artistes et les concepteurs numériques du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851735/Gen_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851736/Kamvas_22__Gen_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg