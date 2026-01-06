CES 2026에서 휴이온을 만나다: Kamvas Gen 3 태블릿 직접 체험

라스베이거스 2026년 1월 6일 /PRNewswire/ -- 휴이온(Huion)이 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에 참가해 Kamvas Gen 3 펜 디스플레이 시리즈와 신제품 2종을 선보인다고 밝혔다.

세계적으로 유명한 이 전시회는 1월 6일부터 9일까지 3일간 진행된다. 전시회에 참관해 21444번 부스를 방문하면 휴이온의 드로잉 디스플레이를 직접 체험할 수 있다.

Kamvas Gen 3 제품군 소개

지난 1년 동안 휴이온은 Kamvas 라인업을 3세대로 진화시키는 데 초점을 맞춰왔다. 이 Kamvas 디스플레이 시리즈는 휴이온의 최신 PenTech 4.0 기술, 나노 에칭 처리된 Canvas Glass, 다양한 색상 모드, 높은 색상 정확도를 갖췄다. 이는 일러스트레이터, 디자이너, 독립 스튜디오에 완벽한 전문적 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. Gen 3 라인업의 독점적 기능과 기술은 검증을 마쳤으며 창작 커뮤니티 전반에서 호평을 받았다.

현재 Gen 3 제품군에는 2024년 초 출시된 Kamvas Pro 19와 Kamvas Pro 27을 비롯해 Kamvas 13 (Gen 3), Kamvas 16 (Gen 3), 최근 출시된 Kamvas Pro 24 (Gen 3) 및 Kamvas Pro 27 (144Hz)이 포함된다.

Pro 에디션은 직관적으로 사용할 수 있도록 터치 기능을 지원해 전문 아티스트에게 편리함을 제공한다. 반면 Kamvas 13 (Gen 3) 및 Kamvas 16 (Gen 3)과 같은 스탠다드 에디션은 중급 아티스트, 미대생, 소상공인을 위해 설계됐으며 성능 저하 없이 합리적 가격에 제공된다.

신제품 공개

휴이온의 출시 예정 제품을 미리 엿볼 수 있다. 휴이온은 앞으로 몇 달 안에 22인치 Gen 3 드로잉 디스플레이와 12인치 2K 안드로이드 태블릿 등 신제품 2종을 출시할 예정이다. 펜 디스플레이는 데스크톱 아티스트를 위한 합리적 대안이 될 것으로 기대되며, 태블릿은 PenTech 4.0과 AG+AF 글라스를 탑재해 모바일 기기에서도 종이에 펜으로 쓰는 듯한 느낌과 선명한 시각적 경험을 제공할 것이다. 기대해도 좋은 제품들이다.

휴이온은 CES 2026에서 이 모든 기기를 선보인다. 휴이온 부스를 방문하면 태블릿을 직접 체험해 볼 수 있다. 디스플레이에 대한 자세한 내용은 인스타그램 계정 @huiontablet을 팔로우하거나 휴이온 공식 웹사이트 huion.com에서 확인할 수 있다.

휴이온 소개

휴이온은 전 세계 디지털 아티스트와 디자이너를 위해 가성비 높고 우수한 품질의 펜 태블릿, 펜 디스플레이, 독립형 태블릿을 설계하는 업계 선도적인 혁신 기업이자 제조사다.

