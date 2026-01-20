CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - Para alienação da 'Canwill Holdings (PVT) Ltd'

COLOMBO, Sri Lanka, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Governo do Sri Lanka (GoSL) pretende alienar a participação de 100% na Canwill, a controladora, para a Sinolanka Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Sinolanka) e a Helanco Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Helanco). A GoSL implementará esse desinvestimento por meio do Ministério das Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, com a Deloitte Touche Tohmatsu India LLP (DTTILLP) nomeada como Consultora de Transações.

Grand Hyatt, Colombo

SINOLANKA: Possui um ativo de hospitalidade de alto nível no Central Business District de Colombo, construído de acordo com os padrões internacionais de 5 estrelas. A superestrutura da propriedade foi concluída e o trabalho de equilíbrio deve ser concluído pelo investidor bem-sucedido.

A propriedade, que faz fronteira com o Oceano Índico, oferece indiscutivelmente o melhor ponto de vista em Colombo, com vista para Colombo Port City, Port of Colombo, Galle Face Green, Lotus Tower e o interior esmeralda.

A propriedade possui uma impressionante estrutura de 47 andares com 458 quartos e mais 100 apartamentos com serviços incluídos , todos situados em 2,32 acres de imóveis de primeira linha à beira-mar .

A alienação será concluída por meio de um processo de duas etapas. As partes interessadas são convidadas a acessar o documento de Solicitação de Manifestação de Interesse no seguinte site: https://www.treasury.gov.lk/web/restructuring-canwill

Para informações adicionais, entre em contato com: [email protected]

A data de vencimento para a apresentação de Manifestações de Interesse é 16 de fevereiro de 2026, segunda-feira, às 14:00, hora padrão do Sri Lanka (14:00 horas).

Contato com a mídia:

I. Sandeep Negi, Sócio - Estratégia, Risco e Transações, [email protected] ,+91-9810853754

ii. Arpan Seal, Diretor Associado - Estratégia, Risco e Transações, [email protected] ,+91-9004000274

iii. Abhishek Kalupathirana, Unidade de Reestruturação de Empresas Estatais, Líder da Equipe de Transações, [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2863284/Grand_Hyatt_Colombo.jpg

FONTE The Government of Sri Lanka (GoSL)