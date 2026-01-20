INVITACIÓN PARA LA EXPRESIÓN DE INTERÉS - Para la desinversión de 'Canwill Holdings (Pvt) Ltd'

COLOMBO, Sri Lanka, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Gobierno de Sri Lanka (GoSL) tiene la intención de ceder el 100 % de las acciones de Canwill, la empresa matriz de Sinolanka Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Sinolanka) y Helanco Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Helanco). GoSL implementará esta desinversión a través del Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico con Deloitte Touche Tohmatsu India LLP (DTTILLP) designado como Asesor de Transacciones.

Grand Hyatt, Colombo

SINOLANKA: posee un activo de hospitalidad de primer nivel en el Distrito Central de Negocios de Colombo construido según los estándares internacionales de 5 estrellas. La superestructura de la propiedad ha sido completada, y el trabajo de balance debe ser completado por el inversionista exitoso.

La propiedad, que bordea el Océano Índico, ofrece posiblemente el mejor mirador de Colombo con vistas a la ciudad portuaria de Colombo, el puerto de Colombo, Galle Face Green, Lotus Tower y el interior de color esmeralda.

La propiedad cuenta con una impresionante estructura de 47 pisos con 458 habitaciones y 100 apartamentos con servicios adicionales, todos situados en 2,32 acres de propiedades inmobiliarias frente al mar .

La desinversión se completará a través de un proceso de dos etapas. Se invita a las partes interesadas a acceder al documento de Solicitud de Expresión de Interés desde el siguiente sitio web: https://www.treasury.gov.lk/web/restructuring-canwill

Para obtener información adicional, comuníquese con: [email protected]

La fecha límite para la presentación de Expresiones de interés es el 16 de febrero de 2026, lunes, a las 2 p. m., hora estándar de Sri Lanka (14:00 horas).

Contacto de prensa:

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2863284/Grand_Hyatt_Colombo.jpg

